iPhone 12 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu!

Apple, geçtiğimiz saatlerde basın mensuplarına gönderdiği davetiyelerle yeni etkinliğinin tarihini bildirdi. Merakla beklenen ve geçen aydaki etkinlikte tanıtılmamasının ardından farklı spekülasyonlara yol açan iPhone 12 ailesinin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yeni ‘Apple Event’ 13 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle saat 20.00’de gerçekleşecek.

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Bekleyiş sona erdi!

Bu senenin belki de en çok beklenen serisi olan iPhone 12 ailesi, geçtiğimiz ay düzenlenen Apple Event’te de tanıtılmayınca merak iyice artmıştı. Apple Park’tan canlı yayınlanacak olan önümüzdeki haftaki etkinlikte ise yeni seri iPhone modellerinin tanıtılmaması büyük bir sürpriz olarak karşımıza çıkacaktır.

Bu seneki davetiyesinde ‘Merhaba, Hız.’ sloganına yer veren Apple, yeni model iPhone’larda yer alacak olan A14 çipine ve 5G desteklerine işaret ediyor olabilir. Ancak bu etkinlikte iPhone 12 ailesinin yanı sıra farklı ürünler de tanıtılabilir. Haziran ayında Apple’ın da resmi olarak yayımladığı basın bülteninde bu yılın sonuna kadar şirketin kendi üretimi silikon çipleri kullandığı Mac’lerin satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ayrıca sloganın hız vurgusuyla silikon çipin artı özelliklerine vurgu yapılmış olabileceği de düşünülüyor.

Önümüzdeki Apple Event, bir kez daha teknoloji dünyasında birçok yeniliğe ve değişime yol açabilir. 4 farklı modeliyle tanıtılacak olan iPhone 12 ailesinin odak noktası olduğu bu etkinlik Apple’ın resmi sitesinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak.