Solvia Digital Solutions, Türkiye’nin önde gelen kurumsal yazılım çözüm sağlayıcılarından biri olarak, global yazılım devi SAP altyapısı üzerine inşa ettiği yenilikçi çözümü Dexperie ile dikkat çekiyor. Dexperie, işletmelerin çeşitli süreçlerini bir araya getirerek ve hızlandırarak farklı sektörlerden geniş bir ilgi görmeye devam ediyor. Türk mühendislerden oluşan bir ekip tarafından 240 bin saatlik çalışma sonucu SAP altyapısı üzerinde geliştirilen Dexperie, işletmelerin satış, müşteri yönetimi ve saha operasyonlarını entegre ederek benzersiz bir deneyim sunuyor. S4/HANA süreçleri üzerine SAP BTP bileşenlerini kullanarak oluşturulmuş olması uzun vadede destek süreçlerini kolaylaştırması ve standartlaştırması çözüme duyulan ilginin artmasında büyük rol oynuyor.

Solvia Digital Solutions CEO’su Ali Tamer Keskin, “Dexperie, Türkiye’nin önde gelen kurumsal yazılım çözüm sağlayıcısı olarak yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve mobil uygulama desteğine sahip olan çözümümüz başta hızlı tüketim sektörü olmak üzere, bayilik yapısı olan ve saha satış süreçlerini çok daha hızlı şekilde yönetmek isteyen işletmelerin yüksek yatırım maliyeti gerektirmeden bulut hizmetlerinden faydalanmalarına olanak tanıyor. SAP Türkiye ile başladığımız, alanında öncü firmalar ile ortak inovasyon fırsatı bulduğumuz ürün geliştirme sürecini 2023 yılında devam ettirdik ve ar-ge faaliyetlerimizin odağına koyduk. Bu yoğun çalışmalarımız sonucunda Dexperie, değerlendirme ve onay sürecinin ardından SAP Store’da yayınlanmaya başladı. SAP’nin de katkıda bulunduğu ve büyük önem verdiği yenilikçi çözümümüzü SAP ekosistemi kapsamında müşterilerimize ve SAP satış ekiplerine ürün olarak sunma fırsatını bulduk.” dedi.

Geliştirilme sürecinde SAP’nin de yer aldığı ve çeşitli katkılarda bulunduğu Dexperie, bulut teknolojilerini kullanarak bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümü olarak sunuluyor ve SAP Store üzerinden erişilebiliyor. Bu yaklaşım, işletmelerin operasyonlarını geliştirmek istediklerinde önemli bir ön mali harcama yapmadan ölçeklendirebilmelerine ve ek BT yatırımı ihtiyacını azaltmalarına olanak tanıyor. Bulut altyapısı üzerinden sunulması Dexperie’yi uzun vadeli bir yatırım olarak öne çıkarıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ve işlevsel özellikleri sayesinde kullanıcıların rahat ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Mobil uygulama desteği ile saha operasyonlarının verimliliğini artırırken aynı zamanda sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Güçlü kampanya yönetimi özellikleri ile öne çıkan Dexperie, şirketlere esnek kampanya ve fiyatlandırma seçenekleri sunarak, satış stratejilerini etkili bir şekilde uygulama imkânı tanıyor.

Dexperie’nin Operasyonel İşlemler, Saha ve Bayi Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi olmak üzere üç bileşeni bulunuyor. Operasyonel İşlemler bileşeni, satış işlemlerini otomatikleştirerek işletmelerin satış süreçlerini hızlandırmasını sağlıyor. Saha ve Bayi Yönetimi, işletmelere grup yönetimi, katalog yönetimi, iş birliği ve topluluk yönetimi, bayi yönetimi gibi işlevler sunarak saha ve bayi yönetimini kolaylaştırıyor. Son olarak, Müşteri İlişkileri Yönetimi bileşeni ile müşteri ilişkilerini sezgisel ve izlenebilir bir şekilde yönetilebiliyor. Bu bileşen ayrıca servis aktivitelerini otomatikleştiriyor ve ziyaretlerin optimize edilmesine olanak tanıyor.