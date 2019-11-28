Akıllı Telefonlar
Huawei, İspanya Savunma Bakanlığı’ndan bir darbe daha yedi!
Huawei, İspanya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla birlikte tekrar şoka uğradı. İspanya Savunma Bakanlığı, Huawei’nin hassas verilere erişimini engelleme kararı aldı. Bu hamle firmanın casusluk faaliyetleri gösterdiğini ve hükumetin de buna karşın savunma stratejisi geliştirdiğini gösteriyor.
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İspanya’daki özel gazetelerden biri olan La Informacion’ın haberine göre Huawei cihazların çalışan e-postaları dahil, veri sunucularına erişimi tamamen yasaklandı. Bakanlığın, devlet bilgilerine izini kaldırması, Huawei cihazların kullanımının yasaklandığı anlamına gelmiyor.
Bakanlık hala kişisel Huawei cihazların kullanımına izin veriyor ve bununla ilgili ileride kısıtlama getirmeyi düşünmüyor. Fakat bakanlığın sitesine giriş yapmayı düşünüyorsanız veya elektronik postalarınızı okumak istiyorsanız başka cihazlardan şansınızı denemeniz lazım.
Yasağın herhangi bir nedeni belirtilmedi. Hatırladığınız üzere geçen aylarda Amerikan Hükumeti, Huawei’nin Çin üzerinde yer alan merkezinde, kendi çalışanlarının eski ordu görevlisi olduğunu ve casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını iddia etmişti. Amerika’da da resmi olarak bulunan Çinli şirkete devlet tarafından yapılan birtakım ithamlar neticesinde, ülke içerisindeki faaliyetlerine kısıtlamalar getirme kararı alınmıştı.
İspanya’da bu sebeple Huawei’ye çeşitli yaptırımlar yapmaya karar vermiş olabilir. Huawei sözcüsü, bu kararın üzerine La Informacion’ın gazetesine çeşitli demeçlerde bulundu:
Huawei, son 30 yılda 170’den fazla ülkede kurumsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Siber güvenlik alanında da çeşitli çalışmaları mevcuttur. Firmamız için bilişim ve bilişim güvenliği yüksek önem arz etmektedir.
Huawei Mate 30 Pro, Google Play Servislerini içerisinde barındırmamasına rağmen, Huawei hala bu yılın üçüncü çeyrek rakamlarında Avrupada ikinciliği elde etmiş durumda. Dünyada ise istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle, önceliği Çin’e vermesine rağmen marka değerlerinin buncasına artmasını Huawei’nin kahraman algısını kazanmasından kaynaklanıyor.
Sayısız yaptırım ve engele rağmen 2023 yılında Çinli firmaları hala sektörü domine eden ve Amerikan şirketlerini geride bırakan bir çizgide göreceğimiz şimdiden kesinleşmiş diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 6 5G Geekbench testinde görüldü
5 Aralıkta tanıtılacağı açıklanan Huawei nova 6 5G, Geekbench performans testinde görüldü. Cihaz Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
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Huawei, Weibo hesabından yaptığı paylaşım ile Nova 6 5G cihazının 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Lansman tarihine sayılı günler kala cihaz Geekbench performans testinde görüldü. Tekli çekirdekte 3821, çoklu çekirdekte 11963 skor alan cihazın, Android 10 ile birlikte çalıştığı gözlemlendi. 8 GB RAM ile görüntülenen telefonun EMUI 10 arayüzü ile birlikte geleceği anlaşılmakta. Cihazın teknik özelliklerine geldiğimizde ise çift arka kamera bizleri karşılıyor. Delikli ekran yapısı ile birlikte tam ekran deneyimini sunan ön tarafta ultra geniş açılı kameraya da yer verilmiş durumda. 105 derece görüş açısına sahip 8 MP değerindeki selfie kamerasıyla birlikte özçekimlerde birçok insana yer verilebilecek. Samsung’un 7 Ağustos tarihinde tanıttığı Note 10 modelinin 80 dereceye sahip ön kamerası göz önüne alındığında, belirtilen açı değerinin rekabetçi olduğu gözlemlenmekte. Cihazın ana selfie kamerasının ise 32 MP çözünürlüğünde olduğu paylaşılan teaser videosunda belirtilmişti.
