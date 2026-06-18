Roborock App ile Temizlik Artık Günlük Rutinlere Uyum Sağlıyor

Roborock App, SmartPlan™ özelliği ve bölge bazlı temizlik seçenekleriyle kullanıcıların farklı temizlik ihtiyaçlarına uyum sağlayan daha esnek ve daha kontrollü bir deneyim sunuyor.

Günümüzde kullanıcılar yalnızca güçlü temizlik performansı değil, yaşam tarzlarına uyum sağlayan akıllı çözümler de bekliyor. Roborock App, gelişmiş planlama ve kişiselleştirilebilir temizlik özellikleriyle temizlik süreçlerini kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

Roborock Türkiye, Haziran 2026 — Akıllı ev teknolojilerinde kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar artık yalnızca donanım özellikleriyle sınırlı değil. Yazılım tarafında sunulan akıllı planlama ve kişiselleştirme seçenekleri de günlük kullanımın önemli bir parçası haline geliyor. Roborock App, SmartPlan™ özelliği ve bölge bazlı temizlik seçenekleriyle kullanıcıların farklı temizlik ihtiyaçlarına uyum sağlayan daha esnek ve daha kontrollü bir deneyim sunuyor.

Temizlik Planını Robot Değil, İhtiyaçlar Belirliyor

Roborock App’in öne çıkan özelliklerinden biri olan SmartPlan™, temizlik sırasında alınması gereken kararların büyük bölümünü otomatik hale getiriyor.

Sistem; oda türü, zemin yapısı ve temizlik alışkanlıkları gibi verileri değerlendirerek her alan için uygun temizlik stratejisini belirleyebiliyor. Böylece kullanıcıların her temizlik öncesinde farklı ayarlar yapmasına gerek kalmadan daha verimli ve pratik bir kullanım sağlanıyor.

Özellikle yoğun günlük tempoya sahip kullanıcılar için SmartPlan™, temizlik yönetimini kolaylaştırırken cihazın yaşam alanına daha doğal şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Tüm Evi Değil, Sadece Gereken Yeri Temizlemek

Günlük yaşamda her zaman kapsamlı bir temizlik ihtiyacı ortaya çıkmıyor. Mutfakta dökülen kahve, girişte biriken ayakkabı izleri ya da evcil hayvanların sık kullandığı alanlar çoğu zaman yalnızca bölgesel bir müdahale gerektiriyor.

Roborock App üzerinden kullanıcılar belirli odaları veya harita üzerinde seçtikleri bölgeleri temizleyebiliyor. Böylece tüm ev için temizlik başlatmak yerine yalnızca ihtiyaç duyulan alanlara odaklanılabiliyor.

Bu yaklaşım hem daha esnek bir kullanım sunuyor hem de temizlik süreçlerinin günlük yaşamın doğal akışına daha uyumlu hale gelmesini sağlıyor.

Evin Dijital Haritası Kullanıcının Kontrolünde

Uygulama üzerinden oluşturulan detaylı haritalar sayesinde kullanıcılar yaşam alanlarını kendi ihtiyaçlarına göre yönetebiliyor.

Oda isimlendirme, temizlik sıralaması oluşturma, belirli alanları hariç tutma veya odalara özel temizlik senaryoları tanımlama gibi seçenekler sayesinde her ev için farklı kullanım kurguları oluşturulabiliyor.

Özellikle farklı zemin türlerine sahip evlerde veya gün içinde yoğun kullanılan alanlarda bu kişiselleştirme seçenekleri daha kontrollü ve verimli bir temizlik deneyimi sunuyor.

Temizlik Her An Her Yerden Yönetilebiliyor

Roborock App, kullanıcıların temizlik süreçlerini yalnızca evdeyken değil, uzaktan da yönetebilmesine olanak tanıyor.

Temizlik başlatma, durdurma, program oluşturma ve cihaz durumunu takip etme gibi işlemler uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar evde olmadıkları zamanlarda da temizlik süreçleri üzerinde kontrol sahibi olabiliyor.

Akıllı Ev Deneyiminin Tamamlayıcı Parçası

Robot süpürgelerde kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar artık yalnızca emiş gücü veya donanım özellikleri değil. Yazılım tarafında sunulan akıllı çözümler de günlük kullanımın önemli bir parçası haline geliyor.

Roborock App; SmartPlan™ özelliği, oda ve bölge bazlı temizlik seçenekleri, gelişmiş haritalama araçları ve uzaktan kontrol imkanlarıyla temizlik süreçlerini kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillendirmeyi amaçlıyor.

Böylece temizlik, belirli saatlerde yapılan bir görev olmaktan çıkarak kullanıcıların günlük yaşam temposuna uyum sağlayan daha esnek, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüşüyor.