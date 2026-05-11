Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta Güney Kore’de başlattığı yazılım dağıtım ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, kararlı yapıda hazırlanan One UI 8.5 sürümünü şimdi de ABD pazarındaki kullanıcılar için indirmeye sundu. Sızıntılara göre bu yeni sürüm, aslında Galaxy S26 serisiyle hayatımıza giren birçok yazılımsal donanımı bir önceki nesle aktarıyor. Peki Galaxy S25 serisine sunulan bu devasa güncelleme, kullanıcılara tam olarak neler vaat ediyor?

ABD pazarında Galaxy S25 için One UI 8.5 dönemi başladı

X platformunda sızıntılarıyla bilinen CID isimli kaynağın aktardığına göre, merakla beklenen paket ABD’deki cihazlara ulaşmaya başladı. Dağıtıma çıkan yazılım; S938USQU9CZDP ve S938UOYN9CZDP sürüm numaralarını taşıyor. Yaklaşık 4408.31 MB gibi oldukça yüksek bir dosya boyutuna sahip olan bu sürüm, aynı zamanda Nisan ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Samsung, bu dağıtımla birlikte temel olarak Galaxy S26 serisine özel olan özellikleri bir yaşındaki cihazlarına taşıyor. Şirketin güncelleme takvimine göre, dağıtımın kısa süre içinde diğer bölgelere ve daha eski modellere de sıçraması bekleniyor. Hatta kaynaklar, küresel genişlemenin bugün itibarıyla hız kazanabileceğini öne sürüyor.

Yenilenen Galaxy AI ve Bixby yetenekleri

Sızdırılan değişiklik günlüğüne göre One UI 8.5, Galaxy S25 modellerini yapay zeka konusunda tamamen farklı bir noktaya konumlandırıyor. Yeni sürümle birlikte Bixby Metin Araması özelliği kullanılarak gelen çağrılar yanıtlanmadan önce asistan aracılığıyla filtrelenebiliyor. Ayrıca Fotoğraf Asistanı sayesinde kullanıcılar sadece metin komutları girerek görseller üzerinde düzenleme yapabiliyor, kıyafet renklerini değiştirebiliyor veya boş alanlara yeni nesneler ekleyebiliyor.

Görseller arası nesne transferini doğal bir şekilde birleştiren Galaxy AI, artık sadece insan ve evcil hayvan fotoğraflarına değil, her türlü görsele farklı stiller uygulama imkanı tanıyor. Sürekli görüntü oluşturma yeteneği ve uygulamalar ekranına taşınan Creative Studio ile özel profil resimleri ya da duvar kağıtları tasarlamak kolaylaşıyor.

Kilit ekranındaki özet özelliği, kullanıcının o anki bağlamına göre kişiselleştirilmiş faydalı bilgiler gösteriyor. Bixby tarafında ise artık tam komutlar vermenize gerek kalmadan doğal dille akıllı cihaz kontrolü sağlanırken, yan panelden geçmiş sohbetlere erişim imkanı sunuluyor.

Kamera ve kilit ekranında sunulan yenilikler

Kamera uygulaması profesyonel belge tarama yetenekleriyle güncelleniyor. Kamerayı bir belgeye doğrulttuğunuzda otomatik olarak beliren tarama butonu, birden fazla sayfayı tek bir PDF dosyasında birleştirebiliyor. Yeni Kaldırma aracı ise kadrajdaki parmakları, katlanmış köşeleri veya istenmeyen hareli görüntüleri otomatik temizliyor. Bunun yanı sıra ön ve arka kamerayla aynı anda kayıt yapmayı sağlayan çift kayıt özelliği hızlı kontrollere ekleniyor.

Video tarafında Log formatında çekim yapanlar için gerçek zamanlı renk önizlemesi (LUT) sunuluyor ve bu önizlemeler Galeri ile Studio uygulamalarında da kullanılabiliyor. Üç yeni film efektli portre filtresinin eklendiği güncelleme, kilit ekranında da otomatik düzenleme dönemini başlatıyor. İnsan veya evcil hayvan fotoğraflarını duvar kağıdı yaptığınızda sistem, saat ve araç takımlarının konumunu fotoğrafın önemli detaylarını kapatmayacak şekilde otomatik ayarlıyor.

Bununla birlikte kullanılmadığı zamanlarda cihazın depolama alanını işgal etmeyen, etkileşimli öğelere sahip yeni indirilebilir duvar kağıtları da sisteme dahil ediliyor.

İlk aşamada One UI 8.5 güncellemesi alacak cihazlar

Resmi listeye dayanan bilgilere göre, Samsung bu büyük yazılım paketini ilk etapta geniş bir cihaz yelpazesine sunacak. İlk aşamada yer alan modeller şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S25 , S25 Plus, S25 Ultra ve S25 FE

, S25 Plus, S25 Ultra ve S25 FE Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra ve S24 FE

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6

Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10, Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra

Log video nedir?

Log video, kamera sensöründen gelen renk ve ışık verilerini ham ve düşük kontrastlı bir şekilde kaydeden profesyonel bir video formatıdır. Çekim sırasında soluk görünse de, kurgu aşamasında renk düzenlemesi (Color Grading) için en yüksek esnekliği sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye için de yakında yayınlanması beklenen Galaxy S25 One UI 8.5 güncellemesi, cihazınızı yenilemek için yeterli bir sebep mi?