Telefona güç verecek yonga seti ise şirketin geliştirmiş olduğu Kirin 990. 7 nm mimari yapı ile üretilen işlemci 2.8 Ghz hızında çalışmakta. 8 çekirdek ve 5G desteği ile öne çıkan Huawei nova 6 5G ‘de 4000 mAh bataryaya 40W hızlı şarj desteği sunulmakta. Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise 60MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensörünün kullanıldığını görmekteyiz. Ana kameraya eşlik eden 3 kameranın ise ultra-geniş açı, derinlik sensörü ve makro kamera olacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin büyümesi yılın 3. çeyreğinde yavaşladı
Xiaomi‘nin büyümesi yılın 3. çeyreğinde yavaşladı. Akıllı telefonlara azalan talep sonrası, yılın çeyreklik dilimleri göz önüne alındığında, Xiaomi en düşük büyüme oranında kaldı.
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Xiaomi, tarihinin en düşük çeyrek büyüme oranını açıkladı. Bu dönemde yerel rakipleri Huawei ise pazar payını artırmayı başardı.
Kullanıcıların yeni telefon almak yerine mevcut telefonlarının kullanım süresini uzun tutma eğilimi, ülkedeki akıllı telefon talebini düşürdü. Bu da büyüme oranını etkiledi.
Xiaomi‘nin cep telefonu bölümünün gelirleri, yılın 3. çeyreğinde %8 düşerek 32.3 milyar yuana geriledi. Bu dönemde 32.1 milyon telefon satan Xiaomi‘nin ulaştığı satış miktarı, önceki senenin aynı dönemindeki satış miktarının 1 milyon gerisinde kaldı. Bu gerilemeyi yurtdışı satışlarıyla toparlarım mı düşüncesindeki şirket, burada da farklı bir harcama kalemiyle karşılaştı. Xiaomi, yaptığı inceleme sonucunda satış ve pazarlama giderlerinin Avrupa’da %16 arttığı sonucuna vardı.
Xiaomi, 2020 yılında Çin‘de 5G hizmetinin başlamasıyla, 5G uyumlu cihazlarıyla piyasada en önde gelen şirket olmak için planlar yapmakta. Şuana kadar 1‘i Avrupa, 1‘i Çin olmak üzere 2 adet 5G‘li akıllı telefonu satışa sunan şirket, 2020‘den itibaren bu konuda öncü olma hedefinde.
Xiaomi CEO’su Lei Jun, 5G çağının başlamasıyla akıllı telefon marketinin çok ciddi oranda canlanacağına inandıklarını belirtti.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yasaklara rağmen Samsung’u geçeceğine inanıyor
Huawei, ABD’deki ticaret yasağının bir sonucu olarak, 2019’da çıkardığı yeni akıllı telefonlarına Google’ın hizmetlerini sağlayamadı. Bu büyük kısıtlamalara rağmen, Kurucu Ren Zhengfei hala rakip Samsung‘u geçebileceklerini düşünüyor.
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Şirket geçtiğimiz senelerde, 2020 yılının başlarında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı umuyordu. Ancak ABD ile oluşan olaylar sonucunda, ABD’de ve Avrupa’da yaşanan gecikmeler, satışların düşmesi gibi durumlar şirketi oldukça etkiledi. Bu gecikmeli satışları, Çin’de büyüyen pazarı ile tolerans etse de, firma iç pazarda tabi ki bir sınıra sahip. Yani iç pazardaki büyüme ile rakip Samsung‘u geçemez.
Şirketin kurucusuna, Google olmadan Samsung’u nasıl geçeceği sorulduğunda, “Bu bir sorun değil, sadece biraz zaman alacak. Demek istediğim, gelecek yıl denizaşırı pazarlara ulaşacağız ve ondan sonraki yıl. Bundan sonrası kolay olacak.” dedi. Google lisansının verilmesi için hala umutları olduğunu söyleyen kurucu, aksi durumda “büyük operasyon” olarak adlandırılan operasyon ile Harmony OS’a tüm telefonların geçişi sağlanacak.