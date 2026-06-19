OnePlus, Çin’de yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 3 Pro’yu tanıttı; cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 16 GB RAM, 13.380 mAh batarya ve 13.2 inç 144 Hz LCD ekranla öne çıkıyor.
OnePlus, Çin pazarında yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 3 Pro’yu tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.1 depolama ve 13.380 mAh batarya ile Android tabletlerde şu yılın en güçlü seçeneklerinden biri olarak yer alıyor.
İçindekiler
OnePlus Pad 3 Pro Teknik Özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|13.2 inç LCD, 3392×2400 px, 7:5, 30–144 Hz, 1000 nit, %98 DCI-P3
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (5nm)
|RAM
|12 GB / 16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB / 512 GB UFS 4.1
|Arka Kamera
|13 MP
|Ön Kamera
|8 MP (video görüşmeleri için)
|Batarya
|13.380 mAh, 67W hızlı şarj
|Boyutlar
|672 g, 5.94 mm kalınlık
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1
|Hoparlörler
|8 hoparlör, 2 mikrofon
|Güvenlik
|Yüz tanıma
|İşletim Sistemi
|ColorOS 16 (Android 16 tabanlı)
|Renkler
|Koyu kahverengi, açık yeşil
|Aksesuar
|Stilus desteği
Üretim ve Performans
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Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm’un en güçlü çipseti olarak tanımlanıyor.
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Cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile maksimum performans konfigürasyonunda geliyor.
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Üreticiler, Geekbench testlerindePad 3 Pro’nun yüksek FPS değerlerini gösterdiğini belirtiyor.
OnePlus Pad 3 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi
OnePlus Pad 3 Pro’nun fiyatları şu şekilde:
|Konfigürasyon
|Çin Fiyatı
|Dolar (yaklaşık)
|12/256 GB
|4.399 yuan
|$650
|12/512 GB
|4.899 yuan
|$725
|16/512 GB
|5.399 yuan
|$800
Cihaz, Çin’de lansman sonrası satışa sunuldu; küresel piyasalarda çıkış tarihi henüz belirtilmedi.