Honor cephesi, bu yılın Temmuz ayında tanıttığı Honor X50 modeliyle orta seviyede resmen bir destan yazmıştı. 4nm üretim sürecine sahip Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi, turuncu renkli vegan deri arka kapağı, devasa kamera modülü ve 5.800mAh kapasiteli batarya gibi özellikleriyle pazarın en güçlü modellerinden biri olan cihaz, yeni bir tasarıma kavuşuyor! Honor X50 makyajlanıyor!

Honor X50 Estetikten Sonra Huawei Mate X5 Katlanabilir Telefona Benzeyebilir!

Güvenilir sızınıt kaynağı Digital Chat Station’ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni Honor X50 modeli, orijinal X50’nin temel tasarımına sadık kalacak, ancak bazı ince güncellemelerle yeniden karşımıza çıkacak. Bu, telefonun kozmetik bir “makyaj” geçireceği ve bazı küçük estetik değişiklikler getireceği anlamına geliyor. Ancak temel özelliklerin korunacağı belirtiliyor.

Yeni X50’nin ön tasarımı, orijinal modelle benzer olacak. Kavisli bir ekran ve özçekimler için merkeze hizalanmış bir çentik kullanıcıları karşılayacak. Bu, özellikle selfie severler için önemli bir detay.

Ancak arka tarafta, Honor’un katlanabilir telefonlarından esinlenilen çarpıcı bir tasarım değişikliği görmeyi bekleyebiliriz. Arka panelde, Huawei Mate X5 gibi ilgi çekici bir dairesel kamera modülü yer alacak. Bu, orijinal modelin kamera kesitinden farklı bir yaklaşım sunacak ve cihaza benzersiz bir görünüm kazandıracak.

Donanım özelliklerine gelince, X50’nin orijinal modelle benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu da 1,5K piksel çözünürlüğe, 1.200 nit tepe parlaklığa ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 512GB dahili depolama alanı gibi güçlü özelliklerin havada uçuşacağı anlamına geliyor.

Kamera konusunda ise, 108MP ana sensör, 2MP ikincil sensör ve 8MP ön kamera gibi etkileyici özelliklerle karşılaşacağız. Ayrıca, farklı renk seçenekleri sunacak olan Honor X50, Elegant Black, Sunshine Rain, Brown Blue ve Burning Orange gibi seçeneklerle geliyor. Yani eski modeldeki renk seçenekleri korunacak.

Şu an için yeni Honor X50’nin fiyatıyla ilgili net bir bilgi yok. Ancak cihazın Çin’de yaklaşık 220 dolar başlangıç fiyatıyla sunulması bekleniyor. Türkiye’de de bu güncellenmiş modelin merakla bekliyoruz. Teknoloji tutkunları, Honor’un yeni çıkacak olan bu güncellenmiş versiyonunu heyecanla beklemeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!