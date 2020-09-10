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Huawei Geliştirici Konferansı, bugün gerçekleştiriliyor
Merakla beklenen Huawei Geliştirici Konferansı, bugün gerçekleştiriliyor. Huawei Geliştirici Konferansı 2020’nin açılış konuşmasında, HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS, HiLink ve Huawei Research için gelecek kapsamlı güncellemeler duyuruldu. Bu güncellemeler, kullanıcılar için gelişmiş ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri sağlamanın yanı sıra, küresel geliştiricileri ve ekosistem ortaklarını eskiye nazaran daha fazla destekliyor.
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Huawei Geliştirici Konferansı, duyurulan yenilikler ile, geliştiricilere gelecek dönem için güven aşıladı
Etkinlik ile ilgili en çok merak merak edilen konulardan biri de konferans sırasında tanıtılacak olan yeni ürünler. Huawei, MateBook X, MateBook 14, Watch GT 2 Pro, Watch Fit, FreeBuds Pro, FreeLace Pro olmak üzere 6 adet yeni ürününün de tanıtılacağı konferansta, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından geliştiriciler de bir araya gelecek. Düzenlenecek etkinlikler, geliştiricilere iletişim kurma, iş birliği yapma ve her kullanıcıya akıllı senaryo deneyimleri getirmenin yollarını keşfetme fırsatları sağlayacak.
Konferans sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, “Huawei’nin ekosistem geliştirmedeki atılımı, küresel geliştiriciler ve iş ortaklarının güçlü desteğinin bir sonucudur. Huawei, temel teknolojileri, yazılım ve donanım yeteneklerini geliştiricilere tamamen açacak ve tüm senaryolara yönelik akıllı bir ekosistemin daha fazla inovasyonunu teşvik etmek için onlarla iş birliği yapacak” dedi ve “Yıldızlar en karanlık gecede bile parlar. Geliştiricilerimizin her biri bir yıldızdır. Birlikte muhteşem bir takım yıldızı oluşturuyorlar. Bu, yolumuzu aydınlatacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
HarmonyOS 2.0, tamamen açık kaynak kodlu olacak
Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS’u 2019’da duyurmuş idi. O günden bu güne, sistem için güçlü bir cihaz serisi geliştirildi ve hızlı cihaz keşfi, anında bağlantı, donanım iş birliği ve birden fazla akıllı cihaz arasında kaynak paylaşımı konularında da gelişimler yaşandı. Böylece Huawei, HarmonyOS 2.0 sürümünü de; geliştiricilerin yeni cihazlara ve kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi ile beraber bugünkü etkinlikte duyurdu. En son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak kodlu olacak ve geliştiriciler, emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecekler. OpenHarmony adlı açık kaynak projesi ise, mobil HarmonyOS Beta sürümü ile aşamalı olarak başlatılacak.
Richard Yu, açılış konuşmasında, HarmonyOS için planlanan yol haritasını da açıkladı. “Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV’ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve benzeri IoT cihazlara açık olacak. Nisan 2021’de ise 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021’de HarmonyOS’u 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz” dedi. EMUI 11 sayesinde ise, akıllı cihazların HarmonyOS tabanlı IoT cihazlarıyla etkileşime girmesine izin vererek; kullanıcılara yeni bir IoT deneyimi vadediyor.
HMS Core 5.0, üçüncü mobil uygulama ekosistemi olabilir
HMS Core 5.0, Haziran 2020’de piyasaya sürüldüğünden bu yana, 7 ana alanı kapsayan açık kaynak yetenekler, geçen yıl HDC’den 14 Kit’ten 56 Kit’e artırılırken, API sayısı 885’ten 12.981’e yükseldi. Tek bir yıl içinde HMS Core, ekosisteme farklılaştırılmış ve yenilikçi avantajlar sağlayan çeşitli yetenekler sundu. Örneğin, grafik alanındaki CG Kiti grafikleri, görüntü kalitesini ve deneyimi iyileştirmenin yanı sıra oyun ekranı oluşturma verimliliğini de iyileştiriyor. Uygulama Hizmetleri kategorisindeki konum kiti, metre ve santimetreye kadar farklı senaryolarda konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini de karşılıyor.
