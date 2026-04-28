Samsung cephesinden gelen son sızıntılar, eski amiral gemisi serisi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Samsung mühendisleri, sevilen Galaxy S23 ailesi için birkaç beta aşamasının ardından One UI 8.5 sürümü üzerinde son rötuşları yapıyor. Ancak ortaya çıkan detaylar bazı soru işaretleri yarattı. Peki bu yeni güncelleme cihaz sahiplerini neden hayal kırıklığına uğratabilir?

Galaxy S23 için One UI 8.5 beklentileri tam anlamıyla karşılamayabilir

Galaxy S23 kullanıcıları uzun süredir yeni yazılım paketinin kararlı sürümünü bekliyor. X platformunda teknoloji dünyasına dair veriler paylaşan Tarun Vats tarafından aktarılan sızıntılara göre, hazırlanan paket bazı kritik eksiklikler barındırıyor. Şirketin Galaxy S26 serisinde kullanıcılara sunduğu en yeni yapay zeka özelliklerinin büyük bir kısmı bu sürüme dahil edilmeyecek.

Sızdırılan değişiklik listesi incelendiğinde, Çağrı Engelleme (Call Screening) ve Kreatif Stüdyo gibi dikkat çeken yeniliklerin eski modellere gelmeyeceği öne sürüldü. Ayrıca Geliştirilmiş AI Ses Silici aracının pakette bulunmadığı iddia edildi. Bildirim Özetleri (Notification Highlights) ve Now Nudges gibi günlük kullanımı kolaylaştıran araçların da es geçilmesi, kullanıcıların beklentilerini düşürüyor.

Yapay zeka özelliklerinin eksikliği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu araçların birçoğu, gelişmiş sinir ağı işleme birimlerine (NPU) ve doğrudan cihaz içi çalışan modellere ihtiyaç duyuyor. Galaxy S23 her ne kadar 2023 yılının yetenekli donanımlarından birine sahip olsa da, bu karmaşık araçlar için yeterli teknik altyapıyı sunamıyor olabilir.

Donanım kısıtlamalarının yanı sıra, markanın ticari bir hamle yapıyor olma ihtimali de gündemde yer alıyor. Şirketin, yeni piyasaya sürülen cihazların satışlarını artırmak ve donanım farkını belirginleştirmek amacıyla yazılım tarafında böyle bir strateji izlediği düşünülüyor. Sebep ne olursa olsun, cihaz sahipleri yapay zeka odaklı yükseltmelerden mahrum kalacak gibi görünüyor.

Tüm bu eksikliklere rağmen, 2023 yılının başlarında piyasaya sürülen bir modelin büyük bir yazılım yeniliği alması önem taşıyor. Çoğu akıllı telefon bu aşamada yalnızca temel bakım ve güvenlik yamaları alırken, ana sürüm yükseltmesi cihazın güncel kalmasını sağlıyor. Nihai sürüm yayınlanmadan önce listeye bazı özelliklerin eklenme ihtimali bulunsa da, beklentileri düşük tutmak en mantıklı yaklaşım olacaktır.

NPU nedir?

Açılımı Neural Processing Unit (Sinir Ağı İşleme Birimi) olan NPU, yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini cihaz üzerinde hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış özel donanım bileşenidir. Karmaşık verileri standart işlemcilere kıyasla daha düşük güç tüketimiyle işler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisinin yeni yapay zeka özelliklerinden mahrum kalması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?