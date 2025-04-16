Bu videoda Samsung Galaxy A Serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A36 modelini kutusundan çıkarıyor ve ilk detaylara göz atıyoruz.

Samsung Galaxy A36 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 195 gram, IP67, Gorilla Glass Victus+

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1900 nits

İşlemci: Exynos 1580

RAM/Depolama: 8GB/128GB – 8GB/256GB

Kamera: 50MP + 8MP + 5MP / 12MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh, 45W Şarj Hızı

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.4, 5G

Fiyat: 16.500 TL – 18.000 TL

Peki siz Samsung Galaxy A36 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara tercih edilir mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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