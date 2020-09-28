Akıllı Telefonlar
HTC, katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor olabilir!
Akıllı telefon pazarına tekrar dönüş yaparak 2025 yılına dek kar sağlamayı hedefleyen HTC, ortaya çıkan yeni bir katlanabilir cihaz patentiyle gündem olmayı başardı. HTC, sektörde yeniden yer almayı planlıyor.
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LetsGoDigital tarafından yapılan haberde HTC’nin WIPO’ya yeni bir patent başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor. Patentte yer alan telefon, Huawei Mate X serisi gibi dışa bükülen bir yapıya sahip esnek ekranlı katlanabilir bir cihaz. Motorola Razr 2019 gibi ekranı içe katlanan yapıda bir tasarımı benimsemeyen şirket, patentinde daha çok menteşe mekanizması üzerinde duruyor.
Dışa katlanır ekranın dezavantajları da var
Razr 2019 gibi içe değil de Mate X gibi dışa katlanır ekranlar her ne kadar estetik görünse de bazı kullanım dezavantajları bulunuyor. Katlandığında her iki tarafın da ekran olduğu cihaz, darbelere ve dışardan gelecek olan diğer etmenlere daha korumasız hale geliyor.
HTC henüz erken aşamada
HTC, yeni patentiyle gündeme gelse de cihaz için henüz daha yolun başında görünüyor. Şirketin aldığı patenti barındıracak bir cihaz yapıp yapmayacağı, ne zaman katlanır ekranlı bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkacağı ise merak konusu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar markanın tekrar akıllı telefon pazarında yer alarak kar eder hale gelmeyi hedeflediğini belirtse de henüz o atılım için doğru zaman gelmemiş gibi görünüyor. HTC geri dönmeyi planladığı pazarda böylesine üst düzey bir cihazla adından tekrar söz ettirmeyi başarabilecek mi önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak
Oppo, yeni Reno 4 serisinin ülkemizde de satışa sunulacağını duyurdu. Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak.
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Oppo Reno 4 modelleri, bizlere neler sunacak
Reno 4 serisi, ilk kez portföyünü genişleterek Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bu üç model, birçok ortak özelliğe sahip olacak. Serinin öne çıkan modeli Reno 4 Pro ise, dikkat çekici birçok özelliğe sahip. Örneğin akıcı ekran deneyimi ve gelişmiş bir hızlı şarj desteği sunan bir cep telefonu arıyorsanız; 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 65 W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğiyle Reno 4 Pro modeli sizin için iyi bir seçenek olabilir. Oppo’nun vaadine göre, 65 W SuperVOOC 2.0 desteği sayesinde Reno 4 Pro modelini 36 dakikada tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün.
Oppo Reno 4 Serisi, fotoğraf ve video çekimlerinde üstün bir başarı göstermeyi hedefliyor. Kaliteli kameraya sahip bir akıllı telefona sahip olmak isteyen kullanıcıları hedefleyen Reno serisi, Reno 4 Lite modelinin kamerasıyla da iddialı.
Reno 4 serisi, Ekim ayı içerisinde ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefon
Huawei Mate X2 yeni patent listesinde yer aldı!
Huawei Mate X2′ nin çıkış tarihine henüz oldukça zaman var ancak yeni alınan patent sayesinde model numarası ve tasarım şekli ortaya çıkmış olabilir.
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Huawei Mate X2 nasıl gözükecek?
Görünüşe göre Huawei Mate X2 yakın zamanda gelmeyecek ancak bu Huawei‘nin cihaz üzerinde çalışmaya devam etmediği anlamına gelmiyor. Bunun için en yeni kanıtlardan biri de Huawei’in CNIPA’ya (Çin Patent Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunması ve model numarasıyla ilgili açıklamalar yapması oldu.
Yeni patent bize, daha önce görülen Mate X‘ e nazaran içe doğru katlanan bir tasarım ve delikli bir kesim ile düz boyutlandırılmış dış ekrana sahip daha rafine bir versiyonunu gösteriyor. Cihaz ayrıca dikdörtgen bir kesik içine yerleştirilmiş beş arka kamera ile birlikte geliyor. En üstteki sensör bize muhtemel dikdörtgen şekle sahip bir periskop modülünü işaret ediyor.
Son söylentilere göre Mate X2, çentiksiz 8.03 inç ana ekrana ve 4.5 inç harici panele sahip olacak. Genel tasarım yan tarafa gömülmüş parmak izi tarayıcısına kadar Samsung Galaxy Z Fold 2′ yi oldukça andırıyor.
Burada Mate X2‘nin avantaja sahip olabileceği alan patentin gösterdiği gibi menteşe bölümünde, düz kapatıldığında herhangi bir açıklık kalmıyor. Fakat yine de bu sadece bir patent, bu yüzden piyasaya çıktığında tamamen farklı olabilir. Ayrıca Mate X2’ nin TET-AN00 model numarasına sahip olacağı ve Teton kod adı Çinli sızıntı kaynağı DigitalChatStation tarafından açıklanmıştı.
Akıllı Telefonlar
Warp Charge 65 adaptörü resmi olarak görüntülendi!
OnePlus, 14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanla OnePlus 8T modelini tanıtacak. Telefon ve özellikleriyle ilgili sızıntılar devam ederken şirketin CEO’su Pete Lau da yaptığı açıklamalarla bu sızıntıların bazılarını doğruluyor. CEO, geçtiğimiz haftaki bir basın toplantısında cihazın Warp Charge 65 adlı hızlı şarj desteğine sahip olacağını onaylamıştı. Lau, bugün ise bu desteği sağlayacak olan adaptörün görüntülerini paylaştı.
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İşte Warp Charge 65 adaptörü!
Pete Lau, Çin’in Weibo adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı görüntülerle bu teknolojiyi onaylamış oldu. Resmi olarak Warp Charge 65 olarak adlandırılacak bu hızlı şarj desteğinin adaptörü ise önceki Warp Charge 30T adaptörüne göre bazı değişiklikler barındırıyor. Adaptör ve kablo OnePlus 8T’nin kutusunda sunularak ekstra harcama gerektirmeyecek.
Daha yuvarlatılmış köşelere ve büyük boyuta sahip olan Warp Charge 65 adaptörü isminden de anlaşılacağı üzere OnePlus 8T’yi 65W hızda şarj edecek. Şirketin verilerine göre telefonun 4500 mAh’lik bataryası bu sayede 15 dakikada %58’e kadar ve 39 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Her iki ucunda da Type-C girişi bulunduran bir kabloyla beraber gelecek olan adaptör ayrıca farklı şarj protokollerini de destekleyecek. Önceki Warp Charge teknolojilerinin yanı sıra 45W’lık desteğiyle MacBook Pro gibi uyumlu cihazlar da bu adaptörle şarj edilebilecek.
Güvenlik konusunda da bazı geliştirmeler yapan OnePlus, hem adaptörde hem de şarj kablosunda gömülü şifreleme çiplerinin bulunduğunu belirtiyor. OnePlus 8T ise bulundurduğu 12 farklı sıcaklık sensörü ve yepyeni bir sıcaklık yayma teknolojisiyle oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.
14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanda bu teknolojiye ait de birçok detayı paylaşmasını bekledeğimiz OnePlus, yeni Warp Charge adaptörünü ve kablosunu ayrıca da satışa sunmayı planlıyor. Böylece sadece OnePlus 8T kullanıcıları değil, dileyen herkes yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilecek.