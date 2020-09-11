Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi
Huawei, bugün yaptığı sunumda Matebook X ve MateBook 14 modellerini yeniledi. Üst düzey taşınabilirlikle, şıklığı ve dayanıklılığı beraberinde getiren laptoplar yeni özelliklerle güncellendi.
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MateBook X özellikleri
Huawei Matebook X üst düzey taşınabilirliği hedefliyor. Yalnızca 1kg ağırlığa sahip bilgisayarın en kalın noktası ise sadece 13.6mm kalınlığa sahip. Boyutlarına rağmen kullanılan magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa hafifliğin yanında dayanıklılığı ve şıklığı beraberinde getiriyor. Laptopun bu kadar küçük bir form-faktöre sahip olmasının bir diğer nedeni de oldukça ince ekran çerçeveleri. FullView olarak adlandırılan ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei, ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine çıkarmayı başarmış. 3:2 en boy oranına sahip ekran, 3K olarak nitelendirilen 3000×2000 çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılamayı başarıyor. Ayrıca ekran, dokunmatik desteğiyle birlikte geliyor.
Bilgisayar, gücünü 10. nesil Intel Core serisi işlemcilerden alıyor ve 16 GB’a kadar RAM seçeneğiyle geliyor. 42wh batarya kullanılan bilgisayar için Huawei, 9 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca Windows Hello desteği ve Wi-Fi 6 ile birlikte dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.
MateBook 14 özellikleri
Matebook 14 de Matebook X’in gerisinde kalmamayı başarıyor. Gücünü AMD’nin yeni 7nm üretim teknolojisine sahip 4000 serisi işlemcilerinden alıyor. Ekran tarafında FullView olarak adlandırılan 14 inç boyutunda 3:2 en boy oranına sahip 2160×1440 çözünürlüğe sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılıyor. Kenar çerçeveleri yalnızca 4.9 mm ve ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde.
Matebook X kadar ince ve hafif olmamakla beraber Matebook 14’ün en kalın kısmı yalnızca 16 mm ve cihazın ağırlığı 1.49kg. Daha büyük boyutları sayesinde 56wh bataryayla birlikte 10 saate varan pil ömrü vaat ediliyor. İki laptopun da Eylül ayında satışa çıkması beklenirken fiyatlar ve Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri henüz belli değil.
Dizüstü Bilgisayar
ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
ROG Zephyrus Duo 15 incelemesiyle karşınızdayız. Dünyada tek çift 4K ekrana sahip olan oyuncu laptopu konumundaki Zephyrus Duo 15, Asus’un ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo modelleri ardından oyunculara yönelik olarak tasarlandı.
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ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
Gücünü Intel Core i9-10980HK işlemcisinden alan Zephyrus Duo 15, ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super’den destek alıyor. En önemli yanı olan iki 4K ekrana sahip olan cihaz, gerçekten farklı bir oyuncu/yayıncı bilgisayarı konumunda. 15,6 inç 3840 x 2160 piksel 60 Hz bir panele sahip olan cihazın 1080p 300 Hz versiyonu da mevcut.
İkinci ekranına ROG ScreenPad+ adını veren Asus, bu ekranda da 14,1 inç boyutunda 3840 x 1100 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yerleştirmiş. Bu ekranı rahatlıkla ikinci ekran gibi kullanabilir, yayın yaparken ya da yaratıcılık programlarında da panelleri alta alarak tek cihazda daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Cihazda ayrıca 32 GB boyutunda 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunu isterseniz 48 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2,4 kg ağırlığında olan ve sadece 2 cm kalınlığındaki bu laptop gerçek manada bir mühendislik eseri. Hem ince, hem rakiplerine göre hafif, magnezyum kasa ile sağlam ve çift ekran deneyimi sunabilen ROG Zephyrus Duo 15, dünya üzerindeki en iyi gaming laptoplardan biri olurken tek farklı oyuncu laptopu konumunda da bulunuyor.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,
Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.
Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri
13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.
Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.
Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.
Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem
Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.
Batarya ömrü ve şarj
Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.
Dizüstü Bilgisayar
IŞIL IŞIL BİLGİSAYAR! | ASUS ROG Zephyrus G14 | LED kapaklı versiyonunu da inceledik!
Sizlere hem ilk bakışını hem incelemesini yaptığımız ASUS ROG Zephyrus G14 modelinin şimdi de LED kapaklı versiyonuyla karşınızdayız.
Zephyrus G14 ilk bakış / Zephyrus G14 inceleme
Zephyrus G14, “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisayarı” olarak dikkat çekerken modelin en önemli özelliği olan LED aydınlatmalı kapağa sahip versiyonu da elimizde. Cihazı daha önce incelediğimiz için fazla detayına girmeden Anime Matrix adı alan bu kapağın özelliğini ve nasıl kullanacağınızı aktardık.
ASUS ROG Zephyrus G14 Ga401IV-HA116T özellikleri
İşlemci: AMD Ryzen 9 4900HS
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Bellek: 16 GB DDR4 3200 MHz
Ekran: 14 inç 2560 x 1440 piksel 210 IPS 60 Hz
Depolama: 1TB M.2 PCIe
Portlar: 2 x USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 x HDMI, 1 x DP, 3,5mm, 2 x USB-C 3.1
Ağ: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Bluetooth 5.0
Batarya: 76 Wh
İşletim Sistemi: Windows 10 Home
Boyut: 19,9 x 324 x 222 mm
Ağırlık: 1,7 kg