Not: Bu videoda kullanılan Prestige 16 AI EVO modeli, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Intel Core Ultra Nedir? Avantajları Nelerdir? | MSI Prestige 16 AI EVO

Intel Core Ultra işlemcili laptoplar piyasada fazlasıyla bulunmaya başladı. Pekl nedir bu Intel Core Ultra? Eski nesil Intel Core işlemcilere nazaran farkı nedir? Yapay zeka ve diğer avantajları neler? Intel Arc graphics neler sunuyor?

Bu videoda Ne Nedir? dediğimiz serideki tüm merak edilenleri bu videoda cevaplamaya çalıştık. Bize de bu videoda MSI Prestige 16 AI EVO eşlik ediyor.

MSI Prestige 16 AI EVO Özellikleri