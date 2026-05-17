Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yazılım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, bu hafta başında küresel ölçekte yayınladığı One UI 8.5 güncellemesi için dağıtım takvimini genişleterek güncellemeyi Amerika Birleşik Devletleri pazarına taşıdı. Söz konusu yeni yazılım sürümü, markanın en güncel amiral gemisi telefonlarını ve katlanabilir cihazlarını kapsıyor.

Amerika’daki kullanıcılar, cihazlarına sunulan bu yeni sürümü alıp almadıklarını telefonlarının yazılım güncelleme menüsünden kontrol edebiliyor. Peki, Galaxy S24 serisi ile katlanabilir modeller için sunulan One UI 8.5 güncellemesi hangi cihazları ve hangi sürüm numaralarını kapsıyor?

Galaxy S24 serisi ve One UI 8.5 özellikleri

One UI 8.5 güncellemesi kapsamında, Samsung’un güncel amiral gemisi ailesi için belirli yazılım paketleri hazırlandı. Kullanıcılara sunulan verilere göre, Galaxy S24 Ultra için S928USQU5DZDR sürüm kodu ile yayınlanan güncelleme, Galaxy S24 FE modelinde S721USQUBDZDP versiyonu ile kullanıcılara ulaşıyor. Standart Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modelleri için de güncelleme dağıtımı başlamış durumda, ancak bu modellerin özel yazılım sürüm numaraları henüz netlik kazanmadı.

Güncelleme süreci şimdilik yalnızca operatör kilitli cihazlar (carrier-locked) üzerinde gerçekleşiyor. Operatör kilitli olmayan veya farklı CSC yapısına sahip cihazların bu yeni sürüme geçiş sürecinin ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Galaxy S24 serisi sahipleri, ayarlar kısmında yer alan yazılım güncelleme menüsünü manuel olarak kontrol ederek güncellemeyi cihazlarına yükleyebilir.

Katlanabilir telefonlarda One UI 8.5 dönemi

Samsung’un katlanabilir segmentindeki en güçlü temsilcileri olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 da One UI 8.5 güncellemesi alan cihazlar arasında yerini aldı. Bu özel modeller için hazırlanan yazılım paketleri, cihazların performansını ve yazılım kararlılığını artırmayı hedefliyor.

Galaxy Z Fold 6 için F956USQU3DZDQ, Galaxy Z Flip 6 için ise F741USQU3DZDP sürüm numaralarıyla dağıtılan bu yazılım, ABD pazarındaki operatör kilitli cihazları önceliklendiriyor. Katlanabilir ekran teknolojisinin getirdiği yazılım optimizasyonları, bu sürümle birlikte daha kararlı bir yapıya kavuşuyor.

One UI 8.5 nedir?

One UI 8.5, Samsung tarafından geliştirilen ve cihazların yazılım kararlılığını, güvenlik yamalarını ve genel sistem performansını optimize etmeyi amaçlayan bir arayüz güncellemesidir. Bu sürüm, akıllı telefonların ve katlanabilir cihazların kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmek için çeşitli iyileştirmeler içerir.

