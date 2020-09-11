HarmonyOS 2.0 çalıştıran Huawei saat görüntülendi!

Huawei, dün düzenlediği etkinliklerde FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ile Watch Fit ve Matebook X ile Matebook 14 ürünlerini tanıtırken yazılım tarafında HarmonyOS 2.0 ile tüm gözleri üzerine çekti. Bugün ise HarmonyOS çalıştıran bir Huawei saatin demo görüntüleri ortaya çıktı.

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Çin’in en popüler sitelerinden biri olan Weibo’daki bir kullanıcıya göre arayüz hala geliştirme aşamasında. Ancak AR-GE takımı Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 çalıştıran bir saati geliştirme tahtasına bağlı bir şekilde çalıştırdılar.

Videoda saatin ve işletim sisteminin bazı yeteneklerini görebiliyoruz. Bunların arasında kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçme, kalp hızı ölçme, bazı aktivitelerin takibi ve jest hareketleriyle arayüzde gezme gibi özellikler bulunuyor. Videoyu paylaşan kullanıcının ifade ettiğine göre çoğu özellik gizlilik gereklilikleri yüzünden gösterilemedi.

Huawei’nin geliştirici konferasında da duyurduğu üzere HarmonyOS 2.0, dünden itibaren akıllı saat ve televizyonlar için geliştiricilerin kullanması üzerine beta programına açıldı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlardan sonra Google servisleri Huawei cihazlarda etkisiz hale gelmişti. Şirket bu sebeple Android yerine geçebilecek bu işletim sistemi üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştı. Mr. Yu’ya göre, Android işletim sisteminin yapabildiği işlerin çoğunu yapabilen bu sistem, Huawei’nin laptop ve akıllı saat gibi diğer cihazlarıyla da iş birliği içinde çalışacak. HarmonyOS ile çalışan bir akıllı telefon görmek için en erken 2021’i beklemek zorunda kalacağız.