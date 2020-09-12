Huawei: Android yasağı bize zarardan çok fayda sağlıyor

Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’in 2.0 sürümüyle alakalı oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Şirket, aynı zamanda Android yasağının kendilerine zarar vermeyeceğini, aksine daha iyi yol katetmelerini sağlayacağını düşünüyor.

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Huawei, 10 Eylül’de düzenlediği HDC kapsamında kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve beraberinde EMUI 11 kullanıcı arayüzünü duyurdu. Bu etkinlik kapsamında şirketin Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, oldukça iddialı demeçler verdi.

Wang’a göre ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Android yasağı, kendilerine zarar vermek yerine fayda sağlıyor. Wang Chenglu, bu iddiasını ise Android’in Huawei telefonlarda olmamasından dolayı HarmonyOS’in yaygınlaşmasını kolaylaştırmakla bağdaştırıyor.

Huawei: Android yasağı bize zarar vermedi

Wang Chenglu, HarmonyOS’in kolaylığını Windows işletim sisteminden örnek vererek açıkladı. Örneğin evimizde kullandığımız yazıcıların Windows üzerinde ne kadar kolay bir şekilde çalışabildiğini biliyoruz, yazıcının ilgili sürücüsünü kurmak ve Windows’a tanıtmak bu noktada oldukça yeterli ve rahat bir süreç.

Bu kolaylığın arka planına baktığımızda ise yazıcıların Windows işletim sisteminin yapısını temel alarak geliştirilmesi olduğunu ifade eden Wang Chenglu, işte HarmonyOS’in de aynı buna benzer modüler bir yapıda olacağını söyledi. Chenglu, ayrıca HarmonyOS 2.0′la beraber bu işletim sisteminin modüler yapısının daha da güçlendirildiğinin de altını çizdi.

“EMUI 11 ile HarmonyOS 2.0, sorunsuz bir entegrasyona sahip”

HarmonyOS’in EMUI 11 ile arasındaki bağdan da bahseden Huawei Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, bu açıklamasında Huawei’nin Android ile bağlantısının kesilmesinin kendilerine zarardan çok fayda sağlayacağını vurguladı. Chenglu’ya göre Huawei’nin şu anda Google ile devam eden mevcut bir anlaşması var; ancak anlaşma bittikten sonra HarmonyOS, artık akıllı saatten telefonlara kadar kendisine çok daha fazla yer edinecek.

“EMUI 11’in uç noktalarının HarmonyOS 2.0 ile tamamen yükseltilmesi sadece bir zaman meselesi. Huawei, alt katmandan başlayarak Google’ın bile beklemediği soyut katmanlara kadar Android’deki her şeyi değiştirdi.”

Ek olarak şirket, hemen aniden olmasa bile uzun vadede HarmonyOS’in yüz milyonlarca cihaza hayat vermesini de amaçlıyor. Bu bağlamda işletim sistemini tıpkı Windows gibi rahat inşa ederek, geleceğe dönük bir strateji belirlediklerini de anlayabiliyoruz.

Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Huawei, o kadar yazılım ve donanım yasağına rağmen teknoloji dünyasından koparılamayan bir oyuncu olarak ayakta kalmaya devam etmekte kararlı.