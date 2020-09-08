Huawei, HarmonyOS konusunda iddialı konuştu!

Huawei, geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana ABD hükümetinin ciddi yaptırımları ile karşı karşıya kalıyor. Markanın mobil işletim sistemi tarafındaki B planı olan HarmonyOS, görünüşe göre özellikleriyle Android’i aratmayacak!

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Huawei: HarmonyOS Android yeteneklerinin çoğunu taşıyor!

Ticaret kısıtlamalarından ötürü Google ile çalışamayan Huawei’nin, Google’ın sahip olduğu mobil servisleri kullanamadığı biliniyor. Şirket bunun üzerine kendi uygulama marketi olan AppGallery’i geliştirip Play Store’a alternatif bir platform haline getirme kararı aldı. Ancak Huawei için ticari varlığını tehlikeye atacak kadar büyük tehlikeler kapıda bekliyor. Huawei’nin Android işletim sistemini kullanması engellenirse geçtiğimiz yıl duyurduğu HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapması bekleniyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Bölüm Başkanı Yu Chengdong’a göre, şirket en kötü senaryonun gerçekleşmesi ihtimaline göre yazılım tarafında seçeneklerini hazır tutuyor. Android’in sahip olduğu yeteneklerin %70-80’ini bünyesinde barındırdığını belirten Chengdong, kullanıcıların popüler işletim sistemini aramayacağını iddia ediyor. Ayrıca HarmonyOS’un mobil cihazlara girmesi ihtimalinde tıpkı Apple gibi çapraz platform desteği sunulabileceği de belirtiliyor.

Yetkili isim, 2019’da uygulanan ilk dalga yaptırımın Huawei cephesinde paniğe ve krize neden olduğunu söylüyor. Geçirilen sancılı sürecin, doğru adımlarla kullanıcıları mağdur etmeden devam ettirildiğinin altı çiziliyor. Ancak mevcut yaptırımların daha da ağırlaşması durumunda ise sürecin felakete dönüşebileceğinden endişe duyuluyor. Bunu basit bir örnekle özetleyen Yu Chengdong, ekipman kullanması engellenen bir inşaat firmasının iş makinesi üretmekten başka çaresi olmadığını söylüyor.