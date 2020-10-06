HTC, gelirlerini yavaş yavaş arttırmaya başladı!

Uzun süredir zor bir dönem geçiren HTC, büyük oranda küçülse de akıllı telefon sektöründen ayrılmayı düşünmüyor. Markanın geçtiğimiz günlerde açıkladığı aylık gelir tablosu da işlerin yavaş yavaş yoluna girmeye başladığını gösteriyor.

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HTC, Eylül ayında rekor miktarda gelir elde etti!

Bir zamanlar akıllı telefon sektöründeki popüler markalar arasında yer alan HTC, şimdilerde ise var olma mücadelesi veriyor. Çinli rakiplerinin agresif büyüme stratejisi nedeniyle kullanıcı kitlesini kaybeden marka, orta seviye akıllı telefon pazarında bile tutunamadı. Ancak HTC’nin bu yıl attığı bazı adımlar sayesinde zararı minimum seviyeye indirdiği görülüyor. Bunun en açık örneği de geride bıraktığımız Eylül ayında gerçekleşti.

Yatırımcılarla paylaşılan finansal tabloya göre, şirket Ağustos ayına göre gelirlerini %88.87 oranında artırarak 28.4 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, HTC’nin Eylül 2019’dan bu yana elde ettiği en yüksek gelir olarak kaydedildi. Öte yandan şirketin geçtiğimiz yıla göre hala ciddi oranda gelir kaybı bulunuyor. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 145.7 milyon dolar kazanan HTC’nin 2019’a göre oransal kaybı ise %48.7’ye ulaşmış.

Mevcut gelirleri oldukça düşük gibi gözüken HTC, ürünlerini uzun süredir lisanslama yoluyla üçüncü parti şirketlere ürettiriyor. Bu da personel sayısı ve maliyet kalemlerinde ciddi bir tasarrufa gidildiğini gösteriyor. Kemer sıkma politikasının ardından katlanabilir telefon gibi özel ürün gruplarına girmeyi düşünen markanın eski günlerine dönüp dönemeyeceğini ise zaman gösterecek.