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HarmonyOS 2.0 çalıştıran Huawei saat görüntülendi!
Huawei, dün düzenlediği etkinliklerde FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ile Watch Fit ve Matebook X ile Matebook 14 ürünlerini tanıtırken yazılım tarafında HarmonyOS 2.0 ile tüm gözleri üzerine çekti. Bugün ise HarmonyOS çalıştıran bir Huawei saatin demo görüntüleri ortaya çıktı.
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Çin’in en popüler sitelerinden biri olan Weibo’daki bir kullanıcıya göre arayüz hala geliştirme aşamasında. Ancak AR-GE takımı Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 çalıştıran bir saati geliştirme tahtasına bağlı bir şekilde çalıştırdılar.
Videoda saatin ve işletim sisteminin bazı yeteneklerini görebiliyoruz. Bunların arasında kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçme, kalp hızı ölçme, bazı aktivitelerin takibi ve jest hareketleriyle arayüzde gezme gibi özellikler bulunuyor. Videoyu paylaşan kullanıcının ifade ettiğine göre çoğu özellik gizlilik gereklilikleri yüzünden gösterilemedi.
Huawei’nin geliştirici konferasında da duyurduğu üzere HarmonyOS 2.0, dünden itibaren akıllı saat ve televizyonlar için geliştiricilerin kullanması üzerine beta programına açıldı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlardan sonra Google servisleri Huawei cihazlarda etkisiz hale gelmişti. Şirket bu sebeple Android yerine geçebilecek bu işletim sistemi üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştı. Mr. Yu’ya göre, Android işletim sisteminin yapabildiği işlerin çoğunu yapabilen bu sistem, Huawei’nin laptop ve akıllı saat gibi diğer cihazlarıyla da iş birliği içinde çalışacak. HarmonyOS ile çalışan bir akıllı telefon görmek için en erken 2021’i beklemek zorunda kalacağız.
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Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.
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Amazfit Neo tanıtıldı!
Özellikle giyilebilir teknoloji alanında ürünler üreten Huami firmasının altında çalışmalar yapan Amazfit, uygun fiyatlı ve dijital görünümlü yeni saati Amazfit Neo ile karşımıza çıkıyor.
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Amazfit Neo özellikleri neler?
Huami, ABD sermaye piyasalarına giren ilk Çinli akıllı donanım şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin yeni tanıttığı Amazfit Neo saati ise retro dizaynı ve çağdaş özellikleriyle adeta geçmiş ve günümüzü birleştiriyor. 1.2 inçlik kare ve siyah-beyaz bir ekranla gelen akıllı saatin belki de en dikkat çeken özelliği ise tipik bir kullanımda 28, basit kullanımda ise 37 güne kadar dayanabilen pil ömrü. Bu etkileyici sayıların sağlanmasında 180 mAh’lik pil ve ekranın STN-LCD olması büyük pay sahibi. Ekran güneş altında dahi görme kayıpları yaşatmıyor. Saat plastik bir gövdeyle geliyor ve 4 adet butonla kontrol ediliyor.
Amazfit Neo, günümüzde akıllı bileklik ve saatlerden beklediğimiz birçok özelliğe sahip. 24 saat nabız ölçümü, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık, aktivite ve uyku takibi bunların en başta gelenleri. Saatte ayrıca son zamanlarda Mi Band’lerde gördüğümüz PAI skoru hesaplama özelliği de bulunuyor. Bu skor kullanıcının gün içindeki nabız değişimleri, hareketlilik ve spor durumu gibi birçok girdiyi hesaba katarak genel bir skor oluşturuyor ve sağlığını korumasında kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bluetooth 5.0 LE desteği de bulunan saat Android ve iOS cihazlarla da uyumlu. Ayrıca telefonlardan gelen aramalar, mesajlar, e-mailler, hava durumu bilgileri veya diğer bildirimler ekranda gösterilebiliyor.
Çin’de şimdiden siyah, yeşil ve turuncu renklerde satışa sunulan saatin fiyatı ise 43 dolara denk gelmekte.
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Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit tanıtıldı
Huawei, yeni ürünlerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici, bugünkü Huawei AI Life Product etkinliğinde iki yeni saati Watch GT 2 Pro ve Watch Fit’i tanıttı.
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Watch GT 2 Pro özellikleri
Huawei Watch GT 2 Pro, tasarımı ve özellikleriyle premium bir model olduğunu çok iyi yansıtıyor. 1.39 inçlik 454 x 454 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın etrafı çizilmelere karşı dayanıklılığıyla bilinen safir camla kaplanmış durumda. Gövdede ise alt tabakada seramik, üst tabakada titanyum kullanılması saati oldukça dayanıklı hale bürümüş. Birden çok saat arayüzü arasından seçim yapmak hala mümkünken ayın durumunu gösterebilen arayüz ve telefondan çektiğiniz fotoğrafı arayüz yapma gibi yeni özellikler de eklenmiş.
Huawei Watch GT 2 Pro iki farklı seçenekle sunuluyor: Spor ve Klasik. Saat 100’den fazla spor modunu algılayabiliyor. Bunların içinde golf ve kayak gibi profesyonel sporlar da bulunurken artık eğim ve yükseklik gibi özellikleri de gösterebiliyor. Ayrıca sağlık alanında alışageldiğimiz parametrelerden stres takibi, uyku takibi, kan oksijen düzeyi ölçümü ve kalp atışı ölçümü de saatimizde tabii ki mevcut.
Saat GPS desteğiyle de birlikte geliyor. Pil konusuna geldiğimizde ise akıllı saat bizi 455 mAh’lik bir kapasite ve tipik kullanımda 14 günlük bir ömürle karşılıyor. GPS açık bir şekilde 30 saat kullanım sunan model kablosuz şarjı da destekliyor. Huawei’nin verilerine göre 5 dakikalık bir şarj 10 saate kadar kullanım sağlayacak. Saatte ayrıca gömülü bir mikrofon ve hoparlör de bulunuyor, bu sayede kullanıcılar gelen aramaları kabul edip görüşmelerini yapabilecek.
Huawei’nin yeni akıllı saati 4 GB’lık bir dahili depolamayla geliyor. Bu dahili depolamaya uygulama marketlerinden indirilen akıllı saat uyumlu uygulamalar kurulabilecek ve böylece ek özellikler sağlanmış olacak. Watch GT 2 Pro, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Türkiye fiyatını henüz bilmesek de Spor versiyonu €329’ya ve Klasik versiyonu €349’ya iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Watch Fit de resmiyet kazandı
Yaklaşık 2 hafta önceki haberimizde teknik özelliklerinin ortaya çıktığını belirttiğimiz Huawei Watch Fit ise bugünkü etkinlikle resmiyet kazanmış oldu.
1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED ekran 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik bir değere sahip. 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterebilen saatte toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM basınca kadar (50 metre) su koruması, kalp atışı ölçümü ve uyku takibi gibi özellikleri de barındıran saat ortalama 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Huawei Watch Fit €129’luk bir satış fiyatına sahip olacak.