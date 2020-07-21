Realme C15 tasarım detayları belli oldu!

Realme, yeni cihazı C15 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni orta seviye giriş cihazının tasarım detayları belli oldu.

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Realme C15, 6000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek!

Realme C serisi yeni üyesi ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar ile, akıllı telefon pazarında önemli bir alternatif olmayı planlıyor. Bu cihazlar arasında yerini alması beklenen C15 de yeni detaylar ile bizleri karşılıyor. Firmanın Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri belli oldu. Arkada dörtlü kamera kurulumu görülen cihazda, arka tarafta bir adet de parmak izi okuyucusu yer almakta. Damla çentik tasarımı ile gelecek cihazın bir adet ön kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazın mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı öğrenildi.

Siap-siap buat ketemu smartphone terbaru dari realme: realme C15 yang punya kombinasi baterai 6000mAh dengan 18W Quick… realme paylaştı: 20 Temmuz 2020 Pazartesi

Batarya kapasitesi belli olan cihaz, 6000 mAh‘lik bir değere sahip olacak. Öte yandan 18W hızlı şarj desteği sağlayacak cihaz, özellikle büyük bataryası ile dikkat çekiyor. Detaylı teknik özellikleri henüz bilinmeyen Realme C15, tahminlere göre C11 cihazından daha performanslı olarak bizleri karşılayacak. MediaTek işlemci kullanmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, C11‘e göre daha fazla batarya, daha fazla RAM kapasitesi ve parmak izi okuyucusu gibi özellikler ile fark yaratması bekleniyor. 28 Temmuz tarihinde tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgine henüz ulaşılamadı.