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Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit tanıtıldı
Huawei, yeni ürünlerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici, bugünkü Huawei AI Life Product etkinliğinde iki yeni saati Watch GT 2 Pro ve Watch Fit’i tanıttı.
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Watch GT 2 Pro özellikleri
Huawei Watch GT 2 Pro, tasarımı ve özellikleriyle premium bir model olduğunu çok iyi yansıtıyor. 1.39 inçlik 454 x 454 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın etrafı çizilmelere karşı dayanıklılığıyla bilinen safir camla kaplanmış durumda. Gövdede ise alt tabakada seramik, üst tabakada titanyum kullanılması saati oldukça dayanıklı hale bürümüş. Birden çok saat arayüzü arasından seçim yapmak hala mümkünken ayın durumunu gösterebilen arayüz ve telefondan çektiğiniz fotoğrafı arayüz yapma gibi yeni özellikler de eklenmiş.
Huawei Watch GT 2 Pro iki farklı seçenekle sunuluyor: Spor ve Klasik. Saat 100’den fazla spor modunu algılayabiliyor. Bunların içinde golf ve kayak gibi profesyonel sporlar da bulunurken artık eğim ve yükseklik gibi özellikleri de gösterebiliyor. Ayrıca sağlık alanında alışageldiğimiz parametrelerden stres takibi, uyku takibi, kan oksijen düzeyi ölçümü ve kalp atışı ölçümü de saatimizde tabii ki mevcut.
Saat GPS desteğiyle de birlikte geliyor. Pil konusuna geldiğimizde ise akıllı saat bizi 455 mAh’lik bir kapasite ve tipik kullanımda 14 günlük bir ömürle karşılıyor. GPS açık bir şekilde 30 saat kullanım sunan model kablosuz şarjı da destekliyor. Huawei’nin verilerine göre 5 dakikalık bir şarj 10 saate kadar kullanım sağlayacak. Saatte ayrıca gömülü bir mikrofon ve hoparlör de bulunuyor, bu sayede kullanıcılar gelen aramaları kabul edip görüşmelerini yapabilecek.
Huawei’nin yeni akıllı saati 4 GB’lık bir dahili depolamayla geliyor. Bu dahili depolamaya uygulama marketlerinden indirilen akıllı saat uyumlu uygulamalar kurulabilecek ve böylece ek özellikler sağlanmış olacak. Watch GT 2 Pro, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Türkiye fiyatını henüz bilmesek de Spor versiyonu €329’ya ve Klasik versiyonu €349’ya iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Watch Fit de resmiyet kazandı
Yaklaşık 2 hafta önceki haberimizde teknik özelliklerinin ortaya çıktığını belirttiğimiz Huawei Watch Fit ise bugünkü etkinlikle resmiyet kazanmış oldu.
1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED ekran 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik bir değere sahip. 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterebilen saatte toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM basınca kadar (50 metre) su koruması, kalp atışı ölçümü ve uyku takibi gibi özellikleri de barındıran saat ortalama 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Huawei Watch Fit €129’luk bir satış fiyatına sahip olacak.
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Nokia E3500 tam kablosuz kulaklıkları resmi olarak tanıtıldı!
Bugün, Nokia‘nın uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz tam kablosuz kulaklıkları Nokia E3500 resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Cihaz, gün içinde 329 Yuan(48$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yeni kablosuz kulaklık şirketin duyurduğu üzere yüksek kalitede çağrı gerçekleştirme amacıyla üretildi. Kulaklığın 10 mm sürücüleri, gerçekten iyi bir bas kalitesine sahip olacak. Cihaz, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.
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Nokia E3500 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Nokia 3500, çift mikrofon ve Qualcomm cVc teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji ile birlikte çevresel gürültü en aza indirilecek ve arama kalitesine artış görülecek. Cihazın ortam modu ile birlikte çevredeki seslerin net duyulması sağlanacak. Olası bir trafiğe çıkma veya dışarıdaki sesi duymaya ihtiyaç olduğunda bu mod devreye sokulabilecek. 10 mm’lik dinamik sürücüler ile birlikte tam kablosuz kulaklığın bas sesi oldukça kaliteli bir şekilde kulağa verilecek. Kompozit diyafram ile birlikte orta ve yüksek frekans sesler kayıpsız ve doğal bir şekilde duyulacak.
