Not: Bu videoda kullanılan Prestige 16 AI EVO modeli, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
Intel Core Ultra Nedir? Avantajları Nelerdir? | MSI Prestige 16 AI EVO
Intel Core Ultra işlemcili laptoplar piyasada fazlasıyla bulunmaya başladı. Pekl nedir bu Intel Core Ultra? Eski nesil Intel Core işlemcilere nazaran farkı nedir? Yapay zeka ve diğer avantajları neler? Intel Arc graphics neler sunuyor?
Bu videoda Ne Nedir? dediğimiz serideki tüm merak edilenleri bu videoda cevaplamaya çalıştık. Bize de bu videoda MSI Prestige 16 AI EVO eşlik ediyor.
MSI Prestige 16 AI EVO Özellikleri
- Boyut: 358.4 x 254.4 x 16.85 mm
- Ağırlık: 1.5 kg
- Ekran: 16 inç QHD+ (2560×1600) IPS ekran
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H
- Grafik: Intel Arc Graphics
- NPU: Intel AI Boost
- Bellek: 32 GB, LPDDR5 6400 MHz
- Depolama: 1 TB NVMe SSD PCIe Gen4
- Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
- Ses: 2x 2W Audio Speaker
- Batarya: 99.9 Whrs