Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs tanıtıldı: Kirin 990, 5G desteği ve dahası!
Huawei Mate Xs, bugün Barcelona’da yapılan konferansla birlikte resmen tanıtılmış oldu. Yapılan konferansta, Mate Xs’in tasarımı Mate X’in tasarımına sadık kalarak geliştirildiği ifade edildi.
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Huawei, yeni teknolojilerle donattığı Huawei Mate Xs’te geliştirilmiş 5G destekli yeni Kirin 990 yonga setini kullandı. “Falcon Wing”in tasarım dili kullanılan telefonda içe ve dışa katlanabilir yapıda özel bir menteşe sistemi konumlandırıldı.
Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı sunumda “Huawei Mate X, katlanabilir kategoriye attığımız ilk adımımızdı ve endüstri için bir standart oluşturdu. Huawei Mate Xs ise, daha güçlü bağlantı ve entegre kullanıcı deneyimleriyle çıtayı daha da yükseltiyor. Huawei Mate Xs, sınıfının en hızlı 5G akıllı telefonu. Benzeri görülmemiş bir cihazla tekrar buluşmaya hazırlanın” dedi.
Huawei Mate Xs ile yepyeni mekanik menteşe sistemiyle donatıldı
Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X’te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunarken, ekranı güçlendirmek için birbiriyle uyum içinde çalışan 100’den fazla parça bulunduruyor.
Zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilen yeni menteşe sistemi, çok daha dayanıklı ve 180 derecelik katlanmayı da kolaylaştırıyor.
Huawei Mate Xs, yenilikçi çift katmanlı polimer yapıya sahip esnek bir ekranla donatıldı. Katlanabilir ekran, optik olarak şeffaf bir yapışkan ile iki katmanlı, havacılık sınıfı polimid yapıştırılarak oluşturulmasını sağlayan öncü bir teknik kullanılarak üretildi. Bu benzersiz malzeme, ekranın keskin görüntü, renk doygunluğu ve parlaklık üretmesini sağlarken, yüksek derecede dayanıklılık sağlıyor.
Katlanmış olan Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Uçan Balık Kanatlı Soğutma Sistemi içeriyor. Bu soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.
Özellikle Huawei Mate Xs’in ince form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi, Huawei’nin telekomünikasyon teknolojisindeki uzmanlığını gösteriyor. Uzun bir Ar-Ge sürecinin sonucu olarak tasarımı yapılan anten, Mate Xs’de yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.
5G destekli Kirin 990 ile güçlendirildi!
Kirin 990 5G ile güçlendirilen Huawei Mate Xs, gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.
Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştirilirken, yapay zeka iş talepleri Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans ve 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor.
Huawei’nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
HUAWEI Mate Xs, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.
Çoklu görev modu tekrar keşfedildi!
Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor.
Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.
Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.
HUAWEI Mate Xs, Android Açık Kaynak Projesi tabanlı bir işletim sistemi olan EMUI 10.0.1 ile çalışıyor. Gelişmiş performansı yalnızca gelişmiş güvenlikle birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei’nin temelindeki dağıtık teknolojisiyle geliştirilen Çok Ekranlı İş birliği özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Bu devrim niteliğindeki çoklu cihaz özelliğiyle, kullanıcılar, Mate Xs ve MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.
AppGallery ile piyasaya sürülecek!
Mate Xs, firmanın resmi uygulama dağıtım platformu olan yenilenmiş AppGallery ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biri oluyor.
AppGallery, markanın cihazlarını sunduğu benzersiz yeteneklere (HiAI ve benzersiz bağlantı, medya, sistem ve güvenlik yetenekleri gibi) ve kullanıcıların sevdiği uygulamaları içeren kaliteli küresel uygulamaları kapsıyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 1 II, Zeiss işbirliğiyle tanıtıldı!
Akıllı telefon operasyonlarında küçülmeye giden Sony, daha önce MWC 2020 için planladığı yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirdi. Markanın yeni amiral gemisi telefonu Sony Xperia 1 II; 4K çözünürlüklü ekranı, 5G desteği ve Zeiss imzalı kamerasıyla dikkat çekiyor.
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Amiral gemisi özelliklere sahip Sony Xperia 1 II duyuruldu!
