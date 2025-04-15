Teknoloji devlerinden Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde adeta piyasalara damga vurdu. Yeni modeli iPhone 16e sayesinde şirket, küresel telefon satışlarında yüzde 19’luk pazar payı elde ederek ilk kez bir yılın ilk çeyreğinde liderliği ele geçirdi.

İçindekiler Apple satışları artarken Samsung geriliyor

Apple satışları artarken Samsung geriliyor

Apple satışları artıyor. Mart ayında piyasaya sürülen ve 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken iPhone 16e, daha önceki SE modellerinin yerini aldı. Apple’ın en uygun fiyatlı cihazı olarak konumlanan bu model, tüketicilerin ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

Apple satışları Japonya, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika’da çift haneli büyüme kaydederken; ABD, Avrupa ve Çin’de ise daha durağan bir seyir izledi. Bu bölgesel farklılıklar, markanın küresel stratejisinde çeşitliliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Samsung’un S25 serisinin gecikmeli çıkışı nedeniyle pazarda %18’lik payla ikinci sıraya gerilediği, Xiaomi’nin ise yükselişini sürdürerek %14 ile üçüncülüğe yerleştiği görüldü.

iPhone satış miktarı genel tabloda artış gösterse de Counterpoint Research, yılın tamamı için daha temkinli bir tablo çiziyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı yeni ticaret tarifeleri nedeniyle, küresel telefon satışları yıl sonunda düşüşe geçebileceği ifade ediliyor.

Apple, iPhone 16e ile 2025’e hızlı bir giriş yaparken, bu başarıyı yıl geneline yayma konusunda dikkatli adımlar atmak zorunda kalacak. Tüketici tarafında ise uygun fiyatlı iPhone 16e modeli, bütçe dostu ve güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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