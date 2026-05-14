Apple, uygulama mağazasının katı kurallarını otonom teknolojiler için esnetme planları yapıyor. The Information kaynaklı raporlara göre şirket, güvenlik ve gizlilik standartlarını bozmadan App Store yapay zeka uygulamaları ve otonom kodlama araçlarını desteklemenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz aylarda bu tarz uygulamalara getirilen engellemelerin ardından, geliştiricilerin talepleri doğrultusunda yeni bir sistem tasarlanıyor. Peki teknoloji devi, App Store yapay zeka uygulamaları ile otonom teknolojiler pazarında sınırları nasıl çizecek?

App Store yapay zeka uygulamaları için kurallar esniyor

Apple, Mart ayında kendi işlevselliğini veya diğer uygulamaların yapısını değiştiren kodları çalıştırdığı gerekçesiyle popüler vibe coding araçlarının güncellemelerini durdurmuştu. Hiç kodlama deneyimi olmayan kullanıcıların otonom ajanlar ve doğal dil komutlarıyla site veya yazılım geliştirmesini sağlayan bu araçlar, mevcut mağaza kurallarına takıldı. Ancak otonom kodlama akımının giderek popülerleşmesi, Apple’ı politikalarını gözden geçirmeye zorladı.

Otonom olarak karmaşık eylemleri tamamlayabilen ve mini uygulamalar oluşturabilen yapay zeka ajanları, standart mağaza kurallarıyla uyuşmuyor. Apple, kullanıcıların içeriklerini silecek veya sisteme zarar verecek kontrolden çıkmış ajanları engellerken, yazılım dünyasındaki bu yeni trende ayak uydurmak istiyor. Tasarlanan yeni mağaza denetim sisteminin teknik detayları henüz belirsizliğini koruyor.

Gelişmiş Siri ve iOS 27 ile entegrasyon süreci

Şirket, üçüncü taraf uygulamalar için zemin hazırlarken kendi asistanını da baştan aşağı yeniliyor. Raporlara göre iOS 27 Siri sürümü ile birlikte asistan, Claude ve ChatGPT ile rekabet edebilecek kapasiteye ulaşacak. Apple, asistanın altyapısını güçlendirmek için Google ile iş birliğine giderek özel Gemini modellerini kullanma kararı aldı.

Apple yöneticileri, uçuş rezervasyonu yapma veya takvim daveti gönderme gibi yetenekleri Apple Intelligence ve yeni asistan sürümüne entegre etmek için uygulama geliştiricileriyle görüşmelere başladı. Ancak bazı geliştiriciler, Apple’ın ilerleyen dönemde komisyon talep edebileceği endişesiyle bu iş birliğine mesafeli yaklaşıyor. Apple şimdilik erken aşamalarda ücret almayı planlamadığını belirtse de, gelecekte komisyon kesintilerinin ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi.

Benzer bir entegrasyon süreci Çin pazarı için de yürütülüyor. Apple’ın yeni işletim sistemi sürümündeki asistan entegrasyonu için Baidu, Alibaba ve Tencent ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Fakat bu şirketlerin de komisyon ödeme fikrine sıcak bakmadığı bildiriliyor.

OpenAI hayal kırıklığı yaşarken Google ve Anthropic yolda

Apple, kullanıcıları yalnızca OpenAI şirketinin ChatGPT modeliyle sınırlamak yerine, farklı sohbet botları arasında seçim yapma imkanı sunmayı planlıyor. Mevcut sistemde ChatGPT’nin kullanıldığı Image Playground ve Yazma Araçları gibi özelliklerde, yakında Google veya Anthropic yapay zeka modelleri de alternatif olarak kullanılabilecek.

İşletim sisteminin üçüncü taraf sohbet botlarına daha fazla açılıp açılmayacağı henüz netleşmedi. Ancak raporlara göre OpenAI, Apple’ın getirdiği kısıtlamalardan rahatsızlık duyuyor. Mevcut entegrasyonda ChatGPT, kullanıcı e-postalarına veya kişisel bilgilerine erişemiyor; ayrıca veriler kullanıcıların bu entegrasyonu nadiren tercih ettiğini gösteriyor.

WWDC etkinliğinde neler açıklanacak?

Yenilenen asistanın ve şirketin yapay zeka vizyonunun 8 Haziran tarihinde düzenlenecek olan WWDC açılış konuşmasında tanıtılması bekleniyor. App Store yapay zeka uygulamaları için hazırlanan otonom ajan planlarının da bu etkinlikte geliştiricilerle paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Vibe coding nedir?

Kullanıcıların geleneksel kodlama dillerini bilmeden, yalnızca doğal dildeki komutlar ve yapay zeka ajanları yardımıyla yazılım, uygulama veya web sitesi oluşturmasına olanak tanıyan yeni nesil geliştirme yaklaşımıdır.

