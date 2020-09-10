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EMUI 11 hakkında bilmeniz gereken her şey!
Huawei tarafından gerçekleştirilen HDC 2020(Huawei Geliştirici Konferansı)’de tanıtılan EMUI 11 ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu haberimizde sizler için derledik.
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Huawei’in Android 10 tabanlı yeni arayüzü EMUI 11, Huawei kullanıcılarına yepyeni özellikler sunuyor. Şirketin bu güncellemesi üç ana başlık altında toplanıyor: Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri, gizlilik ve güvenlik, Huawei tarafından adlandırılan ”Seamless AI life’‘
EMUI 11 özellikleri
Özelleştirilebilir Always-On display
Huawei tarafından EMUI 10 ile birlikte kullanıcılara sunulan ”her zaman açık ekran” özelliği bu sürümde yeni özelliklere kavuştu. Şirket, çeşitli sanat tarzlarından ilham alan bir dizi yeni tasarım sunuyor. Seçeneklerden üçü Piet Mondrian, Memphis stili ve Mobius Strip’ten ilham alan temalar olarak dikkat çekiyor. Her biri, farklı renkler ve ince ayarlarıyla özelleştirilebiliryor. Ayrıca, daha standart görünümlü tasarımlara de yer verilmiş. Bu yeterli değilse, bir fotoğraf çekebilirsiniz ve Huawei’nin yazılımı sizin için renkleri analiz eder ve bir tasarım uygular.
Kulanıcı arayüzündeki ince ayarlar
EMUI 11‘e ilk baktğınız zaman bu arayüzün EMUI 10’dan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. Huawei bu güncellemede arayüzde animasyona ve işlevsel iyileştirilmelere odaklanmış gibi gözüküyor.
Animasyonlar, Huawei’nin “tek seferde animasyon” olarak adlandırdığı bir şeyle daha da geliştirilmiş durumda. Buradaki amaç, paylaşılan öğelerin ekran etrafında yakınlaştırılması ve taşınması lehine ani geçişleri ortadan kaldırmaktır. Böylece daha hoş ve hızlı bir görünüm elde ediyorsunuz.Bu akıcı animasyonlar, takvim, galeri ve video uygulamaları dahil olmak üzere birçok Huawei yazılımında mevcut. Huawei mühendisleri, insanların göz hareketlerini izleyerek bu animasyon iyileştirmelerini geliştirdi.
Bununla birlikte EMUI‘deki en büyük değişiklik, çoklu görev yeteneklerini büyük ölçüde geliştiren Akıllı Çoklu Pencere özelliği. Bu özellik etkin uygulama pencerelerini barındırmak için kullanılan “hızlı top” adında bir sekme sunuyor. Kullanıcılar, herhangi bir ön plandaki uygulamanın üzerine gelen ayarlanabilir bir kayan pencerede uygulamaları hızla yeniden açabilecek. Huawei Mate XS gibi büyük ekranlı cihazlar, daha güçlü çoklu görevler için aynı anda iki yüzen pencere açmayı destekleyecek.
Gizlilik ve güvenlik
EMUI 11 ‘de Huawei uygulama izinlerini yeniden düzenlemiş durumda. Artık yeni EMUI ile ön plandaki bir uygulama telefonunuzun konumunu, mikrofonunu veya kamerasını her kullandığında bildirim simgeleri görüntülenecek. Ayrıca arka plan uygulamalarının mikrofon ve kamerayı kullanması kesin bir şekilde yasaklanacak.
Huawei ayrıca ayarlar menüsüne yeni izin erişim geçmişi ve uygulama başlatma kayıt sayfaları sunarak, isteklerin zamanlarını ve sayısını görmenizi sağlayacak.
EMUI 11 çıkış tarihi
Huawei yeni EMUI için şimdilik net bir tarih vermedi. Ancak bu güncellemeyi alacak ilk modeller Huawei P40 serisine ait telefonlar olacak.
