Teknoloji dünyasında her yıl yeni bir akıllı telefon satın alma çılgınlığı, cihazların birbirinin aynısı olması ve depolama gibi sorunlar nedeniyle yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. Sektördeki bu durgunluk karşısında üreticiler, tüketicileri yeniden yeni telefon almaya teşvik edecek radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Peki Apple ve dev Android markaları tarafından planlanan bu bölünmüş lansman stratejisi, kullanıcı alışkanlıklarını nasıl etkileyecek?

Akıllı telefon lansmanlarında yeni bir dönem başlıyor

Sektörün önde gelen isimlerinden sızan bilgilere göre, akıllı telefon üreticileri artık tüm modellerini aynı anda tanıtmak yerine daha farklı bir takvim izleyecek. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, mobil dünyadaki bu büyük strateji değişikliğini Weibo üzerinden duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre Android markaları, Apple’ın uygulamaya hazırlandığı “bölünmüş lansman” modelini kopyalayarak pazardaki rekabeti tamamen yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Apple’ın, uzun yıllardır süregelen eylül ayı lansman geleneğini bozarak iPhone 18 ailesini iki farklı dönemde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu plana göre, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir telefonu 2026 yılının sonbaharında raflardaki yerini alacak. Buna karşın standart iPhone 18, iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air modelleri ise ancak 2027 yılının ilkbaharında tüketicilerle buluşacak.

Sızıntı kaynakları, bu gecikmenin arkasında yatan en önemli sebeplerden birinin bellek tedariki ve 2nm işlemci üretiminde yaşanan darboğazlar olduğunu belirtiyor. Nikkei Asia tarafından paylaşılan raporlar da bu durumu destekler nitelikte. Şirketler, daha uygun fiyatlı alternatifler piyasaya çıkmadan önce, premium segmentteki Pro modellerinden elde edecekleri geliri maksimum seviyeye çıkarmak istiyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo ve The Information, bu bölünmüş lansman iddialarını doğrulayan analizler paylaşıyor. Kuo, Apple’ın ürün yelpazesinin altı farklı cihaza ulaşması nedeniyle pazarlama faaliyetlerinin dağılmasını önlemek istediğini ifade ediyor. Ayrıca bu hamleyle, yılın ilk yarısında amiral gemisi modellerini tanıtan Çinli rakiplerin yarattığı pazarlama boşluğunun da kapatılması planlanıyor.

Eğer Android markaları da bu stratejiyi benimserse, mevcut pazar alışkanlıklarında köklü bir değişim yaşanacak. Örneğin Samsung, Galaxy S serisinin standart, Plus ve Ultra modellerini her yıl şubat veya mart ayında tek bir etkinlikte birlikte sunuyor. Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar ise Ultra modellerini bazen birkaç ay gecikmeli çıkarsa da genel olarak ilk önce standart modelleri piyasaya sürüyor.

Yeni plan kapsamında ise premium cihazlar önce tanıtılacak, standart modeller ise aylar sonra onları takip edecek. Bu durum, her yıl birbirinin kopyası olan cihazları görmekten sıkılan tüketiciler için daha mantıklı bir takvim yaratabilir. İki yılda bir yapılacak büyük güncellemeler, kullanıcıları gerçekten yenilik sunan bir cihaza geçmeye ikna edebilir.

2nm üretim teknolojisi nedir?

Yarı iletken endüstrisinde kullanılan 2nm üretim teknolojisi, çiplerin üzerindeki transistörlerin çok daha küçük boyutlarda ve birbirine daha yakın yerleştirilmesini sağlar. Bu teknoloji sayesinde işlemciler hem çok daha yüksek performans sunar hem de enerji tüketimini ciddi oranda azaltır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yılda bir yerine iki yılda bir yeni telefon lansmanı yapılması, akıllı telefon pazarındaki durağanlığı çözebilir mi?