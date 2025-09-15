Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi işlemcisinin adını resmen doğruladı. Geçen yılın Snapdragon 8 Elite yongasının ardından beklenen isim Snapdragon 8 Elite 2 olacaktı, ancak şirket şaşırtıcı bir karar aldı. Yeni işlemci Snapdragon 8 Elite 5 adıyla gelecek. Peki neden aradaki dört nesil atlandı?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 geliyor! Snapdragon 8 Elite 2 ne oldu?

Aslında Qualcomm, 2021’de başlayan orijinal Snapdragon 8 Gen serisi isimlendirme sistemine geri dönüyor. İlk olarak Snapdragon 8 Gen 1, ardından Gen 2 (2022), Gen 3 ve geçen yıl ise 8 Elite piyasaya çıkmıştı. Dolayısıyla Snapdragon 8 Elite Gen 5, serinin beşinci üyesi olarak konumlanıyor.

Bu güçlü işlemciyi ilk kez kullanacak modeller de belli oldu. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak ilk akıllı telefonlar olacak. Bu da Xiaomi’nin Apple’ın iPhone 17 serisine karşı iddialı bir rakip olacağını gösteriyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne zaman çıkacak?

Snapdragon 8 Elite 5 veya resmi adıyla 8 Elite Gen 5, 23 Eylül’de Hawaii, Maui’de düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılacak. Çipin TSMC’nin 3nm N3p süreci üzerinde üretileceği belirtiliyor. İçinde özelleştirilmiş Oryon CPU çekirdekleri bulunacak ve ana çekirdek 4,6 GHz’e kadar çıkacak.

“For Galaxy” ya da Extreme Edition versiyonu ise 4,7 GHz seviyesine ulaşabilecek. Yeni GPU’nun da 1,2 GHz hızında çalışacağı ve AnTuTu’da 4,2–4,4 milyon arasında rekor kıran skorlar elde edeceği öne sürülüyor.

Peki siz Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 5 isimlendirmesini ve sunduğu performans iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?