Konu dışı
Anker, yeni Eufy akıllı süpürge modellerini duyurdu
Otonom bir şekilde ev temizliği yapabilme kabiliyetleri sayesinde, akıllı ev aletleri arasındaki konumunu günden güne sağlamlaştıran robot süpürgeler, kullanıcıların dikkatini de günden güne daha fazla çekmeye devam ediyor. Ülkemizde, akıllı robot süpürge satışlarında günden güne daha fazla pay sahibi olan Anker, ürün gamına 2 adet yeni Eufy akıllı süpürge modeli daha ekledi.
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Anker Eufy RoboVac 15T ve Robovac 25C modelleri ülkemizde satışa sunulacak
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca, birçok insan da eve kapandı. Haliyle ev işlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi de, insanlar için önemli hale gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak; otonom bir şekilde ev temizliği yapan robot süpürgeler de gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu durumu gözlemleyen Anker, yeni Eufy robot süpürge modellerini piyasaya sunma hazırlığı içinde.
Anker’in belirttiği üzere, yeni modellerde cihazların emiş gücü 3 kat artırılmaya çalışılmış. Ayrıca sade tasarımıyla dikkat çeken yeni Anker Eufy akıllı süpürgeler, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilebiliyor. Eufy robot süpürgeler, sahip oldukları 1500 Pa’lık emiş gücü ile de iddialı bir vakumlama gücüne sahipler. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, yüzeyleri tanıyabilme özelliğine de sahip. 7.2 cm’lik yüksekliğe sahip olan RoboVac 15T, ince ölçüleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere de erişebiliyor.
Anker Eufy RoboVac 25C ise, evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerine özel uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu sayede eve varmadan temizliğinizi bitirmeniz bile olası kılınmış durumda. Ayrıca dilerseniz otomatik çalışma modu ile, Eufy akıllı süpürgenizin belirlenen periyotlarda evinizi temizlemesini sağlayabilmeniz de mümkün. Dilerseniz süpürgenizi Google Asistan desteği ile de sesli olarak yönlendirebilirsiniz.
Eufy akıllı süpürgelerin akıllı özelliklerinden bir diğeri ise, Boost IQ adı verilen teknoloji. Bu teknoloji ile Anker marka akıllı süpürgeler, vakum gücünün yeterli olmadığı durumları yapay zeka desteği ile anlayarak; vakum gücünü otomatik olarak artırabiliyor.
Eufy RoboVac modelleri, Trendyol üzerinde satışa sunulacak
Anker’in, Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, yeni akıllı süpürge modelleri Trendyol üzerinde satışa sunulacak. Ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar, Trendyol üzerinden ürün detaylarını inceleyebilme ve dilerlerse sipariş verebilme imkanına sahipler. Peki ya siz otonom akıllı süpürgeler ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Huawei Geliştirici Konferansı, bugün gerçekleştiriliyor
Merakla beklenen Huawei Geliştirici Konferansı, bugün gerçekleştiriliyor. Huawei Geliştirici Konferansı 2020’nin açılış konuşmasında, HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS, HiLink ve Huawei Research için gelecek kapsamlı güncellemeler duyuruldu. Bu güncellemeler, kullanıcılar için gelişmiş ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri sağlamanın yanı sıra, küresel geliştiricileri ve ekosistem ortaklarını eskiye nazaran daha fazla destekliyor.
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Huawei Geliştirici Konferansı, duyurulan yenilikler ile, geliştiricilere gelecek dönem için güven aşıladı
Etkinlik ile ilgili en çok merak merak edilen konulardan biri de konferans sırasında tanıtılacak olan yeni ürünler. Huawei, MateBook X, MateBook 14, Watch GT 2 Pro, Watch Fit, FreeBuds Pro, FreeLace Pro olmak üzere 6 adet yeni ürününün de tanıtılacağı konferansta, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından geliştiriciler de bir araya gelecek. Düzenlenecek etkinlikler, geliştiricilere iletişim kurma, iş birliği yapma ve her kullanıcıya akıllı senaryo deneyimleri getirmenin yollarını keşfetme fırsatları sağlayacak.