Nokia E3500, Qualcomm aptX ses kodu çözme teknolojisine de sahip olacak. Qualcomm aptX, düşük gecikme ve ses kalitesini dengeleyen bir sistemdir. Bu teknoloji sayesinde müzik ve video oynatırken daha düşük gecikme ve ses kalitesinde daha az kayıp yaşanıyor. Bunlar haricinde cihazın sesli asistan desteği de bulunuyor. Nokia‘nın yeni kablosuz kulaklığı, tek şarj ile 7 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca şarj kutusuyla kulaklık 3 kere tam şarj olabiliyor. Kulaklığın IPX5 sertifikası bulunduğu için yağmur ve tere karşı da dayanıklı bir yapısı bulunuyor.
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Realme Watch S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme, yeni akıllı telefonlarından ses aksesuarlarına kadar bir çok yeni ürününü IFA 2020‘de tanıttı. Bu ürünlerden biri de Realme Watch S Pro oldu. Samsung Galaxy Watch serisine benzeyen bu akıllı saat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
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Watch S Pro tasarım detayları
MySmartPrice tarafından yapılan haberde Realme Watch S Pro hakkındaki yeni bilgiler ve görseller FCC veri tabanında yer aldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, Samsung Galaxy Watch ile ciddi benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Saatin bir tarafında bulunan iki adet kumanda düğmesi ve tahmin edileceği üzere dönen kordon dikkat çeken detaylar arasında. Daha fazlası için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.
Realme Watch S Pro Teknik özellikleri
Aynı haber kaynağı tarafından paylaşılan bilgilerde FCC veri tabanında Watch S Pro ile ilgili bir kullanma kılavuzu bulunduğu belirtiliyor. Böylece bu akıllı saat ile ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış oldu.
- 1.39 inç 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran.
- 420 mAh kapasiteli batarya
- Spo2 ve kalp atış sensörü
Realme’nin yeni akıllı saati kamera ve müzik kontrolü, adım sayar, uyku takibi, kalori hesaplama gibi özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Realme, geçtiğimiz haftalarda Watch S Pro’nun bu yılın 4. çeyreğinde Avrupa’da piyasaya çıkacağını, fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeden doğrulamıştı.
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Huawei Freebuds Pro, 10 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı sebebiyle geçirdiği zor zamanlara rağmen yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. Şirket, 10 Eylül tarihinde yeni tam kablosuz kulaklığı olan Huawei Freebuds Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Son zamanlarda aksesuar pazarında artan satışlar, firmanın bu sektöre yoğunlaşmasında etkili olmuş gibi gözüküyor.
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Huawei Freebuds Pro hakkında neler biliniyor?
Bugün, Huawei Freebuds Pro ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Video, yeni tam kablosuz kulaklığın dinamik gürültü azaltmayı destekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca Freebuds Pro, “P” harfine benzer bir tasarım ile gelecek. Önceden paylaşılan postere göre kablosuz kulaklık, kulak içi tasarıma sahip olacak. Airpods tarzı bir tasarım yerine bu tasarımın kullanılması, kulak rahatlığı açısından oldukça önemli.
Şirketin paylaştığı resmi görsellerde de görüleceği üzere kulaklığın kablosuz şarj bölmesi, Apple Airpods‘dan farklı olacak. Huawei‘nin kablosuz şarj kutusu için geliştirdiği yeni tasarım, üst tarafta daha yuvarlak, alt tarafta ise düz olarak karşımıza çıkacak. Bunun hem konfor hem de duruş açısından daha iyi bir sonuç vermesi bekleniyor.
Bu hafta WinFuture tarafından yayınlanan rapora göre cihazın siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Freebuds Pro, Kirin A1 yonga setine sahip olacak ve Bluetooth 5.2 desteği ile gelecek. 10 Eylül’de gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz.