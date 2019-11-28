Huawei, İspanya Savunma Bakanlığı’ndan bir darbe daha yedi!

Huawei, İspanya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla birlikte tekrar şoka uğradı. İspanya Savunma Bakanlığı, Huawei’nin hassas verilere erişimini engelleme kararı aldı. Bu hamle firmanın casusluk faaliyetleri gösterdiğini ve hükumetin de buna karşın savunma stratejisi geliştirdiğini gösteriyor.

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İspanya’daki özel gazetelerden biri olan La Informacion’ın haberine göre Huawei cihazların çalışan e-postaları dahil, veri sunucularına erişimi tamamen yasaklandı. Bakanlığın, devlet bilgilerine izini kaldırması, Huawei cihazların kullanımının yasaklandığı anlamına gelmiyor.

Bakanlık hala kişisel Huawei cihazların kullanımına izin veriyor ve bununla ilgili ileride kısıtlama getirmeyi düşünmüyor. Fakat bakanlığın sitesine giriş yapmayı düşünüyorsanız veya elektronik postalarınızı okumak istiyorsanız başka cihazlardan şansınızı denemeniz lazım.

Yasağın herhangi bir nedeni belirtilmedi. Hatırladığınız üzere geçen aylarda Amerikan Hükumeti, Huawei’nin Çin üzerinde yer alan merkezinde, kendi çalışanlarının eski ordu görevlisi olduğunu ve casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını iddia etmişti. Amerika’da da resmi olarak bulunan Çinli şirkete devlet tarafından yapılan birtakım ithamlar neticesinde, ülke içerisindeki faaliyetlerine kısıtlamalar getirme kararı alınmıştı.

İspanya’da bu sebeple Huawei’ye çeşitli yaptırımlar yapmaya karar vermiş olabilir. Huawei sözcüsü, bu kararın üzerine La Informacion’ın gazetesine çeşitli demeçlerde bulundu:

Huawei, son 30 yılda 170’den fazla ülkede kurumsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Siber güvenlik alanında da çeşitli çalışmaları mevcuttur. Firmamız için bilişim ve bilişim güvenliği yüksek önem arz etmektedir.

Huawei Mate 30 Pro, Google Play Servislerini içerisinde barındırmamasına rağmen, Huawei hala bu yılın üçüncü çeyrek rakamlarında Avrupada ikinciliği elde etmiş durumda. Dünyada ise istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle, önceliği Çin’e vermesine rağmen marka değerlerinin buncasına artmasını Huawei’nin kahraman algısını kazanmasından kaynaklanıyor.

Sayısız yaptırım ve engele rağmen 2023 yılında Çinli firmaları hala sektörü domine eden ve Amerikan şirketlerini geride bırakan bir çizgide göreceğimiz şimdiden kesinleşmiş diyebiliriz.