Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni yazılım arayüzü konusunda kullanıcılarını bir kez daha belirsizliğe sürükledi. Mart ve Nisan aylarında dağıtıma çıkması planlanan One UI 8.5 sürümü, beklenen tarihlerde yayınlanmadı ve Mayıs ayına sarktı. Galaxy kullanıcıları aylardır süren test süreçlerinin neden hala sonuçlanmadığını sorgularken, beklenen büyük soruyu soralım: One UI 8.5 arayüzü tüm cihazlara ne zaman gelecek?

Samsung One UI 8.5 neden gecikme yaşıyor?

Samsung cephesinden sızan bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesinin dağıtım takvimi tamamen değişmiş durumda. Galaxy S26 serisinde halihazırda yerleşik olarak sunulan bu yeni arayüzün, diğer uyumlu modeller için Nisan ayı sonuna kadar beta sürecinde kalacağı belirtiliyor. Özellikle Galaxy S25 serisi için yayınlanan betaların oldukça kararlı çalıştığı görülse de, anlaşılan o ki diğer alt modellerde işler pek yolunda gitmiyor.

Şirketin bu gecikmeyi yaşamasındaki ana nedenin, arayüzün bazı derin katmanlarında ortaya çıkan kritik hatalar olduğu iddia ediliyor. Android 16 tabanlı bu yazılımın sistem kararlılığını bozmaması için testlerin uzatıldığı söyleniyor. Özellikle pil yönetimi ve çekirdek seviyesindeki optimizasyon sorunları, güncellenmiş yazılımın nihai kullanıcıya sunulmasını engelliyor. Samsung’un hatasız bir deneyim sunma çabası takdir edilse de kullanıcıların sabrı taşmaya başladı.

Kullanıcılar One UI 7 dönemini hatırlıyor

Hatırlanacağı üzere firmanın bir önceki büyük güncellemesi olan One UI 7 sürümü de benzer şekilde büyük gecikmelere sahne olmuştu. Samsung, büyük yapısal değişiklikler içeren güncellemeleri zamanında yetiştirmekte zorlanmaya başladı. Galaxy S25, S24 ve S23 serileri için beklenen One UI 8.5 paketinin henüz beta aşamasını tamamlayamamış olması, o kadar beta sürümü neye yaradı eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

Teknik açıdan bakıldığında One UI 8.5 gibi arayüz güncellemeleri sadece görsel değişiklikler sunmuyor. Bu güncellemeler, işlemci zamanlamasından RAM yönetimine kadar telefonun tüm çalışma disiplinini yeniden düzenliyor. Örneğin Android 16 ile gelen yeni güvenlik protokollerinin mevcut donanımlarla uyumlandırılması, bazen aylarca süren yoğun mühendislik çalışmaları gerektirebiliyor. Bu da güncellemelerin neden geciktiğinin bir başka kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Nisan ayının sonuna kadar Galaxy S25 ve daha eski modellerin en az iki beta güncellemesi daha alması bekleniyor. Katlanabilir modeller olan Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için de süreç benzer şekilde işleyecek. Şirketin Mayıs ayında nihai sürümü yayınlaması bir ihtimal olsa da, ortaya çıkan hataların büyüklüğüne göre bu tarihin daha da ileriye sarkabileceği teknoloji çevrelerinde konuşuluyor.

Galaxy kullanıcıları sosyal medya platformlarında ve teknoloji forumlarında Samsung’a yönelik tepkilerini dile getiriyor. Güncelleme desteği konusunda sektörün liderlerinden biri olan markanın, takvimdeki bu sapmaları bir alışkanlık haline getirmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle amiral gemisi modellere binlerce dolar ödeyen kullanıcılar, yazılım desteğinin çok daha hızlı ve pürüzsüz ilerlemesini bekliyor.

One UI 8.5 güncellemesinin gecikmesi, sadece yeni özelliklerin geç gelmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda güvenlik yamalarının ve optimizasyonların da ötelenmesi anlamına geliyor. Günümüz dijital dünyasında cihaz güvenliği için kritik olan bu paketlerin gecikmesi, kullanıcılar için büyük bir risk unsuru oluşturuyor. Samsung’un Mayıs ayı gelmeden somut bir adım atması ve dağıtım takvimini netleştirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un yazılım güncellemelerini sürekli ertelemesi cihaz tercihinizi etkiler mi?