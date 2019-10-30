Huawei nova 6, 40W şarj desteğiyle 3C sertifikasında göründü!

Huawei nova 6 ile firma yeniden cihaz sertifakalarını almaya başladı. Böylece ambargo etkisinin giderek daha azaldığını görüyoruz. Cihaz 40W hızlı şarj desteğiyle tanıtılaması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Huawei CEO’su iPad kullanıyor!

Huawei nova 6, geçtiğimiz haftada tasarım görsellerinin sızdırıldığını duyurmuştuk. Şimdi ise firma, ayrıca WLZ-AN00 ve WLZ-AL01 model isimleriyle birlikte cihazların lisanslarını almıştı. İki cihaz olarak ayrılma sebebi, nova serisinin 5G ve 4G olmak üzere iki ayrı varyantta sunulacak olmasından kaynaklanıyor. 4G modelin 40W şarj hızı desteklediğini 3C sayesinde öğrenmiş olduk.

3C sertifikasyon firması, kullanılan adaptörün HW-100400C00 isimle lanse edildiğini görüyoruz. 40W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazla ilgili başka herhangi bir detaya henüz ulaşamadık. Fakat önceki hafta sızdırılan görsellerden anladığımız kadarıyla, cihazda dört kamera olduğunu doğrulayabiliyoruz. Ön tarafta, cihazın üst tarafında bulunan boşluğa ise iki kamera konumlandırılmış. Konsept olarak Samsung dizaynına benzer bir tasarımı cihaz ailesinde göreceğiz.

nova 6 ile ilgili var olan tüm detaylar bu kadar. Kasım ayında cihazın çıkışı yaklaştıkça detaylar gelmeye devam edecektir.