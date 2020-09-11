Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit tanıtıldı

Huawei, yeni ürünlerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici, bugünkü Huawei AI Life Product etkinliğinde iki yeni saati Watch GT 2 Pro ve Watch Fit’i tanıttı.

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Watch GT 2 Pro özellikleri

Huawei Watch GT 2 Pro, tasarımı ve özellikleriyle premium bir model olduğunu çok iyi yansıtıyor. 1.39 inçlik 454 x 454 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın etrafı çizilmelere karşı dayanıklılığıyla bilinen safir camla kaplanmış durumda. Gövdede ise alt tabakada seramik, üst tabakada titanyum kullanılması saati oldukça dayanıklı hale bürümüş. Birden çok saat arayüzü arasından seçim yapmak hala mümkünken ayın durumunu gösterebilen arayüz ve telefondan çektiğiniz fotoğrafı arayüz yapma gibi yeni özellikler de eklenmiş.

Huawei Watch GT 2 Pro iki farklı seçenekle sunuluyor: Spor ve Klasik. Saat 100’den fazla spor modunu algılayabiliyor. Bunların içinde golf ve kayak gibi profesyonel sporlar da bulunurken artık eğim ve yükseklik gibi özellikleri de gösterebiliyor. Ayrıca sağlık alanında alışageldiğimiz parametrelerden stres takibi, uyku takibi, kan oksijen düzeyi ölçümü ve kalp atışı ölçümü de saatimizde tabii ki mevcut.

Saat GPS desteğiyle de birlikte geliyor. Pil konusuna geldiğimizde ise akıllı saat bizi 455 mAh’lik bir kapasite ve tipik kullanımda 14 günlük bir ömürle karşılıyor. GPS açık bir şekilde 30 saat kullanım sunan model kablosuz şarjı da destekliyor. Huawei’nin verilerine göre 5 dakikalık bir şarj 10 saate kadar kullanım sağlayacak. Saatte ayrıca gömülü bir mikrofon ve hoparlör de bulunuyor, bu sayede kullanıcılar gelen aramaları kabul edip görüşmelerini yapabilecek.

Huawei’nin yeni akıllı saati 4 GB’lık bir dahili depolamayla geliyor. Bu dahili depolamaya uygulama marketlerinden indirilen akıllı saat uyumlu uygulamalar kurulabilecek ve böylece ek özellikler sağlanmış olacak. Watch GT 2 Pro, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Türkiye fiyatını henüz bilmesek de Spor versiyonu €329’ya ve Klasik versiyonu €349’ya iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Watch Fit de resmiyet kazandı

Yaklaşık 2 hafta önceki haberimizde teknik özelliklerinin ortaya çıktığını belirttiğimiz Huawei Watch Fit ise bugünkü etkinlikle resmiyet kazanmış oldu.

1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED ekran 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik bir değere sahip. 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterebilen saatte toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM basınca kadar (50 metre) su koruması, kalp atışı ölçümü ve uyku takibi gibi özellikleri de barındıran saat ortalama 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Huawei Watch Fit €129’luk bir satış fiyatına sahip olacak.