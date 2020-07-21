Basın Bülteni
Huawei MateBook X Pro, Türkiye’de satışa çıktı!
Huawei, üst segment model dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Şirketin, şu ana kadar piyasaya çıkarmış olduğu dizüstü bilgisayarlar arasında en güçlüsü olan MateBook X Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabilecek.
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MateBook X Pro, profesyonel içerik oluşturucuları için tasarlanmış bir cihaz. Bilgisayarın dış cephesi pürüzsüz bir hissiyat veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş. Firmanın en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, oldukça portatif. Sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığına sahip.
Cihazın ekran tarafında, Ultra FullView adı verilen özel bir tasarım çizgisi tercih edildi. Her tarafında ince çerçevelere sahip MateBook X Pro, yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor. Üretkenlik ve içerik oluşturma için daha uygun olan geleneksel 3:2 en boy oranı da korunuyor. 3000 x 2000 çözünürlükteki sRGB renk gamutu destekleniyor. Aynı zamanda 450 nit gibi iddialı bir parlaklık oranıyla, güneş altında da ekran görünür kalmakta.
Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlük desteği ile geliyor!
3K çözünürlük desteğine sahip model ile birlikte medya içeriklerini yüksek çözünürlükte izlemek mümkün. Bunun yanı sıra, kullanıcıların cihazlarıyla arayüz oluşturmaları için yeni ve daha sezgisel yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliği destekleniyor.
Gücünü 10. Nesil Intel mimarisinden alıyor!
10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-1021U ile yüksek performans vadeden cihaz, 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 grafik birimi ile taçlandırılıyor. Grafik ve video düzenlemeden, oyun ve multi medya içeriğine kadar her türlü senaryoda MateBook X Pro kullanılabiliyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı soğutma sistemi barındırıyor.
Ayrıca HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Bilgisayar, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
Huawei MateBook X Pro ile 15 saate varan pil ömrü
MateBook X Pro 56Wh kapasiteli bataryaya sahip. HUAWEI’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor. HUAWEI MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.
Cihazın sahip olduğu girişler ise, SuperCharge’ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.
Firmanın iddialarına göre yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz kullanımlarda yazılarınızı rahatlıkla yazabilmeye olanak sağlıyor. Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.
HUAWEI MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO’dan Reno2 Z satın alan müşterilerine Ekran Koruma Garantisi!
OPPO, Reno2 Z satın alan müşterilerine, cep telefonuna ek olarak “Ekran Koruma Garantisi” vereceğini açıkladı.
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Kampanya 4 Temmuz’dan başlayarak 4 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi, kampanyası sunulacak. Kampanya kapsamında Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 6 ay boyunca geçerli olacak.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda. Ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekran yetkili servis tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek.
Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı “0850 433 67 76″ numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Basın Bülteni
TP-Link’ten küçük işletmeler için WiFi çözümü: TL-WA1201
TP-Link, küçük ofisler, kafeler, kuaförler ve benzeri salonlar için yeni geliştirdiği WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu interneti, kablosuz ağa çevirmeyi sağlayan ve güvenli Wifi ağı oluşturan TL-WA1201 erişim noktası, tek bir kasada dört farklı işlevi barındırıyor.
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Kablolu ağı, kablosuz ağa dönüştüren bir erişim noktası (access point) olan TL-WA1201 modeli, aynı zamanda üç farklı işleve daha sahip. Tek bir kasada dört WiFi işlevi sunan ürün, bu sayede küçük işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlıyor.
Küçük ofisler, kafeler, atölyeler, kuaför salonu gibi işletmeler için geliştirilen ürün, hem güvenli hem de geniş kapsama alanına sahip bir WiFi ağı oluşturuyor. Erişim noktası modu dışında WiFi menzil genişletici (range extender), çoklu SSID ve istemci (client) modları olan ürün, küçük işletmelerin WiFi konusundaki tüm ihtiyaçlarını bir kasada sunuyor.
Kısıtlı Portal özelliği sayesinde güvenli konuk ağı
TP-Link TL-WA1201 erişim noktası, Kısıtlı Portal (captive portal) özelliği sayesinde güvenli konuk ağı oluşturuyor. Müşterilerin bu ağa güvenle bağlanması ve ağ güvenliğinin de korunmasını sağlayan bu özellik, aynı zamanda işletmelere tanıtım yapma olanağı da sunuyor.