Şirket, temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak yapmak konusunda ise çok kararlı gözüküyor. Huawei, uygulama geliştirmede yeniliği hızlandırmak için göz atma, arama, harita, ödeme, reklam kitleri gibi temel yazılım hizmetlerini açık kaynak yaptı. Firma, aynı zamanda birinci sınıf kamera yetenekleri, iletişim ve aktarım araçları gibi donanım yeteneklerinin yanı sıra; önde gelen gizlilik ve güvenlik koruma yeteneklerini de açık kaynak haline getirdi. Bunlar aracılığıyla Huawei, geliştiricilerin farklı kategorilerde yeni nesil ve çok sevilecek yenilikçi uygulamalar yaratmalarını sağlamayı amaçlıyor. Huawei AppGallery, şu anda HMS Core ile entegre 96.000’den fazla uygulamaya ve 490 milyondan fazla küresel aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca bu ekosistem üzerinde, Ocak 2020 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında, 261 milyar uygulama dağıtımı ve indirme işlemi gerçekleştirildi.
Huawei HiLink, milyarlarca IoT cihazın birbirine bağlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak
IoT cihazlarının iletişim dili olan HiLink, farklı marka ve üreticilerin IoT cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların kolayca bağlanabilmelerinin yanı sıra, sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilecekleri birleşik bir platform sağlamayı amaçlıyor. HUAWEI HiLink’e, bu yıl 5 temel alanda güncellemeler yapılacak. Bunlar ise; bağlantı, etkileşim, operasyon, çözüm sağlayıcı ve kimlik doğrulama hizmetleri olacak.
Otomobil sektörü, aynı zamanda IoT endüstrisinin temel taşlarından biri konumunda. HiCar platformu otomobil endüstrisini de güçlendirmeye devam edecek. HiCar şu anda 150’den fazla otomobil modeli ile iş birliği yapıyor. Bu sayıdan çok daha fazlasına ulaşmak için de; Huawei güncel bir planlama sürecine girmiş durumda. Böylece yakın gelecekte daha fazla araç sahibi, akıllı seyahat deneyimini yaşayabilecek. Ayrıca Huawei, HiLink platformuna erişimi olan daha fazla cihaz sağlayarak, IoT geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getirmeye çalışıyor. Huawei’nin IoT sektöründe endüstri liderliğini kurmak konusunda da; ortaklarını eş zamanlı olarak destekliyor.
Huawei’nin araştırma platformu: Huawei Research
Ön araştırmalara odaklanan Huawei Research, Huawei Araştırma Kiti ve Huawei Araştırma Bulutu olmak üzere iki temel platform özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu yetenekler, verimli yenilikçi araştırma süreçlerini kolaylaştırdıkları gibi, teknolojik atılımları da hızlandırıyor; ayrıca uygulama inovasyonunu da destekliyor ve sonuç dönüşümünü hızla gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, bilimsel araştırma kurumları, inovasyon kurumları, endüstri kuruluşları, tıbbi kurumlar ve diğer endüstri ortakları desteklenerek, tüm sektörlerden endüstrilerin gelişmesi sağlanıyor.
Huawei, aktif sağlık alanında toplanan sağlık araştırması verilerinin doğru ve çeşitli olmasını sağlayarak kalp sağlığı araştırmalarına yardımcı oluyor. Seyahat güvenliği alanında, mobil ve giyilebilir cihazlar, çarpışma önleme sistemi ve sürücü yorgunluğu gibi yeni güvenli sürüş teknolojilerini getirmek için otomobil üreticileri ile iş birliği yapıyor. Huawei, ev yaşam alanında düşme algılama, endüktif olmayan solunum izleme ve uzamsal konumlandırma gibi özellikler sağlamak için çok cihazlı kablosuz algılama yeteneklerinden yararlanıyor.
Ayrıca Huawei konferans sırasında, yazılım ve donanım ekosistemini ileriye taşımaya devam etme sözü de verdi. Ek olarak Huawei, temel teknolojiler sayesinde yetenekleri daha da genişletmeyi ve küresel geliştiriciler ve iş ortakları bir birlik içerisinde yeni olanaklar yaratmaları için desteklemeyi de taahhüt ediyor.
Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliği ile ilgili önemli konuşmaları buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.
Huawei Geliştirici Konferansı 2020 ürün tanıtımlarını ise buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Dizi/Film/Kitap
Dune filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Ünlü yazar Frank Herbert‘in meşhur roman serisi olan Dune aynı isimle tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Filmin fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hayranları tarafından aylardır beklenen yapım 18 Aralık‘ta vizyona girecek.
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Dune filmi 2020’nin en büyük yapımlarından biri olacak!
