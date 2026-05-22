Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından biri olan Oppo’nun yaklaşan Find X10 serisi, uzun süredir teknoloji kulislerinde farklı varyasyonlarıyla konuşuluyordu. Özellikle serinin en tepesinde konumlanması beklenen Oppo Find X10 Pro Max modeli, dikkat çekici teknik özellikleri ile beklentileri yükseltmişti. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, bu modelin geleceğinin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Peki, sızıntılara göre Oppo Find X10 Pro Max için yolun sonu mu göründü?

Oppo Find X10 Pro Max iptal riskiyle karşı karşıya

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Weibo üzerinden paylaştığı bilgilerle Oppo Find X10 Pro Max modelinin geleceğine dair önemli çekinceler ortaya koydu. Aktarılanlara göre cihaz, planlanan takvimden saptı ve projenin tamamen rafa kaldırılma ihtimali bulunuyor.

Bu belirsizliğin temelinde ise cihazın yüksek fiyat etiketi yatıyor. Oppo Find X10 Pro Max için öngörülen 7.000 CNY (yaklaşık 1.028 dolar) seviyesindeki başlangıç fiyatı, Çin pazarındaki kullanıcılar için oldukça iddialı bulundu. Kullanıcıların, MediaTek imzalı Dimensity 9600 yonga setinden güç alan bir cihaza bu denli yüksek bir meblağ ödemeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Sektördeki hafıza birimi krizi, cihazın maliyetlerini ve dolayısıyla son kullanıcıya yansıyacak satış fiyatını doğrudan etkilemiş görünüyor. Benzer bir stratejiyi geçtiğimiz yıl Xiaomi 17 Pro Max ile uygulayan Xiaomi’nin, önümüzdeki dönemde 18 Pro Max modeliyle bu seriyi sürdürmesi beklenirken, Oppo’nun aynı yolu izlemekte zorlandığı anlaşılıyor.

Oppo Find X10 Pro Max teknik detay iddiaları

Ana kamera: 200MP çözünürlüklü 1/1.3 inç tipinde sensör

Periskop telephoto: 200MP çözünürlüklü 1/1.28 inç tipinde sensör

Ultra geniş açı: 200MP veya 50MP seçenekleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600

Ekran seçenekleri: 6.89 inç 2K LTPO OLED veya 6.78 inç 1.5K LTPO OLED

İlginizi Çekebilir: Oppo telefonlar AirDrop desteği kazanıyor! Nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir: Oppo Find X10 Pro Max 200MP üçlü kamera ile geliyor! En iyi kameralı telefon adayı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oppo Find X10 Pro Max modelinin yüksek fiyat etiketiyle pazara girmesi durumunda başarı yakalayabileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!