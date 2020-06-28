Honor X10 Max 5G, Geekbench’de göründü!

Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G, TEENA’dan sertifika almasının ardından Dimensity 800 işlemcisi ile Geekbench performans testi veri tabanında göründü.

Geekbench sonucu, Honor X10 Max’da bulunan Dimensity 800 (MT6873) yonga setinin rakiplerine göre nasıl bir performans göstereceği hakkında fikir veriyor. Tek çekirdek testinden 539 puan alan X10 Max 5G, Snapdragon 765G yonga seti ile 586 puan alan Moto Edge ve LG Velvet modellerinin gerisinde kalıyor. Samsung A51 5G (Exynos 980) ise tek çekirdek testinden 677 puan alarak söz konusu cihazların tümünü geride bırakıyor. Çoklu çekirdek testi puanlarına baktığımızda, Dimensity 800 aldığı 2186 puan ile Snapdragon 765G ve Exynos 980’li cihazları geride bırakıyor. Söz konusu modeller çoklu çekirdek testinden 1800-1900 aralığında puanlar almıştı.

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Adındaki Max takısının hakkını veren model, 7,09 inç boyutlu bir ekrana ve 226 g ağırlığa sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazın, 22,5W gücünde hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini de biliyoruz. Honor X10 Max 5G, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü bir lens kullanacak. Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak olan modelde, Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri yer alacak.

2 Temmuz tarihinde resmi tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve farklı özellikler ile tanıtılabileceğini de belirtelim.