Akıllı Telefonlar
HTC, gelirlerini yavaş yavaş arttırmaya başladı!
Uzun süredir zor bir dönem geçiren HTC, büyük oranda küçülse de akıllı telefon sektöründen ayrılmayı düşünmüyor. Markanın geçtiğimiz günlerde açıkladığı aylık gelir tablosu da işlerin yavaş yavaş yoluna girmeye başladığını gösteriyor.
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HTC, Eylül ayında rekor miktarda gelir elde etti!
Bir zamanlar akıllı telefon sektöründeki popüler markalar arasında yer alan HTC, şimdilerde ise var olma mücadelesi veriyor. Çinli rakiplerinin agresif büyüme stratejisi nedeniyle kullanıcı kitlesini kaybeden marka, orta seviye akıllı telefon pazarında bile tutunamadı. Ancak HTC’nin bu yıl attığı bazı adımlar sayesinde zararı minimum seviyeye indirdiği görülüyor. Bunun en açık örneği de geride bıraktığımız Eylül ayında gerçekleşti.
Yatırımcılarla paylaşılan finansal tabloya göre, şirket Ağustos ayına göre gelirlerini %88.87 oranında artırarak 28.4 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, HTC’nin Eylül 2019’dan bu yana elde ettiği en yüksek gelir olarak kaydedildi. Öte yandan şirketin geçtiğimiz yıla göre hala ciddi oranda gelir kaybı bulunuyor. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 145.7 milyon dolar kazanan HTC’nin 2019’a göre oransal kaybı ise %48.7’ye ulaşmış.
Mevcut gelirleri oldukça düşük gibi gözüken HTC, ürünlerini uzun süredir lisanslama yoluyla üçüncü parti şirketlere ürettiriyor. Bu da personel sayısı ve maliyet kalemlerinde ciddi bir tasarrufa gidildiğini gösteriyor. Kemer sıkma politikasının ardından katlanabilir telefon gibi özel ürün gruplarına girmeyi düşünen markanın eski günlerine dönüp dönemeyeceğini ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu!
Apple, geçtiğimiz saatlerde basın mensuplarına gönderdiği davetiyelerle yeni etkinliğinin tarihini bildirdi. Merakla beklenen ve geçen aydaki etkinlikte tanıtılmamasının ardından farklı spekülasyonlara yol açan iPhone 12 ailesinin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yeni ‘Apple Event’ 13 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle saat 20.00’de gerçekleşecek.
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Bekleyiş sona erdi!
Bu senenin belki de en çok beklenen serisi olan iPhone 12 ailesi, geçtiğimiz ay düzenlenen Apple Event’te de tanıtılmayınca merak iyice artmıştı. Apple Park’tan canlı yayınlanacak olan önümüzdeki haftaki etkinlikte ise yeni seri iPhone modellerinin tanıtılmaması büyük bir sürpriz olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu seneki davetiyesinde ‘Merhaba, Hız.’ sloganına yer veren Apple, yeni model iPhone’larda yer alacak olan A14 çipine ve 5G desteklerine işaret ediyor olabilir. Ancak bu etkinlikte iPhone 12 ailesinin yanı sıra farklı ürünler de tanıtılabilir. Haziran ayında Apple’ın da resmi olarak yayımladığı basın bülteninde bu yılın sonuna kadar şirketin kendi üretimi silikon çipleri kullandığı Mac’lerin satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ayrıca sloganın hız vurgusuyla silikon çipin artı özelliklerine vurgu yapılmış olabileceği de düşünülüyor.
Önümüzdeki Apple Event, bir kez daha teknoloji dünyasında birçok yeniliğe ve değişime yol açabilir. 4 farklı modeliyle tanıtılacak olan iPhone 12 ailesinin odak noktası olduğu bu etkinlik Apple’ın resmi sitesinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo, katlanabilir ekran menteşesi patentiyle fark yaratabilir!
