HONOR, Magic8 ve Magic8 Pro modellerini tanıttığı etkinlikte “Robot Phone” adını verdiği yeni bir cihazın da duyurusunu yaptı. Şirket, bu telefonu 2026 yılının Mart ayında Barselona’da düzenlenecek MWC etkinliğinde tanıtacağını açıkladı.

Robot Phone, arka kısmında yer alan hareketli gimbal kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Kamera modülü, tıpkı bir robot kafası gibi hareket edebiliyor ve çevresini tarayabiliyor. Yapısı itibarıyla DJI Osmo Pocket 3’e benzeyen bu sistem, doğrudan telefona entegre edilmiş durumda.

HONOR’un paylaştığı kısa tanıtım videosunda, cihazın kamerası tıpkı bir robot gibi hareket ederek çevresine tepki veriyor. Şirket, bu hareketli yapının yapay zekâ destekli etkileşim özellikleriyle birleşeceğini söylüyor.

HONOR şimdilik Robot Phone’u bir konsept cihaz olarak tanımlıyor. Ancak şirket, kullanıcıların bu sürece dahil olabilmesi için web sitesinde bir kayıt sayfası da açtı. Kayıt yapan kullanıcılar, cihazla ilgili güncellemeleri takip edebilecek ve erken test programlarına katılabilecek. Cihazın nihai hâli veya satışa çıkıp çıkmayacağı ise MWC 2026’da belli olacak.

Peki siz HONOR ROBOT PHONE hakkında neler düşünüyorsunuz?

