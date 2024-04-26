Çinli teknoloji devi Oppo, Oppo A2 isimli akıllı telefonunu 2023 yılının sonlarına doğru piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, yeni akıllı telefonu olacak olan Oppo A3 üzerinde çalışıyor. Oppo A3 tasarımı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Oppo A3 tasarım tarafında yeni bir tasarımla gelmeyecek

Oppo A3 tasarımı akıllı telefonun TENAA sertifikasını alması ile birlikte sızdırıldı. Oppo A3 tasarımında ön tarafta bizleri kavisli bir ekran karşılıyor. Oppo A3 tasarımında arka tarafa baktığımızda ise akıllı telefon, Sony’nin geçmiş tasarımlarına oldukça benziyor. TENAA’dan alınan görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Bir önceki nesil: Oppo A2 5G

Oppo A2 5G, 2400×1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını ve 180hz dokunmatik örnekleme oranını destekliyor. 6.72 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor. Panda Glass ekran korumasına sahip olan akıllı telefon 680 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

İlginizi çekebilir: PlayStation Store EA oyunlarına zam geldi, oyun fiyatları arşa çıktı

Oppo A2 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 6020 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDRx RAM ve UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor.

Kamera özelliklerine gelecek olursak akıllı telefon 50 MP ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.