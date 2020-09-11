Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi

Huawei, bugün yaptığı sunumda Matebook X ve MateBook 14 modellerini yeniledi. Üst düzey taşınabilirlikle, şıklığı ve dayanıklılığı beraberinde getiren laptoplar yeni özelliklerle güncellendi.

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MateBook X özellikleri

Huawei Matebook X üst düzey taşınabilirliği hedefliyor. Yalnızca 1kg ağırlığa sahip bilgisayarın en kalın noktası ise sadece 13.6mm kalınlığa sahip. Boyutlarına rağmen kullanılan magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa hafifliğin yanında dayanıklılığı ve şıklığı beraberinde getiriyor. Laptopun bu kadar küçük bir form-faktöre sahip olmasının bir diğer nedeni de oldukça ince ekran çerçeveleri. FullView olarak adlandırılan ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei, ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine çıkarmayı başarmış. 3:2 en boy oranına sahip ekran, 3K olarak nitelendirilen 3000×2000 çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılamayı başarıyor. Ayrıca ekran, dokunmatik desteğiyle birlikte geliyor.

Bilgisayar, gücünü 10. nesil Intel Core serisi işlemcilerden alıyor ve 16 GB’a kadar RAM seçeneğiyle geliyor. 42wh batarya kullanılan bilgisayar için Huawei, 9 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca Windows Hello desteği ve Wi-Fi 6 ile birlikte dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

MateBook 14 özellikleri

Matebook 14 de Matebook X’in gerisinde kalmamayı başarıyor. Gücünü AMD’nin yeni 7nm üretim teknolojisine sahip 4000 serisi işlemcilerinden alıyor. Ekran tarafında FullView olarak adlandırılan 14 inç boyutunda 3:2 en boy oranına sahip 2160×1440 çözünürlüğe sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılıyor. Kenar çerçeveleri yalnızca 4.9 mm ve ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde.

Matebook X kadar ince ve hafif olmamakla beraber Matebook 14’ün en kalın kısmı yalnızca 16 mm ve cihazın ağırlığı 1.49kg. Daha büyük boyutları sayesinde 56wh bataryayla birlikte 10 saate varan pil ömrü vaat ediliyor. İki laptopun da Eylül ayında satışa çıkması beklenirken fiyatlar ve Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri henüz belli değil.