Huawei: Android yasağı bize zarardan çok fayda sağlıyor

Google, Android 11′in daha düşük donanımlı cihazlara özel olarak geliştirdiği Android 11 Go sürümünü resmen duyurdu.

Google, özellikle düşük seviye telefonlar için geliştirdiği hafifletilmiş işletim sistemi Android Go projesinin yeni üyesi Android 11 Go’yu tanıttı. Bu işletim sistemi, telefonda stabil bir şekilde çalışabilmek için öyle üst seviye RAM ve işlemci performansına ihtiyaç duymuyor. Bu bağlamda Android 11 Go, Android 11′in getirdiği geliştirilmiş gizlilik özellikleri ve performans iyileştirmelerini, kullanılabilirliğinden ödün vermeksizin telefona yansıtabilecek.

Android 11 Go’nun en iyi tarafı, elbette ki hafif olduğu için sadece 2 GB RAM ile performanslı bir şekilde çalışabilmesi. Aslında önceki sürüm olan Android 10 Go için 1.5 GB RAM yeterli oluyordu; ancak Google, bu sefer en az 2 GB RAM olması gerektiğini ifade ediyor.

Android 11 Go özellikleri

Android 11 Go’da, ana sürümün özelliklerinden hiçbir şey eksik değil. Örnek vermek gerekirse Google, Android 11′in en önemli yeniliklerinden birisi olan bildirim penceresinden tüm mesajlaşmaları kontrol etmeyi, Go’ya eklemeyi ihmal etmedi.

Ek olarak Android 11 Go sürümü, yine ana sürümdeki gelişmiş gizlilik özelliklerini de kaybetmiyor. Örneğin tek seferlik izinler sayesinde konum, mikrofon ve kamera gibi izinlerin sürekli olarak uygulamalar tarafından erişilmesini önleyebilirsiniz. Elbette ki bu izinler, uzun süre kullanmadığınız zamanlarda otomatikman sıfırlanıyor.

Bunun yanında Android 11 Go’nun giriş seviyesi akıllı telefonlara getirdiği bir diğer yenilik, hareketli gezinme özelliği olacak. Google’ın telefonda kullanıcıya daha fazla ekran alanı sunmak amacıyla geliştirdiği bu özellik, basit hareketlerle ana ekrana gitmek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak ve geriye doğru gitmeyi mümkün kılıyor.

Ayrıca Google’ın Android Go’ya özel geliştirdiği uygulamaları da yine bu sürümde kasma, donma olmadan kullanabileceksiniz.

Android 10 Go’dan %20 daha hızlı

Google’ın açıkladığına göre Android 11 Go, önceki nesil Android 10 Go’ya göre %20 daha hızlı çalışabiliyor. Aynı zamanda Android 11 Go’nun, kullanıcıya 270 MB ek bir RAM ve 900 MB da dahili hafıza sunacağı belirtiliyor. Bu söylemler, hafif sürüm olma iddiası taşıyan bir işletim sistemi için gerçekten çok önemli.

Bu oranlar normal bir telefon için düşünürsek bu çok düşük bir oran gibi gelebilir, ama elbette giriş seviyesi bir akıllı telefon için arka planda birden fazla uygulama çalıştırmayı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bakalım bu sürümü çalıştıran ilk akıllı telefonların sonbaharda piyasaya çıkmasıyla beraber, kullanım deneyimi bakımından da %20′lik hız gerçekten görülebilecek mi?