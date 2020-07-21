Huawei MateBook X Pro, Türkiye’de satışa çıktı!

Huawei, üst segment model dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Şirketin, şu ana kadar piyasaya çıkarmış olduğu dizüstü bilgisayarlar arasında en güçlüsü olan MateBook X Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabilecek.

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MateBook X Pro, profesyonel içerik oluşturucuları için tasarlanmış bir cihaz. Bilgisayarın dış cephesi pürüzsüz bir hissiyat veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş. Firmanın en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, oldukça portatif. Sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığına sahip.

Cihazın ekran tarafında, Ultra FullView adı verilen özel bir tasarım çizgisi tercih edildi. Her tarafında ince çerçevelere sahip MateBook X Pro, yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor. Üretkenlik ve içerik oluşturma için daha uygun olan geleneksel 3:2 en boy oranı da korunuyor. 3000 x 2000 çözünürlükteki sRGB renk gamutu destekleniyor. Aynı zamanda 450 nit gibi iddialı bir parlaklık oranıyla, güneş altında da ekran görünür kalmakta.

Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlük desteği ile geliyor!

3K çözünürlük desteğine sahip model ile birlikte medya içeriklerini yüksek çözünürlükte izlemek mümkün. Bunun yanı sıra, kullanıcıların cihazlarıyla arayüz oluşturmaları için yeni ve daha sezgisel yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliği destekleniyor.

Gücünü 10. Nesil Intel mimarisinden alıyor!

10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-1021U ile yüksek performans vadeden cihaz, 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 grafik birimi ile taçlandırılıyor. Grafik ve video düzenlemeden, oyun ve multi medya içeriğine kadar her türlü senaryoda MateBook X Pro kullanılabiliyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı soğutma sistemi barındırıyor.

Ayrıca HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Bilgisayar, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.

Huawei MateBook X Pro ile 15 saate varan pil ömrü

MateBook X Pro 56Wh kapasiteli bataryaya sahip. HUAWEI’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor. HUAWEI MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.

Cihazın sahip olduğu girişler ise, SuperCharge’ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.

Firmanın iddialarına göre yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.

2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz kullanımlarda yazılarınızı rahatlıkla yazabilmeye olanak sağlıyor. Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.

HUAWEI MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.