Konferans sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, “Huawei’nin ekosistem geliştirmedeki atılımı, küresel geliştiriciler ve iş ortaklarının güçlü desteğinin bir sonucudur. Huawei, temel teknolojileri, yazılım ve donanım yeteneklerini geliştiricilere tamamen açacak ve tüm senaryolara yönelik akıllı bir ekosistemin daha fazla inovasyonunu teşvik etmek için onlarla iş birliği yapacak” dedi ve “Yıldızlar en karanlık gecede bile parlar. Geliştiricilerimizin her biri bir yıldızdır. Birlikte muhteşem bir takım yıldızı oluşturuyorlar. Bu, yolumuzu aydınlatacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
HarmonyOS 2.0, tamamen açık kaynak kodlu olacak
Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS’u 2019’da duyurmuş idi. O günden bu güne, sistem için güçlü bir cihaz serisi geliştirildi ve hızlı cihaz keşfi, anında bağlantı, donanım iş birliği ve birden fazla akıllı cihaz arasında kaynak paylaşımı konularında da gelişimler yaşandı. Böylece Huawei, HarmonyOS 2.0 sürümünü de; geliştiricilerin yeni cihazlara ve kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi ile beraber bugünkü etkinlikte duyurdu. En son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak kodlu olacak ve geliştiriciler, emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecekler. OpenHarmony adlı açık kaynak projesi ise, mobil HarmonyOS Beta sürümü ile aşamalı olarak başlatılacak.
Richard Yu, açılış konuşmasında, HarmonyOS için planlanan yol haritasını da açıkladı. “Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV’ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve benzeri IoT cihazlara açık olacak. Nisan 2021’de ise 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021’de HarmonyOS’u 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz” dedi. EMUI 11 sayesinde ise, akıllı cihazların HarmonyOS tabanlı IoT cihazlarıyla etkileşime girmesine izin vererek; kullanıcılara yeni bir IoT deneyimi vadediyor.
HMS Core 5.0, üçüncü mobil uygulama ekosistemi olabilir
HMS Core 5.0, Haziran 2020’de piyasaya sürüldüğünden bu yana, 7 ana alanı kapsayan açık kaynak yetenekler, geçen yıl HDC’den 14 Kit’ten 56 Kit’e artırılırken, API sayısı 885’ten 12.981’e yükseldi. Tek bir yıl içinde HMS Core, ekosisteme farklılaştırılmış ve yenilikçi avantajlar sağlayan çeşitli yetenekler sundu. Örneğin, grafik alanındaki CG Kiti grafikleri, görüntü kalitesini ve deneyimi iyileştirmenin yanı sıra oyun ekranı oluşturma verimliliğini de iyileştiriyor. Uygulama Hizmetleri kategorisindeki konum kiti, metre ve santimetreye kadar farklı senaryolarda konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini de karşılıyor.
Şirket, temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak yapmak konusunda ise çok kararlı gözüküyor. Huawei, uygulama geliştirmede yeniliği hızlandırmak için göz atma, arama, harita, ödeme, reklam kitleri gibi temel yazılım hizmetlerini açık kaynak yaptı. Firma, aynı zamanda birinci sınıf kamera yetenekleri, iletişim ve aktarım araçları gibi donanım yeteneklerinin yanı sıra; önde gelen gizlilik ve güvenlik koruma yeteneklerini de açık kaynak haline getirdi. Bunlar aracılığıyla Huawei, geliştiricilerin farklı kategorilerde yeni nesil ve çok sevilecek yenilikçi uygulamalar yaratmalarını sağlamayı amaçlıyor. Huawei AppGallery, şu anda HMS Core ile entegre 96.000’den fazla uygulamaya ve 490 milyondan fazla küresel aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca bu ekosistem üzerinde, Ocak 2020 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında, 261 milyar uygulama dağıtımı ve indirme işlemi gerçekleştirildi.
