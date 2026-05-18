Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Turknet, 30. yılında Turknet GigaFiber altyapı yatırımlarını hızlandırdığını duyurdu. Şirket, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızları Türkiye’nin daha fazla şehrine ulaştırma hedefiyle, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yatırım noktası olarak Samsun’u seçti.

Turknet GigaFiber ile Türkiye’de fiber altyapı atağı

Bugün itibarıyla 3,2 milyon haneye ulaşan altyapısı ve 1,4 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla büyümesini sürdüren Turknet, yüksek hızlı interneti daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Bu kapsamda şirket, son bir yıl içinde 4 yeni il ve 5 yeni ilçede yaklaşık 140 bin yeni haneye daha hizmet götürdü.

Şirket, 500 binden fazla abonesine kendi altyapısı üzerinden 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızlarda internet deneyimi sunuyor. 2026 yılı sonuna kadar ise GigaFiber ağını 10 yeni il ve 15 yeni ilçeye daha taşıyarak Türkiye genelinde toplam 4,5 milyon haneye ulaşma hedefi belirlendi.

“Yatırımlarımızı geleceğin dijital ihtiyaçlarına göre planlıyoruz”

Turknet CEO’su Cem Çelebiler, şirketin büyüme stratejisi ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelebiler, yüksek hızlı internetin artık dijital ekonominin temel altyapılarından biri haline geldiğini vurguladı.

“30 yıl önce yola çıkarken interneti daha sade, daha erişilebilir ve daha yaygın hale getirmeyi hedefledik; kullanıcı deneyimini merkeze alan bir teknoloji şirketi olmaya çalıştık. Günümüzde yüksek hızlı internet artık yalnızca teknik bir ihtiyaç değil; üretimin, eğitimin, girişimciliğin ve dijital ekonominin temel altyapılarından biri haline geldi. Bu nedenle yatırımlarımızı yalnızca bugünün değil, geleceğin dijital ihtiyaçlarına göre planlıyoruz.”

Çelebiler, finansal ve operasyonel başarıları şu rakamlarla özetledi:

“Geldiğimiz noktada 2025’i yaklaşık 8 milyar TL ciro ile kapattık. Abone bazımız %17 büyüyerek 1,4 milyona ulaştı. Pazardaki payımızı artırdık ve BTK’nın 2025 dördüncü çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri raporu verilerine göre Türkiye’nin en büyük dördüncü sabit genişbant internet operatörü konumuna ulaştık. Yine aynı rapora göre pazarda kendi altyapısına sahip en büyük üçüncü ISS şirket konumundayız. Ancak bizim için asıl önemli gösterge, kendi fiber altyapımızdaki büyüme. 1.000 Mbps hizmet verdiğimiz müşteri sayısı son bir yılda yaklaşık %60 artarak 500 binin üzerine çıktı.”

Samsun, GigaFiber’in yeni merkezi oldu

Samsun’un yeni yayılım stratejisindeki önemine dikkat çeken Çelebiler şu ifadeleri kullandı:

“Samsun da bu yaklaşımın sahadaki en güçlü örneklerinden biri. Bugün şehirde yaklaşık 11.500 müşteriye hizmet veriyoruz. Kısa süre içinde 300 bin metre fiber kablo döşeyerek yaklaşık 31 bin haneye kendi altyapımızla ulaştık. Önümüzdeki dönemde Samsun’daki GigaFiber erişimimizi yaklaşık 100 bin haneye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Turknet’in kullanıcı odaklı yaklaşımının büyümedeki rolüne de değinen Cem Çelebiler, müşteri sadakatine verdikleri önemi belirtti.

“Bizce sadakat sözleşmeyle değil, güvenle oluşur. Bu nedenle yıllardır şeffaf, yalın, taahhütsüz ve kullanıcı odaklı bir internet yaklaşımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugün büyümemizin en önemli kaynaklarından biri kullanıcı tavsiyesi. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi bir Turknet kullanıcısının tavsiyesiyle hizmetimizi kullanmaya başladı.”

Çelebiler, Samsun’daki talebe ilişkin ise şunları ekledi:

“GigaFiber yalnızca bir hız yarışı değil; daha güçlü ve daha kapsayıcı bir dijital deneyim vizyonu. Bu nedenle yatırımlarımızı yalnızca bağlantı sağlamak için değil, şehirlerin üretim kapasitesini ve dijital potansiyelini güçlendirmek için de yapıyoruz. Samsun’da özellikle gençlerden, girişimcilerden, oyun geliştiricilerden ve yeni nesil teknoloji kullanıcılarından yoğun talepler alıyoruz. Bugüne kadar ‘GigaFiber İstiyorum’ platformumuza yaklaşık 5 bin talep ulaştı.”

Turknet, şu anda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Samsun, Denizli, Konya, Tekirdağ ve Diyarbakır’da evlere kadar fiber altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Şirket aynı zamanda TEİAŞ, BOTAŞ ve SOCAR gibi kurumların altyapıları üzerinden oluşturduğu ana omurga hatlarıyla şehirler arası fiber altyapısını da güçlendirmeye devam ediyor.