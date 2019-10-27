Diğer
Huawei CEO’su iPad kullanıyor!
Huawei CEO’su Ren Zhengfei‘nin iPad kullandığı ortaya çıktı. Zhengfei, havalimanı güvenlik noktasında iPad ile kameralara takıldı. Huawei ve Apple arasındaki rekabet devam ederken CEO’nun iPad kullanması tepki çekti.
İlginizi çekebilir: OmniVision tarafından kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi
Akıllı telefon şirketleri önemli bir rekabet içerisinde bulunurken sadece sektörün büyük oyuncuları değil aynı zamanda küçük şirketlerde en iyiler sıralamasında yer alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu rekabet kimi zaman şirket yetkilileri tarafından da gündeme getiriliyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay tüketicilerin kafalarında soru işaretleri yaratacakmış gibi görünüyor.
Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei, açık sözlü ve efendi oluşuyla dikkatleri şimdiye kadar üzerine çekmişti. Zhengfei yaptığı açıklamalarda çocuklarının Huawei değil Apple’ı kullandıklarını ve onlara birer iPhone edindiğini açıklamıştı. Fakat öyle görülüyor ki Zhengfei’nin ailesinde Apple’ı kullanan yalnızca çocukları değil, kendisi de bulunuyor.
Sosyal medya, Ren Zhengfei’nin havalimanı güvenlik biriminden geçerken ki fotoğrafını konuşmaya başladı. Fotoğrafta, Zhengfei’nin kontrol noktasında çantasındaki teknolojik ürünleri çıkarttığı ve bu ürünlerden bir tanesinin de bir iPad olduğu açıkça görülebiliyor.
Zhengfei’nin Apple tableti kullanma nedeni bilinmiyor. Huawei’nin CEO’su bu durumu çok da önemsemiyor olabilir ya da tablet alanında Apple’ın daha iyi olduğu kanaatinde olabilir. Zhengfei, neden iPad kullandığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei CEO’sunun iPad kullanması, sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmış durumda.
Diğer
NASA yeni nesil uzay giysilerini tanıttı
NASA Salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA’nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Mobil internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı
NASA, Ay yüzüne bir kadın astronot indireceğini açıklamış ve bu göreve de ‘Artemis’ adı verildiğini belirtmişti. Yani her şey yolunda giderse ilk defa bir kadın Ay’a ayak basmış olacak. Ayrıca NASA yöneticisi Jim Bridenstine yeni göreve, Ay’a ilk kez ayak basılan ‘Apollo’ görevine atıfta bulundu. Böylece Apollo’nun kız kardeşi Artemis’in adının verildiğini açıklamıştı.
NASA’nın Washington’daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, “Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi” (xEMU) ve “Orion Personel Kurtarma Sistemi” (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.
Daha önce NASA’nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan “Araç Dışı Hareket Ünitesi”nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU’nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.
Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS’nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya’ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.
NASA, Mars’a hazırlanıyor
NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay’a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
Diğer
Eski NASA çalışanı açıkladı: Mars’ta yaşam bulduk
Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzayda yaşam açıklaması geldi. NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA, yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
İlginizi çekebilir: HTC Vive Cosmos Türkiye’de!
Birçok kişi NASA’nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. NASA tarafından Mars’a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü.
NASA’nın 1970‘lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars’ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.
Uzay araştırma merkezinin eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970’lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars’ta hayat olabileceğinin aksini çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.
Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu. Toprakta bulunan herhangi bir mikroorganizma, bu bileşeni sindirecek ve sera gazı ortaya çıkaracaktı.
Eski NASA çalışanı Levin, 1997 yılına gelindiğinde ise bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars’ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019‘da yayınladığı yazısında Dünya’da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı. Ancak NASA, 2020 MARS görevinde herhangi bir yaşam tespit etme testi yapmayacağını belirtelim.
Diğer
Donald Trump şimdi de Twitch yayıncısı oldu!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya ve özellikle Twitter’da oldukça aktif olması ile biliniyor. Farklı mecralara adım atan Trump, şimdi de kendi adına açılan resmi Twitch hesabı ile gündemde!
İlginizi Çekebilir: Apple 5G modem biriminin başına bir Türk getirildi!
Donald Trump artık mitinglerini Twitch’te de yayınlayacak!
ABD Başkan Donald Trump, şu sıralar bir yandan Çin ile ticaret savaşını sürdürürken, diğer yandan da görevinden azledilme tehlikesi yaşıyor. Trump, bütün bunlara rağmen önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde ikinci kez seçilebilmek adına ilginç bir strateji belirlemiş gibi gözüküyor. Kısa bir süre önce popüler canlı yayın platformu Twitch’e katılan Donald Trump, yaptığı mitingleri canlı yayınlayarak farklı kitlelere ulaşmak istiyor.
Twitter’daki atışmaları ile sık sık gündeme oturan Trump, platforma üye olan ilk ülke başkanı olarak da dikkat çekiyor. Ancak karşısındaki adaylara bakıldığında Bernie Sanders’ın Twitch’e katılma konusunda Trump’tan daha erken davrandığı görülüyor. ABD Başkanı, bunun yanı sıra daha önce yaptığı açıklamalarda Twitch’in sahibi olan Jeff Bezos’u ve diğer şirketlerini sıkça eleştirmişti. Yani Trump’ın bu noktada mecburi bir geri adım attığı da söylenebilir.
Şu an Trump’ın mitinglerinin canlı yayınlandığı Twitch kanalı yalnızca 24 saat içerisinde 60.000’den fazla takipçi kazanmış durumda. 73 yaşındaki başkanın ilerleyen dönemde bu platform için özel bir miting düzenleyip düzenlemeyeceğini ise zaman gösterecek.