Huawei Freebuds Pro tanıtıldı!

Huawei’in gerçekleştirdiği Huawei Geliştirici Konferansı(HDC 2020)’nda şirket yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Tanıtılan ürünler arasında Freebuds serisinin Pro versiyonu da bulunyor. Huawei Freebuds Pro ile ilgili detayları sizler için derledik.

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Tasarım

Huawei Freebuds Pro, şirketin ‘‘Iconıc Cubic” olarak adlandırdığı bir tasarımla geliyor. Yeni Freebuds’ın kulağımızın dışında kalan kısmı dikdörtgen bir yapıya sahip.

Freebuds 3’te bir çok kullanıcının şikayeti kulaklığın yapısıydı. Şirket yeni modelde silikon pedler kullanıyor. Böylece kullanıcılar, kutudan çıkan üç farklı boyuta sahip bu kulaklık pedlerini kullanarak daha rahat bir kullanıma sahip olacak. Ayrıca yazılım üzerinden hangi pedin size uygun olduğunu da görebileceksiniz.

Renk seçenekleri

Huawei’in yeni kulaklığı üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak: Sılver Frost, Carbon Black, Ceramic White

Ses deneyimi

Yeni Freebuds, 11 milimetrilik ultra büyük genliğe sahip dinamik sürücüler ile geliyor. Ayrıca Freebuds Pro mekanik ses stabilizasyon sistemine ve dinamik ekolayzera sahip olacak.

Çift rüzgar engelleyici

Huawei Freebuds Pro, çift rüzgar engelleyiciye sahip olacak. Bu sayede dışarıdan alacağınız rüzgar ve benzeri gürültüler azalacak, telefon görüşmelerinizde karşı tarafa daha güzel bir ses gidecek. Ayrıca bu modelde üç ayrı mikrofon ve bir de sensör bulunuyor.

Pro ANC(Aktif Gürültü Engelleyici)

Şirket yeni Freebuds modelinde HD kaliteye sahip çift mikrofon kullanıyor. Böylece çok daha iyi bir ANC performansına sahip oluyorsunuz. Şirketin verdiği bilgilere bu model göre 40 desibele kadar engelleme derinliğine sahip. Huawei bu konuda Airpos Pro ve Sony WF-1000 XM3 modellerinden çok daha iyi performansa sahip olduklarını da söylüyor.

Dünyanın ilk Dinamik Gürültü Engelleyici sistemi

Huawei geliştirdiği bu teknoloji ile gürültü engelleme seviyesini bulunulan ortama göre sürekli olarak otomatik şekilde değiştirebiliyor.Ofis içerisindeki gürültü ile dış mekan gürültüsü elbette birbirinin aynısı değil ve kulaklığın burada seviye ayarını kendisinin yapması güzel duruyor.

Çift cihaz bağlantısı

Huawei Freebuds Pro kullanıcıları kulaklıklarını iki farklı cihaza bağlayabilecekler ve anlık olarak bu cihazlar arasında geçiş yapabilecekler.

Pil ömrü

Yeni Freebuds’ta en merak edilen konulardan biri de batarya performansı. Huawei’in açıkladığı verilere göre her bir kulaklıkta 52.5 mAh kapasiteli piller bulunuyor. Bu piller ile ANC‘nin aktif olmadığı koşullarda 7 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. ANC açık olduğu zaman ise bu süre 4.5 saate kadar düşüyor.

Freebuds Pro rakibi Airopods Pro’ya benzer şarj özellikli bir kutuya sahip olacak. Airpods Pro’da olduğu gibi bu kutu da kablosuz şarj özelliğine sahip. Kutu ile birlikte toplamda 30 saatlik bir müzik dinleme süresine sahip olabilirsiniz.

Freebuds Pro fiyatı

Huawei‘in yeni tam kablosuz kulaklık modelinin Avrupa satış fiyatı 199 Euro olarak açıklandı.