Huawei Mate 30 RS Porsche Design onaylandı

Huawei Mate 30 serisi, 19 Eylül tarihinde Almanya’da düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. Şirketin CEO’su Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre bu seriye Mate 30 RS Porsche Design modeli de eşlik edecek.

Huawei’in sosyal medya aracılığıyla onayladığı telefonda diğer Huawei Mate 30 serisi telefonlardan farklı olarak cihaz ve aksesuarlar üzerinde Porsche logoları ve yine lüks araba markasına özel arayüz araçları görülecek. Kutu içerisinde ayrıca telefona özel bir kılıf da gelebilir.

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Mate 30 RS Porsche Design için yayınlanan sekiz saniyelik tanıtım klibi, dikey tasarım öğelerinin ağırlıklı olduğu bir arka panel ve kamera diziliminin beklenen dairesel yapıdan farklı bir halde olabileceğini işaret ettiği tahmin ediliyor.

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Huawei Mate 30 Pro modelinin muhtemel özellikleri