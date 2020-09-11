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Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.
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Amazfit Neo tanıtıldı!
Özellikle giyilebilir teknoloji alanında ürünler üreten Huami firmasının altında çalışmalar yapan Amazfit, uygun fiyatlı ve dijital görünümlü yeni saati Amazfit Neo ile karşımıza çıkıyor.
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Amazfit Neo özellikleri neler?
Huami, ABD sermaye piyasalarına giren ilk Çinli akıllı donanım şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin yeni tanıttığı Amazfit Neo saati ise retro dizaynı ve çağdaş özellikleriyle adeta geçmiş ve günümüzü birleştiriyor. 1.2 inçlik kare ve siyah-beyaz bir ekranla gelen akıllı saatin belki de en dikkat çeken özelliği ise tipik bir kullanımda 28, basit kullanımda ise 37 güne kadar dayanabilen pil ömrü. Bu etkileyici sayıların sağlanmasında 180 mAh’lik pil ve ekranın STN-LCD olması büyük pay sahibi. Ekran güneş altında dahi görme kayıpları yaşatmıyor. Saat plastik bir gövdeyle geliyor ve 4 adet butonla kontrol ediliyor.
Amazfit Neo, günümüzde akıllı bileklik ve saatlerden beklediğimiz birçok özelliğe sahip. 24 saat nabız ölçümü, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık, aktivite ve uyku takibi bunların en başta gelenleri. Saatte ayrıca son zamanlarda Mi Band’lerde gördüğümüz PAI skoru hesaplama özelliği de bulunuyor. Bu skor kullanıcının gün içindeki nabız değişimleri, hareketlilik ve spor durumu gibi birçok girdiyi hesaba katarak genel bir skor oluşturuyor ve sağlığını korumasında kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bluetooth 5.0 LE desteği de bulunan saat Android ve iOS cihazlarla da uyumlu. Ayrıca telefonlardan gelen aramalar, mesajlar, e-mailler, hava durumu bilgileri veya diğer bildirimler ekranda gösterilebiliyor.
Çin’de şimdiden siyah, yeşil ve turuncu renklerde satışa sunulan saatin fiyatı ise 43 dolara denk gelmekte.
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Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit tanıtıldı
Huawei, yeni ürünlerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici, bugünkü Huawei AI Life Product etkinliğinde iki yeni saati Watch GT 2 Pro ve Watch Fit’i tanıttı.
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Watch GT 2 Pro özellikleri
Huawei Watch GT 2 Pro, tasarımı ve özellikleriyle premium bir model olduğunu çok iyi yansıtıyor. 1.39 inçlik 454 x 454 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın etrafı çizilmelere karşı dayanıklılığıyla bilinen safir camla kaplanmış durumda. Gövdede ise alt tabakada seramik, üst tabakada titanyum kullanılması saati oldukça dayanıklı hale bürümüş. Birden çok saat arayüzü arasından seçim yapmak hala mümkünken ayın durumunu gösterebilen arayüz ve telefondan çektiğiniz fotoğrafı arayüz yapma gibi yeni özellikler de eklenmiş.
Huawei Watch GT 2 Pro iki farklı seçenekle sunuluyor: Spor ve Klasik. Saat 100’den fazla spor modunu algılayabiliyor. Bunların içinde golf ve kayak gibi profesyonel sporlar da bulunurken artık eğim ve yükseklik gibi özellikleri de gösterebiliyor. Ayrıca sağlık alanında alışageldiğimiz parametrelerden stres takibi, uyku takibi, kan oksijen düzeyi ölçümü ve kalp atışı ölçümü de saatimizde tabii ki mevcut.
Saat GPS desteğiyle de birlikte geliyor. Pil konusuna geldiğimizde ise akıllı saat bizi 455 mAh’lik bir kapasite ve tipik kullanımda 14 günlük bir ömürle karşılıyor. GPS açık bir şekilde 30 saat kullanım sunan model kablosuz şarjı da destekliyor. Huawei’nin verilerine göre 5 dakikalık bir şarj 10 saate kadar kullanım sağlayacak. Saatte ayrıca gömülü bir mikrofon ve hoparlör de bulunuyor, bu sayede kullanıcılar gelen aramaları kabul edip görüşmelerini yapabilecek.
Huawei’nin yeni akıllı saati 4 GB’lık bir dahili depolamayla geliyor. Bu dahili depolamaya uygulama marketlerinden indirilen akıllı saat uyumlu uygulamalar kurulabilecek ve böylece ek özellikler sağlanmış olacak. Watch GT 2 Pro, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Türkiye fiyatını henüz bilmesek de Spor versiyonu €329’ya ve Klasik versiyonu €349’ya iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Watch Fit de resmiyet kazandı
Yaklaşık 2 hafta önceki haberimizde teknik özelliklerinin ortaya çıktığını belirttiğimiz Huawei Watch Fit ise bugünkü etkinlikle resmiyet kazanmış oldu.
1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED ekran 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik bir değere sahip. 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterebilen saatte toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM basınca kadar (50 metre) su koruması, kalp atışı ölçümü ve uyku takibi gibi özellikleri de barındıran saat ortalama 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Huawei Watch Fit €129’luk bir satış fiyatına sahip olacak.
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Nokia E3500 tam kablosuz kulaklıkları resmi olarak tanıtıldı!
Bugün, Nokia‘nın uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz tam kablosuz kulaklıkları Nokia E3500 resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Cihaz, gün içinde 329 Yuan(48$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yeni kablosuz kulaklık şirketin duyurduğu üzere yüksek kalitede çağrı gerçekleştirme amacıyla üretildi. Kulaklığın 10 mm sürücüleri, gerçekten iyi bir bas kalitesine sahip olacak. Cihaz, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.
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Nokia E3500 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Nokia 3500, çift mikrofon ve Qualcomm cVc teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji ile birlikte çevresel gürültü en aza indirilecek ve arama kalitesine artış görülecek. Cihazın ortam modu ile birlikte çevredeki seslerin net duyulması sağlanacak. Olası bir trafiğe çıkma veya dışarıdaki sesi duymaya ihtiyaç olduğunda bu mod devreye sokulabilecek. 10 mm’lik dinamik sürücüler ile birlikte tam kablosuz kulaklığın bas sesi oldukça kaliteli bir şekilde kulağa verilecek. Kompozit diyafram ile birlikte orta ve yüksek frekans sesler kayıpsız ve doğal bir şekilde duyulacak.
Nokia E3500, Qualcomm aptX ses kodu çözme teknolojisine de sahip olacak. Qualcomm aptX, düşük gecikme ve ses kalitesini dengeleyen bir sistemdir. Bu teknoloji sayesinde müzik ve video oynatırken daha düşük gecikme ve ses kalitesinde daha az kayıp yaşanıyor. Bunlar haricinde cihazın sesli asistan desteği de bulunuyor. Nokia‘nın yeni kablosuz kulaklığı, tek şarj ile 7 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca şarj kutusuyla kulaklık 3 kere tam şarj olabiliyor. Kulaklığın IPX5 sertifikası bulunduğu için yağmur ve tere karşı da dayanıklı bir yapısı bulunuyor.