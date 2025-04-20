Yılların emektarı S10 One UI 7 ile yeniden hayat bulabilir mi? Galaxy S10 gibi uzun süredir yazılım desteği dışında kalan bir cihazın bu denli büyük bir güncellemeye kavuştuğu iddiası ne kadar gerçekçi? One UI 7 ne zaman gelecek sorusu kafaları meşgul ederken, bir kullanıcının yaptığı şaşırtıcı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

S10 One UI 7 çalıştırdı! S24 serisinin gözü yaşlı!

One UI 7 güncellemesinin bir Galaxy S10 cihazında çalıştırıldığına dair ortaya çıkan görüntü, Samsung kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. X (eski Twitter) platformunda paylaşılan bu ekran görüntüsünde, Galaxy S10 Android 15 tabanlı One UI arayüzü çalışırken görülüyor.

Göze çarpan en dikkat çekici detay ise, yeni kontrol merkezi tasarımı ve yeniden şekillendirilmiş sistem ikonları oldu. Fotoğrafta cihazın ekran üstünde yer alan parlaklık ayarı, Wi-Fi ve Bluetooth simgeleriyle birlikte klasik Samsung tasarımına yepyeni bir hava katıyor.

Cihazın teknik özelliklerine bakıldığında ise şaşkınlık daha da artıyor. Galaxy S10 Android 15 sürümünü çalıştıran model, Exynos 9820 işlemciye sahip ve Android 9.0 Pie ile piyasaya sürülmüştü.

En son güncellemesi ise Android 12 olan bu cihazın, bu kadar eski bir mimariyle bu kadar yeni bir yazılımı çalıştırabiliyor olması sistem optimizasyonlarında ciddi ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

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Galaxy S10 Android 15 güncellemesi muhtemelen bir geliştirici ROM’u üzerinden yüklenmiş olabilir. Bu da demek oluyor ki sıradan kullanıcılar için henüz resmi bir yol bulunmasa da, ileride topluluk desteğiyle daha yaygın hale gelme ihtimali var.

Normal şartlarda One UI 7 ne zaman gelecek sorusunun cevabı daha çok yeni modelleri ilgilendiriyorken, bu gelişme Galaxy S10 kullanıcılarına da resmi yollardan olmasa bile bir şekilde cihaza yüklenen sürümün fena çalışmayacağı izlenimini veriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S10 Android 15 yüklemesi gerçekten yeni bir dönemin kapılarını mı aralıyor? Sizce Samsung, eski cihazlar için bu tür güncellemeleri resmi olarak sunmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın!