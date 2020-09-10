Merakla beklenen Huawei Geliştirici Konferansı, bugün gerçekleştiriliyor. Huawei Geliştirici Konferansı 2020’nin açılış konuşmasında, HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS, HiLink ve Huawei Research için gelecek kapsamlı güncellemeler duyuruldu. Bu güncellemeler, kullanıcılar için gelişmiş ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri sağlamanın yanı sıra, küresel geliştiricileri ve ekosistem ortaklarını eskiye nazaran daha fazla destekliyor.

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Huawei Geliştirici Konferansı, duyurulan yenilikler ile, geliştiricilere gelecek dönem için güven aşıladı

Etkinlik ile ilgili en çok merak merak edilen konulardan biri de konferans sırasında tanıtılacak olan yeni ürünler. Huawei, MateBook X, MateBook 14, Watch GT 2 Pro, Watch Fit, FreeBuds Pro, FreeLace Pro olmak üzere 6 adet yeni ürününün de tanıtılacağı konferansta, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından geliştiriciler de bir araya gelecek. Düzenlenecek etkinlikler, geliştiricilere iletişim kurma, iş birliği yapma ve her kullanıcıya akıllı senaryo deneyimleri getirmenin yollarını keşfetme fırsatları sağlayacak.

Konferans sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, “Huawei’nin ekosistem geliştirmedeki atılımı, küresel geliştiriciler ve iş ortaklarının güçlü desteğinin bir sonucudur. Huawei, temel teknolojileri, yazılım ve donanım yeteneklerini geliştiricilere tamamen açacak ve tüm senaryolara yönelik akıllı bir ekosistemin daha fazla inovasyonunu teşvik etmek için onlarla iş birliği yapacak” dedi ve “Yıldızlar en karanlık gecede bile parlar. Geliştiricilerimizin her biri bir yıldızdır. Birlikte muhteşem bir takım yıldızı oluşturuyorlar. Bu, yolumuzu aydınlatacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

HarmonyOS 2.0, tamamen açık kaynak kodlu olacak

Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS’u 2019’da duyurmuş idi. O günden bu güne, sistem için güçlü bir cihaz serisi geliştirildi ve hızlı cihaz keşfi, anında bağlantı, donanım iş birliği ve birden fazla akıllı cihaz arasında kaynak paylaşımı konularında da gelişimler yaşandı. Böylece Huawei, HarmonyOS 2.0 sürümünü de; geliştiricilerin yeni cihazlara ve kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi ile beraber bugünkü etkinlikte duyurdu. En son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak kodlu olacak ve geliştiriciler, emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecekler. OpenHarmony adlı açık kaynak projesi ise, mobil HarmonyOS Beta sürümü ile aşamalı olarak başlatılacak.

Richard Yu, açılış konuşmasında, HarmonyOS için planlanan yol haritasını da açıkladı. “Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV’ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve benzeri IoT cihazlara açık olacak. Nisan 2021’de ise 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021’de HarmonyOS’u 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz” dedi. EMUI 11 sayesinde ise, akıllı cihazların HarmonyOS tabanlı IoT cihazlarıyla etkileşime girmesine izin vererek; kullanıcılara yeni bir IoT deneyimi vadediyor.

HMS Core 5.0, üçüncü mobil uygulama ekosistemi olabilir

HMS Core 5.0, Haziran 2020’de piyasaya sürüldüğünden bu yana, 7 ana alanı kapsayan açık kaynak yetenekler, geçen yıl HDC’den 14 Kit’ten 56 Kit’e artırılırken, API sayısı 885’ten 12.981’e yükseldi. Tek bir yıl içinde HMS Core, ekosisteme farklılaştırılmış ve yenilikçi avantajlar sağlayan çeşitli yetenekler sundu. Örneğin, grafik alanındaki CG Kiti grafikleri, görüntü kalitesini ve deneyimi iyileştirmenin yanı sıra oyun ekranı oluşturma verimliliğini de iyileştiriyor. Uygulama Hizmetleri kategorisindeki konum kiti, metre ve santimetreye kadar farklı senaryolarda konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini de karşılıyor.

Şirket, temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak yapmak konusunda ise çok kararlı gözüküyor. Huawei, uygulama geliştirmede yeniliği hızlandırmak için göz atma, arama, harita, ödeme, reklam kitleri gibi temel yazılım hizmetlerini açık kaynak yaptı. Firma, aynı zamanda birinci sınıf kamera yetenekleri, iletişim ve aktarım araçları gibi donanım yeteneklerinin yanı sıra; önde gelen gizlilik ve güvenlik koruma yeteneklerini de açık kaynak haline getirdi. Bunlar aracılığıyla Huawei, geliştiricilerin farklı kategorilerde yeni nesil ve çok sevilecek yenilikçi uygulamalar yaratmalarını sağlamayı amaçlıyor. Huawei AppGallery, şu anda HMS Core ile entegre 96.000’den fazla uygulamaya ve 490 milyondan fazla küresel aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca bu ekosistem üzerinde, Ocak 2020 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında, 261 milyar uygulama dağıtımı ve indirme işlemi gerçekleştirildi.

Huawei HiLink, milyarlarca IoT cihazın birbirine bağlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak

IoT cihazlarının iletişim dili olan HiLink, farklı marka ve üreticilerin IoT cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların kolayca bağlanabilmelerinin yanı sıra, sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilecekleri birleşik bir platform sağlamayı amaçlıyor. HUAWEI HiLink’e, bu yıl 5 temel alanda güncellemeler yapılacak. Bunlar ise; bağlantı, etkileşim, operasyon, çözüm sağlayıcı ve kimlik doğrulama hizmetleri olacak.

Otomobil sektörü, aynı zamanda IoT endüstrisinin temel taşlarından biri konumunda. HiCar platformu otomobil endüstrisini de güçlendirmeye devam edecek. HiCar şu anda 150’den fazla otomobil modeli ile iş birliği yapıyor. Bu sayıdan çok daha fazlasına ulaşmak için de; Huawei güncel bir planlama sürecine girmiş durumda. Böylece yakın gelecekte daha fazla araç sahibi, akıllı seyahat deneyimini yaşayabilecek. Ayrıca Huawei, HiLink platformuna erişimi olan daha fazla cihaz sağlayarak, IoT geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getirmeye çalışıyor. Huawei’nin IoT sektöründe endüstri liderliğini kurmak konusunda da; ortaklarını eş zamanlı olarak destekliyor.

Huawei’nin araştırma platformu: Huawei Research

Ön araştırmalara odaklanan Huawei Research, Huawei Araştırma Kiti ve Huawei Araştırma Bulutu olmak üzere iki temel platform özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu yetenekler, verimli yenilikçi araştırma süreçlerini kolaylaştırdıkları gibi, teknolojik atılımları da hızlandırıyor; ayrıca uygulama inovasyonunu da destekliyor ve sonuç dönüşümünü hızla gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, bilimsel araştırma kurumları, inovasyon kurumları, endüstri kuruluşları, tıbbi kurumlar ve diğer endüstri ortakları desteklenerek, tüm sektörlerden endüstrilerin gelişmesi sağlanıyor.

Huawei, aktif sağlık alanında toplanan sağlık araştırması verilerinin doğru ve çeşitli olmasını sağlayarak kalp sağlığı araştırmalarına yardımcı oluyor. Seyahat güvenliği alanında, mobil ve giyilebilir cihazlar, çarpışma önleme sistemi ve sürücü yorgunluğu gibi yeni güvenli sürüş teknolojilerini getirmek için otomobil üreticileri ile iş birliği yapıyor. Huawei, ev yaşam alanında düşme algılama, endüktif olmayan solunum izleme ve uzamsal konumlandırma gibi özellikler sağlamak için çok cihazlı kablosuz algılama yeteneklerinden yararlanıyor.

Ayrıca Huawei konferans sırasında, yazılım ve donanım ekosistemini ileriye taşımaya devam etme sözü de verdi. Ek olarak Huawei, temel teknolojiler sayesinde yetenekleri daha da genişletmeyi ve küresel geliştiriciler ve iş ortakları bir birlik içerisinde yeni olanaklar yaratmaları için desteklemeyi de taahhüt ediyor.

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliği ile ilgili önemli konuşmaları buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 ürün tanıtımlarını ise buraya tıklayarak takip edilebilirsiniz.