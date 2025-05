Mafia serisinin yeni oyunu Mafia: The Old Country, 8 Ağustos 2025 itibarıyla resmi olarak piyasaya çıkacak. Sicilya’nın 1900’lü yıllarındaki atmosferinde geçen yapım, hem köklü hayran kitlesine hem de yeni nesil oyunculara hitap ediyor. Peki Mafia: The Old Country nasıl olacak, sistem gereksinimleri neler, fiyatı ne kadar?

Mafia: The Old Country hikayesi ne?

Mafia: The Old Country oyununda oyuncular Enzo Favara karakteriyle Sicilya’nın gölgesindeki mafya oluşumlarının kalbine inmeye başlıyor. Oyunun hikayesi, Enzo’nun Cosa Nostra’ya katılma sürecini ve yükselişini konu alıyor.

Mafia: The Old Country gameplay trailer reveals car chases, tense shootouts, melee combat, and more: https://t.co/4NM8h1q5a8 pic.twitter.com/DiioWTdgEO — PlayStation (@PlayStation) May 8, 2025

Oynanış, açık dünyadan ziyade sinematik anlatıma ve görev odaklı ilerleyişe dayanıyor. Lineer yapı, dramatik anlatımı güçlendirmek adına tercih edilmiş. Oyunda aynı zamanda yakın dövüş, ateşli silahlar ve sessiz ilerleme mekanikleri öne çıkıyor.

Mafia: The Old Country fiyatı ne kadar?

Mafia: The Old Country için belirlenen fiyatlar, günümüz AAA oyunlarına kıyasla daha erişilebilir seviyede:

Standart Sürüm: 49,99 USD / 1.949 TL

49,99 USD / 1.949 TL Deluxe Sürüm: 59,99 USD / 2.349 TL

Deluxe sürüm paketi; Padrino ve Gatto Nero içeriklerini, dijital sanat kitabını ve müzik albümünü beraberinde getiriyor.

Hangi platformlara çıktı?

Oyun şu anda aşağıdaki platformlar için erişilebilir durumda:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (Steam)

Yapım, Unreal Engine 5 grafik motoruyla geliştirilmiş olup, dönem dokusunu yansıtan detaylı ortamları ve aydınlatmalarıyla öne çıkıyor.

Aşağıda oyundan bazı ekran görüntülerini sizin için derledik:

Mafia: The Old Country sistem gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti Depolama: 55 GB boş alan

Mafia: The Old Country yorum ve beklentiler

Mafia evrenine dönmek isteyen oyuncular için bu oyun, nostalji ve yenilik arasında dengeli bir deneyim sunuyor. Dönem atmosferi, güçlü karakterler ve özgün anlatımıyla yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

Siz Mafia: The Old Country hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Enzo Favara’nın hikayesi seriyi nereye taşıyacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!