Birçok firma tarafından gelen katlanabilir ekranlı telefon modeli trendine, Oppo da katılmış görünüyor. İnternete sızan patent görselleri ve menteşe tasarımıyla şirketin, katlanabilir ve esnek ekranlı cihazlarda fark yaratabileceği konuşuluyor.
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Samsung, Huawei ve birkaç marka haricinde akıllı telefon pazarında yer alan popüler cihaz üreticileri, katlanabilir ekranlı cihazlardan halen daha uzak. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihaz üretme niyeti olduğunu öğrenmiştik. Bu söylentilerin ardından farklı bir gelişme yaşanmamıştı.
Oppo’nun patenti, diğerlerinden biraz daha farklı
Bugün LetsGoMobile’da ortaya çıkan görsellerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihazlarda kullanmak üzere bir menteşe tasarımı patenti aldığı ortaya çıktı. Menteşe tasarımı baz alınarak LetsGoMobile’da oluşturulmuş ‘render’ görüntüleri, ortaya çıkan cihazın diğerlerinden biraz daha farklı olacağını gösteriyor.
Halihazırda piyasada yer alan çoğu katlanabilir ekranlı cihazın dışa doğru katlandığını biliyoruz. Oppo bu katlama biçimini uygun bulmamış görünüyor ki aldığı menteşe patentinde esnek ekranın içe doğru katlanmasını sağlamış. İçe katlanan ekranın dışardan gelen etmenlere karşı daha korunaklı olduğunu belirtmemiz gerek. Esnek ekranların üzerinde ilave cam katlamanı gibi koruyucu bariyerler bulunmadığı için içe katlanan tasarımlar, sektörde nispeten daha dayanıklı olarak görülüyor.
Oppo, yeni patentiyle katlanabilir ekranlı cihazlarda fark yaratabilir
Şirket almış olduğu menteşe tasarımı, katlanan noktanın biraz daha kalın ve geniş olmasına neden oluyor ki bu ekranın daha az katlanma yaşamasına ve uzun ömürlü olmasına olanak tanıyor. Geniş menteşeler ise darbeler konusunda cihaza avantaj sağlayabilir. Çinli şirketin patenti, geçtiğimiz günlerde paylaşılan HTC’nin patentinin ters şekilde katlanan hali olarak özetlenebilir.
Oppo’nun almış olduğu bu patentin bir cihaz modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen süreçte popüler diğer markalardan da katlanabilir ekranlı modellerin daha fazla gelmeye başladığını görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!
Bugün Roland Quandt tarafından yapılan paylaşımda Qualcomm‘un aralık ayının ilk gününde bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Şirketin medyaya gönderdiği davetler ile ortaya çıkan bu etkinlik, Snapdragon 875 ile ilgili olabilir. Snapdragon 865‘in aralık ayının başlarında tanıtıldığını göz önüne alırsak 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in tanıtılması muhtemel gözüküyor.
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Snapdragon 875 hakkında neler biliniyor?
Qualcomm‘un yeni yonga seti olacak olan Snapdragon 875 hakkında henüz spesifik bir detay bulunmuyor. Fakat yeni yonga setinin 5 nm üretim teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. Snapdragon 875‘in bir adet Cortex-X1, üç adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu yonga setinin üretiminden en büyük payı ise Samsung alacak. Şirketin üretime alacağı yonga setinden 849 milyon$’lık sipariş aldığı söyleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung‘un üreteceği yonga setlerinin düşük verime sahip olduğu yönünde. Fakat bu konuda detaylı bilgileri test sonuçlarının ardından öğreneceğiz.
Son çıkan sızıntılara göre Snapdragon 875‘in kod adı Lahaina olacak. Listede Lahaina+ isimli başka bir kod adı da bulunuyor. Bu yonga setinin ise Snapdragon 875+‘a ait olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde kullanılan amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+‘ta buna benzer kod adı isimlendirmeleriyle gelmişti. Açığa çıkan bu iki yonga seti modeline ek olarak Snapdragon 875G isimli başka bir yonga setinden daha bahsediliyor. Bu yonga setleri hakkındaki detaylı bilgileri Aralık ayındaki lansmanda öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.