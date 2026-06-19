OnePlus, Çin’de yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 3 Pro’yu tanıttı; cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 16 GB RAM, 13.380 mAh batarya ve 13.2 inç 144 Hz LCD ekranla öne çıkıyor.

OnePlus, Çin pazarında yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 3 Pro’yu tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.1 depolama ve 13.380 mAh batarya ile Android tabletlerde şu yılın en güçlü seçeneklerinden biri olarak yer alıyor.

OnePlus Pad 3 Pro Teknik Özellikleri

Özellik Detay Özellik Detay Ekran 13.2 inç LCD, 3392×2400 px, 7:5, 30–144 Hz, 1000 nit, %98 DCI-P3 İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (5nm) RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP (video görüşmeleri için) Batarya 13.380 mAh, 67W hızlı şarj Boyutlar 672 g, 5.94 mm kalınlık Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 Hoparlörler 8 hoparlör, 2 mikrofon Güvenlik Yüz tanıma İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16 tabanlı) Renkler Koyu kahverengi, açık yeşil Aksesuar Stilus desteği

Üretim ve Performans

Snapdragon 8 Elite Gen 5 , Qualcomm’un en güçlü çipseti olarak tanımlanıyor.

Cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile maksimum performans konfigürasyonunda geliyor.

Üreticiler, Geekbench testlerindePad 3 Pro’nun yüksek FPS değerlerini gösterdiğini belirtiyor.

OnePlus Pad 3 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus Pad 3 Pro’nun fiyatları şu şekilde:

Konfigürasyon Çin Fiyatı Dolar (yaklaşık) 12/256 GB 4.399 yuan $650 12/512 GB 4.899 yuan $725 16/512 GB 5.399 yuan $800

Cihaz, Çin’de lansman sonrası satışa sunuldu; küresel piyasalarda çıkış tarihi henüz belirtilmedi.