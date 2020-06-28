Huawei FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri VGP ödülü aldı!

Huawei Freebuds 3 ve Freebuds 3i modelleri VGP tarafından, ödüle layık görüldü. VGP, Japonya’nın prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.

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Geçen yıl VGP’ye dünya çapında 250 elektronik markası 2.000’den fazla ürün gönderdi. Tüm ürünler, Japonya’nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu. Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi. VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge görülüyor.

FreeBuds 3, VPG 2020 Teknoloji ödülüne layık görüldü!

Huawei FreeBuds 3, IFA 2019’da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından büyük övgü toplamıştı. Huawei’nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.

VGP hem açık konfor tasarımında hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3’ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.

Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül’ü kazandı

FreeBuds 3’ün büyük başarısı ile firma, mayıs ayında biraz daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i’yi piyasaya sürdü. FreeBuds 3’ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor. Sonuç olarak FreeBuds 3i, gürültü seviyesini 32 dB’ye kadar düşürebiliyor.

VGP’nin ödülleri, firmanın gerçek kablosuz kulaklıklarda sağlam donanım ve yazılım teknolojisine sahip olduğunu ve bunun yanı sıra düşük gecikme sunan oyun ve video izleme deneyimi sağladığını gösterdi. Huawei’nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli bir rol oynuyor. Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.