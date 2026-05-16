Honor, geçtiğimiz aralık ayında pazara sunduğu Win ve Win RT modelleriyle başlattığı akıllı telefon serisine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, serinin üçüncü üyesi olacak Honor Win Turbo için resmi tanıtım kampanyasının startını verdi. Henüz cihazın teknik detayları gizli tutulsa da, önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Honor Win Turbo tasarım detayları ve tanıtım tarihi

Honor Win Turbo, markanın kısa süre önce başlattığı yeni serinin devamı niteliğinde piyasaya çıkacak. Yayınlanan ilk görsel, cihazın tasarım dilinin mevcut Honor Win ailesiyle büyük benzerlikler taşıyacağını ortaya koyuyor. Özellikle arka paneldeki genişletilmiş kamera modülü ve sağ alt kısımda yer alan marka logosu, yeni modelin aile kimliğini koruduğunu gösteriyor.

Henüz resmi bir teknik veri sayfası paylaşılmamış olsa da, Honor yönetimi cihazın bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşacağını doğruladı. Tanıtım etkinliğine iki haftadan kısa bir süre kalmışken, şirketin Honor Win Turbo özellikleri hakkında kademeli olarak yeni sızıntılar ve resmi duyurular yapması öngörülüyor. Söz konusu strateji, pazardaki rekabeti canlı tutarken kullanıcıların cihaza olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Honor Win Turbo teknik özellikleri

Ekran: Bilgi paylaşılmadı

İşlemci: Bilgi paylaşılmadı

Kamera: Genişletilmiş kamera modülü (ayrıntılı özellikler bekleniyor)

Yazılım: Bilgi paylaşılmadı

Tanıtım Tarihi: Bu ay içinde

