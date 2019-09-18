Akıllı su pompası inceledik – Taşmaya son!

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Günümüzde evimizdeki içme su ihtiyacı için birçoğumuz damacana kullanıyor. Bu damacanalar için de genellikle hava pompası kullanılıyor ve eğer iyi ayarlayamazsanız su taşmaları meydana gelebiliyor. Bugünkü inceleme konuğumuz olan 3LIFE otomatik su pompası ise, üzerindeki tuş yardımıyla su akışını anında kesebiliyor.

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Akıllı su pompası 3LIFE inceleme

Ürünü satın aldığınızda su pompasının kendisi ve gıdaya uyumlu olduğu belirtilen bir silikon hortum geliyor. Ürünün damacana ile birlikte kullanabileceğiniz gibi 5 LT veya daha küçük su şişelerinde de kullanabiliyorsunuz. Buradaki tek sorun, başlığın bir kitleme mekanizmasının olmayışı. Bu nedenle başlığa dokunduğunuzda yerinde oynayabiliyor.

Ürünün tuşuna bastığınızda su akışı gerçekleşiyor ve eğer butona tekrar basmazsanız 60 saniyede 1.5 LT su akışı gerçekleştikten sonra otomatik olarak duruyor. Ancak tabii ki bardak gibi daha küçük hacimli bir şeye su dolduracağınız zaman manuel olarak tuşuna basmanız ve suyu kesmeniz gerekiyor.

Ürün dahili batarya ile geliyor ve tek şarjda 120 LT su akışı sağlayabiliyor. Şarjı bittiğinde ise ürünün üzerindeki microUSB bağlantı yuvasıyla şarj edebiliyorsunuz.