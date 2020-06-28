Basın Bülteni
Huawei FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri VGP ödülü aldı!
Huawei Freebuds 3 ve Freebuds 3i modelleri VGP tarafından, ödüle layık görüldü. VGP, Japonya’nın prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.
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Geçen yıl VGP’ye dünya çapında 250 elektronik markası 2.000’den fazla ürün gönderdi. Tüm ürünler, Japonya’nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu. Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi. VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge görülüyor.
FreeBuds 3, VPG 2020 Teknoloji ödülüne layık görüldü!
Huawei FreeBuds 3, IFA 2019’da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından büyük övgü toplamıştı. Huawei’nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.
VGP hem açık konfor tasarımında hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3’ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.
Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül’ü kazandı
FreeBuds 3’ün büyük başarısı ile firma, mayıs ayında biraz daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i’yi piyasaya sürdü. FreeBuds 3’ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor. Sonuç olarak FreeBuds 3i, gürültü seviyesini 32 dB’ye kadar düşürebiliyor.
VGP’nin ödülleri, firmanın gerçek kablosuz kulaklıklarda sağlam donanım ve yazılım teknolojisine sahip olduğunu ve bunun yanı sıra düşük gecikme sunan oyun ve video izleme deneyimi sağladığını gösterdi. Huawei’nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli bir rol oynuyor. Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.
Basın Bülteni
LG Instaview kampanyası ile buzdolabı hediye ediyor!
LG Instaview kampanyası kapsamında IntaView model buzdolabı hediye ediyor. LG Türkiye’nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaparını takip edip, Zach King’in videosuna yorum yapan kullanıcılar buzdolabını kazanma şansı yakalacaklar. 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, buzdolabının yanı sıra farklı hediyeler de verilecek.
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Zach King tarafından çekilen ve LG InstaView bozdolabının özelliklerini anlatan video, şu anda LG Türkiye’nin Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında mevcut. 5 Temmuz 2020 tarihine kadar bu hesapları takip ederek, yüklenen videoları beğenmeniz gerekiyor. Daha sonra ise buzdolabının en beğendiğiniz özelliğini yorumlarda yazmanız lazım. Videoda”En sevdiğin InstaView özelliği nedir?” sorusuna cevap veren katılımcılar, buzdolabı kazanma fırsatı elde edecekler.
Katılımcıların LG Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook, Instagram) yorum yapmaları ya da birden fazla yorumda bulunmaları kazanma şanslarını artıracak. 17 Temmuz’da açıklanacak kazanan ise, jüri tarafından, yaptığı yoruma gelen beğeni ve yorum sayısına göre seçilecek. Yarışma katılımcıları, LG InstaView Buzdolabı’nın yanı sıra, birbirinden farklı hediyeleri kazanma şansına da sahip olacaklar.
Ayrıca, LG Beyaz Eşya Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan buzdolabını alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.
LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor
LG IntaView Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası dahilinde, teknik serviste değişimi yapılan ekran, anakart ve kişiye özel koruma filmi fiyatı üzerinde yüzde 40’a varan indirim uygulayacak. Kampanya, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Onarım indirimi ayrıca, kargo servisinde de mevcut.
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Huawei, kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servis yaz kampanyasına dahil olan tüm modeller!
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
Ücretsiz kargo servisi neler sunuyor?
Ücretsiz kargo servisi hizmetiyle, kullanıcılar teknik servise gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
Firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü “Destek Uygulaması” ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.
Basın Bülteni
Anker’den Babalar Günü için tavsiyeler!
Anker’den Nebula’nın yeni modellerinden biri olan Mars II Pro’yu Babalar Günü için ideal bir tercih olduğu açıklaması geldi. Taşınabilir projeksiyon cihazı, sahip olduğu DLP IntelliBright teknolojisi sayesinde HD kalitesinde keskin görüntüleri 500 ANSI Lümenlik parlaklıkla yansıtabiliyor. İki adet 10 Watt gücündeki hoparlörü de güçlü bas ve tiz performansı sunabiliyor.
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Babalar için kulaklık tavsiyeleri!
Hi-Res sertifikası ile en doğru sesi verebilen Soundcore Life 2 Neo, müziksever babalar için zengin bir dinleme deneyimi vadediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıktaki BassUp teknolojisi ve titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler, standart kulaklıklardan %100 daha fazla bas tonu ortaya çıkartıyor.
Katlanabilir tasarımı ve güçlendirilmiş menteşeleriyle hem dayanıklı hem de kolayca taşınabilen Life 2 Neo, şarj konusunda da iddialı. Düşük enerji tüketim özellikli Bluetooth çipi sayesinde tam şarjla 60 saate kadar, 5 dakikalık şarjla ise 5 saate kadar çalışabilen bir kulaklık.
Grammy ödülü müzik yapımcılarının tavsiyeleriyle kulaklık deneyimi!
Anker’den yeni kablosuz (TWS) kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi ile sunduğu stüdyo kalitesinde performans vadediyor. HearID özelliğiyle dinleme davranışlarını akıllı biçimde analiz ederek kulağa özel bir ses profili çıkartan Liberty 2 Pro, tek şarjla 8 saate kadar, kutusundaki 4 kez tam şarj edebilme özelliğiyle de toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor.
Soundcore Motion+: BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor!
Ufak boyutlarıyla her yere kolayca taşınabilen Bluetooth hoparlörler, kolayca bağlantı kurulabilmeleriyle de konfor sağlıyorlar. Soundcore Motion+, bu özelliklerin yanına Hi-Res sertifikası ve sürücüleriyle 30 Watt’lık güçlü ses çıkışı, BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor.
Tam şarjla 12 saate kadar kesintisiz çalışabilen ve IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı olan hoparlörün Soundcore mobil uygulaması da müziklerinizi en iyi kalitede dinleme imkanı sunuyor.
Motion Q: IPX7 sertifikalı Bluetooth hoparlör
Özel dış kasası ve IPX7 sertifikası sayesinde tamamen suyun içerisine girse bile çalışabilen Motion Q, eğlenmeyi seven babalara hitap ediyor. Sahip olduğu 360 derecelik hoparlörlerle 16 Watt’lık güçlü bir ses çıkışı sunan Bluetooth hoparlör, 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesinin yanı sıra, istendiğinde bir diğer Motion Q ile eşleştirilerek partilerin vazgeçilmezi haline geliyor.