Huawei HiLink, milyarlarca IoT cihazın birbirine bağlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak
IoT cihazlarının iletişim dili olan HiLink, farklı marka ve üreticilerin IoT cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların kolayca bağlanabilmelerinin yanı sıra, sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilecekleri birleşik bir platform sağlamayı amaçlıyor. HUAWEI HiLink’e, bu yıl 5 temel alanda güncellemeler yapılacak. Bunlar ise; bağlantı, etkileşim, operasyon, çözüm sağlayıcı ve kimlik doğrulama hizmetleri olacak.
Otomobil sektörü, aynı zamanda IoT endüstrisinin temel taşlarından biri konumunda. HiCar platformu otomobil endüstrisini de güçlendirmeye devam edecek. HiCar şu anda 150’den fazla otomobil modeli ile iş birliği yapıyor. Bu sayıdan çok daha fazlasına ulaşmak için de; Huawei güncel bir planlama sürecine girmiş durumda. Böylece yakın gelecekte daha fazla araç sahibi, akıllı seyahat deneyimini yaşayabilecek. Ayrıca Huawei, HiLink platformuna erişimi olan daha fazla cihaz sağlayarak, IoT geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getirmeye çalışıyor. Huawei’nin IoT sektöründe endüstri liderliğini kurmak konusunda da; ortaklarını eş zamanlı olarak destekliyor.
Huawei’nin araştırma platformu: Huawei Research
Ön araştırmalara odaklanan Huawei Research, Huawei Araştırma Kiti ve Huawei Araştırma Bulutu olmak üzere iki temel platform özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu yetenekler, verimli yenilikçi araştırma süreçlerini kolaylaştırdıkları gibi, teknolojik atılımları da hızlandırıyor; ayrıca uygulama inovasyonunu da destekliyor ve sonuç dönüşümünü hızla gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, bilimsel araştırma kurumları, inovasyon kurumları, endüstri kuruluşları, tıbbi kurumlar ve diğer endüstri ortakları desteklenerek, tüm sektörlerden endüstrilerin gelişmesi sağlanıyor.
Huawei, aktif sağlık alanında toplanan sağlık araştırması verilerinin doğru ve çeşitli olmasını sağlayarak kalp sağlığı araştırmalarına yardımcı oluyor. Seyahat güvenliği alanında, mobil ve giyilebilir cihazlar, çarpışma önleme sistemi ve sürücü yorgunluğu gibi yeni güvenli sürüş teknolojilerini getirmek için otomobil üreticileri ile iş birliği yapıyor. Huawei, ev yaşam alanında düşme algılama, endüktif olmayan solunum izleme ve uzamsal konumlandırma gibi özellikler sağlamak için çok cihazlı kablosuz algılama yeteneklerinden yararlanıyor.
Ayrıca Huawei konferans sırasında, yazılım ve donanım ekosistemini ileriye taşımaya devam etme sözü de verdi. Ek olarak Huawei, temel teknolojiler sayesinde yetenekleri daha da genişletmeyi ve küresel geliştiriciler ve iş ortakları bir birlik içerisinde yeni olanaklar yaratmaları için desteklemeyi de taahhüt ediyor.
Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliği ile ilgili önemli konuşmaları buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.
Huawei Geliştirici Konferansı 2020 ürün tanıtımlarını ise buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.
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Dizi/Film/Kitap
Dune filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Ünlü yazar Frank Herbert‘in meşhur roman serisi olan Dune aynı isimle tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Filmin fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hayranları tarafından aylardır beklenen yapım 18 Aralık‘ta vizyona girecek.
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Dune filmi 2020’nin en büyük yapımlarından biri olacak!
Warner Bros. stüdyolarından çıkacak olan Dune, pandemi sürecinden nasibini almıştı. Serinin hayranları filmin ne olacağını merakla bekliyordu. Warner Bros. Pictures YouTube kanalından yayınlanan fragmanla aylardır filmi bekleyen hayranların meraklarını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Timothée Chalamet’in başrol oynadığı film Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncu kadrosunun yanı sıra filme müzikleriyle Hans Zimmer eşlik ediyor. Film taşıdığı bu özelliklerle son yılların en büyük yapımlarından biri olacak gibi gözüküyor.