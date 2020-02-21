Huawei P40 serisi, Wi-Fi 6+ ile gelecek!

Huawei P40 serisinin önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor. Çin‘den gelen bir rapora göre, P40 serisinin Huawei tarafından şirket içi bir çözüm olan Wi-Fi 6+ ile geldiğini göreceğiz. Raporda ayrıca Huawei‘nin 24 Şubatta yeni Wi-Fi 6+ uyumlu routersleri açıklayacağı da iddia ediliyor. Şirket Wi-Fi 6+ üzerinde oldukça yoğunlaşmış durumda gözüküyor.

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Wi-Fi 6+ ne kadar etkili olacak?

Wi-Fi 6+ teknolojisinin, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 serisinde gördüğümüz Wi-Fi 6‘dan (802.11ax) tam olarak ne kadar iyi olduğu belli değil. Ne kadar iyi veya kötü olduğunu zamanla göreceğiz fakat Huawei oldukça iddialı gözüküyor, şu anlık kesin bir bilgi gelene kadar beklemek zorundayız.. Yaşadıkları Google sorunu ardından Huawei daha güçlü gelmeye çalışıyor, resmi açıklama geldiğinde ne kadar başarılı olduklarını göreceğiz.

Weibo‘da bir Huawei yöneticisi, Wi-Fi 6‘ya sahip akıllı telefonların 1200 Mbps‘ye kadar teorik bir hıza ulaşabileceğini söyledi. Ancak gerçekte sadece 900 Mbps hızına erişebildiklerini belirtti. Bu durum, 2018‘de piyasaya sürülen Huawei Mate 20′nin başardığından daha kötü gözüküyor. Wi-Fi 6+‘ın ise şu anlık hangi hızlara ulaşabileceği bilinmiyor.

Raporun doğru olup olmadığını görmek için pazartesi‘ye kadar beklememiz gerekecek ve eğer doğru olursa, Wi-Fi 6+ hakkında çok daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.