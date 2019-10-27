Huawei CEO’su iPad kullanıyor!

Huawei CEO’su Ren Zhengfei‘nin iPad kullandığı ortaya çıktı. Zhengfei, havalimanı güvenlik noktasında iPad ile kameralara takıldı. Huawei ve Apple arasındaki rekabet devam ederken CEO’nun iPad kullanması tepki çekti.

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Akıllı telefon şirketleri önemli bir rekabet içerisinde bulunurken sadece sektörün büyük oyuncuları değil aynı zamanda küçük şirketlerde en iyiler sıralamasında yer alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu rekabet kimi zaman şirket yetkilileri tarafından da gündeme getiriliyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay tüketicilerin kafalarında soru işaretleri yaratacakmış gibi görünüyor.

Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei, açık sözlü ve efendi oluşuyla dikkatleri şimdiye kadar üzerine çekmişti. Zhengfei yaptığı açıklamalarda çocuklarının Huawei değil Apple’ı kullandıklarını ve onlara birer iPhone edindiğini açıklamıştı. Fakat öyle görülüyor ki Zhengfei’nin ailesinde Apple’ı kullanan yalnızca çocukları değil, kendisi de bulunuyor.

Sosyal medya, Ren Zhengfei’nin havalimanı güvenlik biriminden geçerken ki fotoğrafını konuşmaya başladı. Fotoğrafta, Zhengfei’nin kontrol noktasında çantasındaki teknolojik ürünleri çıkarttığı ve bu ürünlerden bir tanesinin de bir iPad olduğu açıkça görülebiliyor.

Zhengfei’nin Apple tableti kullanma nedeni bilinmiyor. Huawei’nin CEO’su bu durumu çok da önemsemiyor olabilir ya da tablet alanında Apple’ın daha iyi olduğu kanaatinde olabilir. Zhengfei, neden iPad kullandığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei CEO’sunun iPad kullanması, sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmış durumda.