Huawei Mate 30 Pro çalışır durumda görüntülendi!

Huawei Mate 30 serisi, yarın Münih’te düzenlenecek bir lansman ile resmi olarak duyurulacak. Etkinliğe saatler kala Huawei Mate 30 Pro modeli çalışır olarak görüntülendi ve özellikleri listelendi!

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Huawei Mate 30 Pro, tanıtımından saatler önce detaylandı!

Geçtiğimiz günlerde RS Porsche Design versiyonu ile ilk kez görüntülenen cihaz, şimdi de çalışır vaziyette ortaya çıktı. Siyah, gümüş, yeşil ve mor renk seçeneklerine sahip olacağı kesinleşen Huawei Mate 30 Pro, dörtlü arka kamera modülüyle dikkat çekiyor. Telefonun ekran yüzeyi ise çentikli yapıda olmasına rağmen oldukça başarılı görünüyor. “Şelale ekran” adı verilen konsept, ekranı iki tarafından kavislendiriyor ve böylece Samsung’un sonsuz ekran konseptine benzer bir görünüm elde ediliyor.

Huawei Mate 30 Pro, teknik özellikler tarafında ise açıklandığı kadarıyla oldukça başarılı görünüyor. 6.7 inçlik Quad HD OLED ekrana sahip olacağı belirtilen telefonun kalbinde markanın yeni üst seviye işlemcisi HiSilicon Kirin 990 yer alacak. 6/8 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçeneklerinin sunulacağı Mate 30 Pro’nun dörtlü arka kamera sistemi ise dikkat çekeceğe benziyor. Leica optiğe sahip 40+40+8 megapiksellik kamera paketine 3D ToF sensör eşlik edecek. 40 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra ultra geniş açı sensörü de aynı çözünürlüğü sunuyor. Kamera canavarı telefonun ön yüzünde ise tam 3 adet kameraya yer verilecek.

4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Huawei Mate 30 Pro’nun işletim sistemi cephesi ise kullanıcıları üzeceğe benziyor. ABD ile olan problemlerden ötürü Google servislerini kullanamayacağı açıklanan Mate 30 serisi, AOSP temelli bir EMUI 10 işletim sistemiyle gelecek. Açık kaynak desteği sayesinde Android temelli yapısını sürdüren telefonlar, uygulama desteği tarafında ise Play Store başta olmak üzere pek çok hizmeti kaybedecek. Bundan dolayı Huawei’nin etkinlikte yeni yol haritası ile ilgili önemli bilgiler paylaşması bekleniyor.

Mate 30 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Design modellerinin duyurulacağı etkinlik, yarın Türkiye saati ile 15:00’te başlayacak.