Online bir etkinlik ile tanıtılan telefonun tam adı, marka tarafından Sony Xperia One Mark Two olarak telaffuz ediliyor. Cihazın bu ilginç isimlendirmesinin altında yatan sebep ise kamera yeteneklerinin ön plana çıkarılması şeklinde açıklandı. Tek parça metal bir gövdeye sahip olan Sony Xperia 1 II, ince ekran çerçeveleriyle ve cam arka yüzeyiyle dikkat çekiyor.
6.5 inç boyutunda 4K HDR OLED ekrana sahip olan Xperia 1 II, 21:9’luk ekran oranıyla uzun bir görünümü ortaya koyuyor. Telefonun ekranında bulunan Motion Blur teknolojisi ise kare gecikmesini yazılımsal olarak dengeleyerek 90 Hz yenileme hızını iyileştiriyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 1 II, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına yer veriyor.
Telefonun kamera tarafı ise etkileyici detaylarla öne çıkıyor. Her biri 12 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameraya sahip olan Xperia 1 II’nin Exmor sensörlü ana kamerasında f/1.7 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin yanı sıra ToF derinlik sensörü ve çift OIS de bu paketi destekliyor. Ayrıca ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 5 yönlü EIS unutulmamış.
Sony, kameranın gelişim sürecinde optik üreticisi Zeiss ile özel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Telefonun optik kalibrasyonunu Alman firma gerçekleştirirken, daha çok profesyonel kameralarda görülen Zeiss T* ultraviyole kaplama da arka kamerada dikkat çekiyor. Video çekim tarafında ise beklentilerin aksine maksimum çözünürlük 4K/60 FPS değerinde tutulmuş. Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 gibi aynı işlemciyi kullanan telefonların 8K/30 FPS video kaydına izin verdiğini belirtelim.
4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Sony Xperia 1 II, hızlı şarj desteği sayesinde kısa süre içerisinde şarj oluyor. IP65/IP68 sertifikası, fiziksel parmak izi okuyucu (yan yüzeyde), microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve 360 Reality Audio ses desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon, Avrupa’da 1.200 Euro’luk satış fiyatıyla bahar aylarında raflarda olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme’nin amiral modeli X50 Pro 5G tanıtıldı!
Realme, Coronavirus nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) etkinliği sonrasında yaptığı açıklama ile yeni amiral modelini 24 Şubat‘ta çevrim içi bir etkinlik ile duyuracağını haber vermişti. Şirketin bugün gerçekleştirdiği çevrim içi lansman ile birlikte Realme X50 Pro resmen tanıtıldı! Snapdragon 865, 6’lı kamera sistemi, 65W hızlı şarj, 5G desteği ve daha fazlası. Gelin amiral modelin teknik özelliklerine ve fiyatına detaylıca bir göz atalım.
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Realme X50 Pro teknik özellikleri
Realme X50 Pro, 159 x 74 x 8.9 mm kasa boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Telefonun ön ve arka yüzeyinde Gorilla Glass 5 korumaya sahip bir cam panel bulunuyor. Ön tarafta ise bizi 90Hz ekran yenileme hızı ile birlikte 6.44 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran üzerine gömülü olarak tasarlanmış. Realme‘nin belirttiği rakamlara göre bu sensör, 0.27 saniye içerisinde parmak izinizi okuyarak tepki verebiliyor. Telefon üzerinde 3.5 mm kulaklık girişi ise bulunmuyor.
Telefon işlemci tarafından gücünü Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865′ten alıyor. 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkan modelde yüksek performanslı LPDDR5 RAM teknolojisine yer verilmiş. Realme X50 Pro, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip. Telefonda bulunan UFS 3.0 depolama sistemi sayesinde 760 Mb/s yazma ve 1900 Mb/s okuma hızlarına çıkılabiliyor. Telefonda Wi-Fi 6 ve 5G desteği de yer alıyor. Realme yaptığı çevrim içi tanıtımda, telefonun AnTuTu Benchmark testlerinden aldığı 605327 puanla birinci sıraya yerleşmesine ayrıca yer vererek performans konusundaki iddialarını da sergilemekten kaçınmadı.
Şirketin amiral modelinde iddialı olduğu diğer bir konu ise hızlı şarj. Realme‘nin SuperDart Charge adını verdiği bu teknoloji sayesinde 65W hızlı şarj desteği sağlanıyor. Bu sayede telefonun 4200 mAh değerindeki bataryası %60 doluma 20 dakika, %100 doluma ise 35 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşabiliyor.