Warner Bros. stüdyolarından çıkacak olan Dune, pandemi sürecinden nasibini almıştı. Serinin hayranları filmin ne olacağını merakla bekliyordu. Warner Bros. Pictures YouTube kanalından yayınlanan fragmanla aylardır filmi bekleyen hayranların meraklarını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Timothée Chalamet’in başrol oynadığı film Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncu kadrosunun yanı sıra filme müzikleriyle Hans Zimmer eşlik ediyor. Film taşıdığı bu özelliklerle son yılların en büyük yapımlarından biri olacak gibi gözüküyor.
Oyun
Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!
Oyuncular tarafından sevilen aylık oyun oynama servisi Xbox Game Pass PC için zam haberi geldi. Özellikle ülkemizde oyun fiyatları iyice ulaşılmaz seviyelere çıkarken Game Pass, sunduklarıyla oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi uygun bir fiyata sunarak oyunlara ulaşmayı kolaylaştıran servisten zam haberi geldi.
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Xbox Game Pass PC fiyatı ne kadar?
Çıkışına özel 5 dolardan oyuncuların kullanımına sunulan Game Pass, 17 Eylül’den itibaren 10 dolara satılacak. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Hali hazırda servisin müşterisi olanlar için gelecek fatura döneminde fiyat aynı kalacak ve bir aylığına eski fiyattan servise erişebilecekler.
We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details
— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020
Ülkemizde Game Pass fiyatları konusunda herhangi bir bilgi ise henüz açıklanmadı. Şu anda ilk kez üye olacak oyuncular 100’den fazla oyun için 5,90 TL/Ay ödeyerek ulaşabilirler. Sonraki ay için ise 14,90 TL/Ay ödemeleri gerekiyor. Konsol tarafında ise halihazırda 10 dolar olan servis aylık 29,90 TL’ye oyunculara sunuluyor. Buradan yola çıkarak PC tarafında da benzer bir fiyat göreceğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesinin de Xbox Game Pass PC kütüphanesini ekleneceğinin duyurusu yapılmıştı. Ea Play halihazırda tek başına Steam üzerinde aylık 30 Türk Lirası’na satılıyor. Oyun fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Game Pass’in yeni fiyatının dahi oyun oynamak için son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 5G resmi olarak duyuruldu!
Önceki bir haberimizde sızdırıldığını bildirdiğimiz katlanır ekranlı Motorola Razr 5G, geçtiğimiz yılın modelinin başarısının üstüne eklenen birçok yenilikle bugün resmi olarak tanıtıldı.
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Motorola Razr 5G özellikleri neler?
Motorola, Razr cihazlarda akıllı telefon dünyasının yeni gözdesi katlanır ekranları nostaljiyle bir araya getiren modeller sunuyor. Razr 5G modeli entegre 5G modemine sahip ve orta-üst seviye olarak sınıflandırabileceğimiz Snapdragon 765G yonga setiyle geliyor. Motorola bu işlemciyle daha fazla performans ve daha hızlı veri transfer hızlarını hedefliyor. Android 10 işletim sistemiyle beraber gelen telefonda bulunan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise günümüz standartlarına gayet uygun.
Motorola Razr 5G, katlandığı zaman dış tarafta 2.7 inçlik, 800 x 600 çözünürlüğünde, 370 ppi gOLED ve artık jestleri de algılayabilen bir ekrana sahip. Kullanıcılar dış ekranda kamera, mesajlar, hesap makinesi, Google Keep, Google Haberler, Youtube gibi uygulamaları varsayılan olarak çalıştırabilecek. Ayrıca ayarlardan verilen izinle her uygulamadan bu ekranda çalışması istenebilecek. İç tarafta ise 6.2 inçlik ana ekranımız bulunmakta. 876 x 2142 piksellik çözünürlüğe ve 373 ppi değerine sahip bu ekran ise pOLED özelliğini taşıyor.
Razr 5G gücünü 2800 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Her ne kadar kapasite düşük gibi görünse de Motorola resmi sitesinde tekrar şarj etmeye gerek kalmadan 24 saatlik bir kullanım vaat etmiş. Şarj gerektiğindeyse TurboPower olarak adlandırılan 15W’lık hızlı şarj desteği kullanıma giriyor. 48 MP’lik ana kamera telefon katlandığı zaman, dış ekranın hemen altında görünüyor. Optik imaj sabitleyicisine (OIS), lazer otofokus özelliğine sahip kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Özçekim odaklı ön kamera ise 20 MP ve f/2.2 diyafram açıklığında.
Telefonun ilk olarak Çin ve seçili Avrupa pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Siyah, gümüş ve altın olarak tabir edebileceğimiz üç renkte satışa sunulacak olan Motorola Razr 5G 1399$’lık bir fiyat etiketine sahip.