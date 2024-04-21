Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy F55 isimli yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy F55 Play Console sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Galaxy F55 Play Console sertifikasından neler öğrendik?

Galaxy F55 Play Console sertifikasına göre akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy F55 Play Console sayesinde Galaxy F55’in Galaxy M55’în yeniden markalandırılmış versiyonu olacağını da öğrendik.

Galaxy M55 neler sunuyor?

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.7 inç büyüklüğündeki bu ekranda ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

Galaxy M55, kaputun altında Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Galaxy M55 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Galaxy M54 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.