Müşterilerin ağa bağlandığı sayfayı istedikleri gibi tasarlayabilen işletmeler, bu sayede reklamlarını yapabiliyorlar, tanıtım mesajlarını iletebiliyorlar. Örneğin, müşterinin ağa dahi olabilmesi için reklamı görüntüleme koşulu getirilebiliyor. Ya da internet erişimi için bir dizi terimi kabul etmeleri istenebiliyor.
Üründe yer alan Çoklu SSID modu sayesinde aslında tek bir ağ altında, farklı erişim özellikleri olan dört ayrı alt ağ oluşturulabiliyor. Adları ve erişim özellikleri farklı olan bu ağlar ile örneğin personelin eriştiği WiFi ağı ile müşteri ağı ayrılabiliyor. Bu da güvenliği ve denetimi kolaylaştıran önemli bir özellik. Bu özellik, bölümler ya da personeller arasında WiFi erişim ilkeleri farklı olan küçük ofislerin de ‘Ofis 1-2’ ya da ‘Muhasebe, Yönetim’ vb şeklinde dörde kadar farklı ada sahip ağ oluşturmasına olanak veriyor.
Genişletilmiş WiFi kapsama alanına sahip!
TP-Link’in yeni ürünü, küçük işletmelerin daha geniş bir WiFi ağı kurmalarını da sağlıyor. Ürünün menzil genişletici modu ve hüzmeleme teknolojisi (beamforming) sayesinde çok daha geniş WiFi ağı kuruluyor ve ağa bağlanan cihazların yönüne doğru WiFi sinyali gönderilebiliyor. TL-WA1201 üzerindeki dört harici anten, uzun mesafelerde bile ofisin ya da evin her köşesine WiFi sinyallerini eriştirebiliyor.
TP-Link, yeni erişim noktasının kurulumu da basit. Ethernet kablosu üzerinden enerji almayı sağlayan PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde, elektrik prizi olmayan yerlere de kolayca monte edilebiliyor. Ayrıca cihazı, duvara da monte edilebiliyor.
TL-WA1201, işletmelere sadece kullanım ve kurulum avantajı sunmuyor; aynı zamanda güçlü bir WiFi ağı oluşturmalarını da sağlıyor. Çift bant desteği olan ve 802.11AC standardındaki ürün, bu sayede daha hızlı ve performansı yüksek WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 1200 Mbps (5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps olmak üzere) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ağ yoğunluğunu iki banda dağıtarak tıkanıklığı önlüyor. MU-MIMO teknolojisi ise iki kat daha hızlı performans sağlıyor.
Ayrıca ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde, İnternet servis sağlayıcının sunduğu gigabit bant genişliği tam olarak kullanılabiliyor. Ev kullanımlarında ise cihazın istemci modu sayesinde bu bağlantı noktasına PC, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda bağlanabiliyor.
Küçük işletmeler için ideal bir ağ çözümü olan TL-WA1201 erişim noktası, aynı zamanda evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 63 USD olarak açıklandı.
Basın Bülteni
Huawei FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri VGP ödülü aldı!
Huawei Freebuds 3 ve Freebuds 3i modelleri VGP tarafından, ödüle layık görüldü. VGP, Japonya’nın prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.
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Geçen yıl VGP’ye dünya çapında 250 elektronik markası 2.000’den fazla ürün gönderdi. Tüm ürünler, Japonya’nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu. Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi. VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge görülüyor.
FreeBuds 3, VPG 2020 Teknoloji ödülüne layık görüldü!
Huawei FreeBuds 3, IFA 2019’da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından büyük övgü toplamıştı. Huawei’nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.
VGP hem açık konfor tasarımında hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3’ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.
Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül’ü kazandı
FreeBuds 3’ün büyük başarısı ile firma, mayıs ayında biraz daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i’yi piyasaya sürdü. FreeBuds 3’ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor. Sonuç olarak FreeBuds 3i, gürültü seviyesini 32 dB’ye kadar düşürebiliyor.
VGP’nin ödülleri, firmanın gerçek kablosuz kulaklıklarda sağlam donanım ve yazılım teknolojisine sahip olduğunu ve bunun yanı sıra düşük gecikme sunan oyun ve video izleme deneyimi sağladığını gösterdi. Huawei’nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli bir rol oynuyor. Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.