Telefon ön tarafta 2 adet, arka tarafta 4 adet olmak üzere 6’lı kamera sistemi ile göz dolduruyor
Telefonun ön tarafında 2’li bir kamera sistemi yer alıyor. Ön kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:
- 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı ön kamera, f/2.5 diyafram, Sony IMX 616 sensör
- 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ön kamera, f/2.2 diyafram
- 720p/30fps ve 1080p/30 fps video kaydı
- 1080p/120fps ağır çekim selfie
Telefonun arka kısmında ise 4’lü bir kamera sistemi bulunuyor. Arka kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:
- 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı ana kamera, f/1.8 diyafram, 20x zoom, Samsung GW1 sensör
- 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera, f/2.5 diyafram
- 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı ve makro kamera, f/2.3 diyafram
- 2 MP çözünürlüğünde portre kamera, f/2.4 diyafram
- 4K/30fps, 1080p/30-60fps, 720p/30-60fps video kaydı
Realme X50 Pro Fiyatı
Rust Red (pas kırmızısı) ve Moss Green (yosun yeşili) olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan model, farklı RAM ve depolama alanlarına göre fiyatlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamada,
- 6 GB RAM+128 GB: 37.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 530 dolar)
- 8 GB RAM+128 GB: 39.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 555 dolar)
- 12 GB RAM+256 GB: 44.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 625 dolar)
seçeneklerine yer verildi. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için kesin olarak bilinmiyor. Haliyle modele ait Türkiye fiyatları da henüz belli değil. Fakat Hardware Plus olarak Realme Türkiye ekibi ile yaptığımız markalara sorun videosunda, bir amiral modelin ülkemizde de satışa sunulması planı olduğu dile getirilmişti. Bu ihtimal göz önüne alındığında Realme X50 Pro‘nun ülkemiz piyasasına giriş yapması olası gözüküyor. Konu netlik kazandığında sizlere haberlerimizi tekrardan iletiyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 II, OLED ekranla orta seviyeye konumlandırılacak!
Sony, Xperia 10 II, OLED ekranıyla firmanın orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar arasına girebilir. Xperia 1 II ve Xperia 10 II, markanın başarıyı hedeflediği cihazlar olacak gibi görünüyor.
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Sony’nin yeni Xperia 1 cihazının bilgileri sızdırılmaya başladıktan sonra şimdi de orta seviyede iddialı bir çözüm yaratacak yeni bir cihaz ortaya çıktı. Firma, geçen seneki tecrübelerinden yararlanarak yeni bir dizayn çalışması yaratıyor. Xperia 10 II ile performans ve tasarımı aynı çerçevede bütünleştirmeyi hedefliyor.
Xperia 10 II, dürüst olmak gerekirse, geçen seneki tasarımla oldukça benzeşiyor. Japon üreticilerin senelerce değişmeyen tasarım anlayışları düşünüldüğünde, bu senede rakiplerine oranla kalın çerçeveli dizayn kullanılmış.
Tabiki bazı şeyler değişmese de teknik tarafta yeniliklerin yapıldığını görüyoruz. En önemli gelişmeler suya karşı dayanıklılık kısmında gerçekleşmiş. IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunacak yeni nesil akıllı telefonda 3 kameralı arka kamera ve IPS panel yerine OLED panel kullanılacak. Bu yeniliklere daha da fazlasının eklenebileceğini belirtelim.
Xperia “Plus” modeli olmayacak. Zaten bakıldığı takdirde, biraz uzun, biraz da garip bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Cihazı rekabetçi kılan ve yıldızlaştıran en önemli tarafının kullanılan ekrandan kaynaklanıyor. Sony OLED ekran teknolojisini orta seviye cihazları arasında ilk kez kullanacak.
Bunun anlamı; ekran üzerinde daha zengin renkler, daha derin siyahlar bulunacak. Yani aslında, orta seviyede bayrak gemisi performansı verecek bir cihazla karşı karşıya kalacağız.
6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını açıkça görmüştük.
Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10’da 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Aynı Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş. 2780 mAh batarya kapasitesi 3500 mAh’e çıkarıldı. Maalesef ki anakartta hızlı şarj desteği yer almayacak.
Sony Xperia 10 II, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2020’nin yaz aylarında, raflardaki yerini alması bekleniyor.