EMUI 11 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Huawei tarafından gerçekleştirilen HDC 2020(Huawei Geliştirici Konferansı)’de tanıtılan EMUI 11 ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu haberimizde sizler için derledik.

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Huawei’in Android 10 tabanlı yeni arayüzü EMUI 11, Huawei kullanıcılarına yepyeni özellikler sunuyor. Şirketin bu güncellemesi üç ana başlık altında toplanıyor: Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri, gizlilik ve güvenlik, Huawei tarafından adlandırılan ”Seamless AI life’‘

EMUI 11 özellikleri

Özelleştirilebilir Always-On display

Huawei tarafından EMUI 10 ile birlikte kullanıcılara sunulan ”her zaman açık ekran” özelliği bu sürümde yeni özelliklere kavuştu. Şirket, çeşitli sanat tarzlarından ilham alan bir dizi yeni tasarım sunuyor. Seçeneklerden üçü Piet Mondrian, Memphis stili ve Mobius Strip’ten ilham alan temalar olarak dikkat çekiyor. Her biri, farklı renkler ve ince ayarlarıyla özelleştirilebiliryor. Ayrıca, daha standart görünümlü tasarımlara de yer verilmiş. Bu yeterli değilse, bir fotoğraf çekebilirsiniz ve Huawei’nin yazılımı sizin için renkleri analiz eder ve bir tasarım uygular.

Kulanıcı arayüzündeki ince ayarlar

EMUI 11‘e ilk baktğınız zaman bu arayüzün EMUI 10’dan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. Huawei bu güncellemede arayüzde animasyona ve işlevsel iyileştirilmelere odaklanmış gibi gözüküyor.

Animasyonlar, Huawei’nin “tek seferde animasyon” olarak adlandırdığı bir şeyle daha da geliştirilmiş durumda. Buradaki amaç, paylaşılan öğelerin ekran etrafında yakınlaştırılması ve taşınması lehine ani geçişleri ortadan kaldırmaktır. Böylece daha hoş ve hızlı bir görünüm elde ediyorsunuz.Bu akıcı animasyonlar, takvim, galeri ve video uygulamaları dahil olmak üzere birçok Huawei yazılımında mevcut. Huawei mühendisleri, insanların göz hareketlerini izleyerek bu animasyon iyileştirmelerini geliştirdi.

Bununla birlikte EMUI‘deki en büyük değişiklik, çoklu görev yeteneklerini büyük ölçüde geliştiren Akıllı Çoklu Pencere özelliği. Bu özellik etkin uygulama pencerelerini barındırmak için kullanılan “hızlı top” adında bir sekme sunuyor. Kullanıcılar, herhangi bir ön plandaki uygulamanın üzerine gelen ayarlanabilir bir kayan pencerede uygulamaları hızla yeniden açabilecek. Huawei Mate XS gibi büyük ekranlı cihazlar, daha güçlü çoklu görevler için aynı anda iki yüzen pencere açmayı destekleyecek.

Gizlilik ve güvenlik

EMUI 11 ‘de Huawei uygulama izinlerini yeniden düzenlemiş durumda. Artık yeni EMUI ile ön plandaki bir uygulama telefonunuzun konumunu, mikrofonunu veya kamerasını her kullandığında bildirim simgeleri görüntülenecek. Ayrıca arka plan uygulamalarının mikrofon ve kamerayı kullanması kesin bir şekilde yasaklanacak.

Huawei ayrıca ayarlar menüsüne yeni izin erişim geçmişi ve uygulama başlatma kayıt sayfaları sunarak, isteklerin zamanlarını ve sayısını görmenizi sağlayacak.

EMUI 11 çıkış tarihi

Huawei yeni EMUI için şimdilik net bir tarih vermedi. Ancak bu güncellemeyi alacak ilk modeller Huawei P40 serisine ait telefonlar olacak.