Xiaomi, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro için geri sayımı başlattı. Resmi açıklamalara göre 28 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan serinin, özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkması bekleniyor. Hindistan pazarında ise 4 Haziran itibarıyla satışa sunulacak olan cihazlar hakkında resmi sosyal medya hesapları üzerinden yeni detaylar paylaşıldı. Peki, Xiaomi 17T serisi sunduğu optik donanımlarla rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük sağlayacak?

Xiaomi 17T tasarımı ve Leica destekli kamera yetenekleri

Xiaomi’nin resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı video klipler, Xiaomi 17T modelinin tasarım dilini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Önceki sızıntıları doğrulayan görüntülerde, cihazın ön panelinde ekran içine entegre edilmiş, merkeze konumlandırılmış bir kamera deliği yer aldığı görülüyor. Estetik tasarımı kadar teknik altyapısıyla da dikkat çeken seri, Leica ile yapılan stratejik iş birliği sayesinde optik performansını en üst seviyeye taşıyor.

Marka tarafından “Telephoto Master” olarak lanse edilen cihaz, 115mm odak uzunluğuna eşdeğer 5x optik zoom kapasitesine sahip bir lens ile donatılıyor. Bu donanım, serinin her iki modelinde de standart olarak sunulacak. Leica telefoto lensin sunduğu bu optik değerler, özellikle uzak mesafe çekimlerinde kayıpsız detay yakalama konusunda kullanıcılara ciddi bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Lens yapısı: 5x optik zoom kapasiteli Leica telefoto kamera

Odak uzaklığı: 115mm eşdeğer

Dijital yetenekler: 10x optik kalitesinde yakınlaştırma ve 120x AI Ultra Zoom

Ekran tasarımı: Merkeze konumlandırılmış delikli ekran yapısı

İş birliği: Leica optik mühendisliği

Xiaomi 17T Pro ve gelişmiş yakınlaştırma teknolojileri

Serinin bir diğer üyesi olan Xiaomi 17T Pro, serinin genel kamera mimarisini paylaşırken performans odaklı kullanıcılar için üst düzey bir deneyim vadediyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, 5x optik yakınlaştırmanın ötesinde, yapay zeka destekli yazılımlarla 10x seviyesinde optik kalitesinde zoom yapılabiliyor. Donanımsal olarak ise cihazın 120x AI Ultra Zoom kapasitesine sahip olduğu resmen duyuruldu.

Sızan teknik detaylara göre, her iki modelin de 50MP çözünürlüğünde bir telefoto sensörle donatılması bekleniyor. Bu yüksek çözünürlük, yapay zeka ile desteklendiğinde uzak detayların korunmasını sağlarken, 115mm odak uzunluğu portre çekimlerinde doğal bir alan derinliği etkisi oluşturuyor. Xiaomi 17T serisi sahip olduğu bu kamera kurulumuyla, profesyonel ekipman taşımak istemeyen ancak yüksek kaliteli fotoğraf çekmek isteyen kitleye hitap ediyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Telefoto sensör: 50MP (sızıntılara göre)

Zoom kapasitesi: 5x optik, 10x optik kalitesinde ve 120x AI dijital zoom

Yazılım desteği: AI Ultra Zoom algoritmaları

Ekran: Punch-hole tasarım

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Leica iş birliği ile geliştirilen Xiaomi 17T serisi, sunduğu 120x dijital zoom kapasitesiyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart oluşturabilir mi?