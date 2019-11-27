Huawei nova 6 5G Geekbench testinde görüldü

5 Aralıkta tanıtılacağı açıklanan Huawei nova 6 5G, Geekbench performans testinde görüldü. Cihaz Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

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Huawei, Weibo hesabından yaptığı paylaşım ile Nova 6 5G cihazının 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Lansman tarihine sayılı günler kala cihaz Geekbench performans testinde görüldü. Tekli çekirdekte 3821, çoklu çekirdekte 11963 skor alan cihazın, Android 10 ile birlikte çalıştığı gözlemlendi. 8 GB RAM ile görüntülenen telefonun EMUI 10 arayüzü ile birlikte geleceği anlaşılmakta. Cihazın teknik özelliklerine geldiğimizde ise çift arka kamera bizleri karşılıyor. Delikli ekran yapısı ile birlikte tam ekran deneyimini sunan ön tarafta ultra geniş açılı kameraya da yer verilmiş durumda. 105 derece görüş açısına sahip 8 MP değerindeki selfie kamerasıyla birlikte özçekimlerde birçok insana yer verilebilecek. Samsung’un 7 Ağustos tarihinde tanıttığı Note 10 modelinin 80 dereceye sahip ön kamerası göz önüne alındığında, belirtilen açı değerinin rekabetçi olduğu gözlemlenmekte. Cihazın ana selfie kamerasının ise 32 MP çözünürlüğünde olduğu paylaşılan teaser videosunda belirtilmişti.

Telefona güç verecek yonga seti ise şirketin geliştirmiş olduğu Kirin 990. 7 nm mimari yapı ile üretilen işlemci 2.8 Ghz hızında çalışmakta. 8 çekirdek ve 5G desteği ile öne çıkan Huawei nova 6 5G ‘de 4000 mAh bataryaya 40W hızlı şarj desteği sunulmakta. Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise 60MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensörünün kullanıldığını görmekteyiz. Ana kameraya eşlik eden 3 kameranın ise ultra-geniş açı, derinlik sensörü ve makro kamera olacağı düşünülüyor.