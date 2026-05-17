Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Intel, çip üretim süreçlerini çeşitlendirmek adına önemli bir adım attı. Sektörden gelen son bilgilere göre taraflar, Apple’ın mevcut yonga tasarımlarını Intel’in üretim tesislerinde denemek üzere bir iş birliği başlattı. Bu stratejik hamle, uzun süredir çip üretimi konusunda TSMC ile çalışan Apple’ın üretim hattında esneklik arayışını gözler önüne seriyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan raporlar, Intel’in 18A-P işlem teknolojisinin belirli düşük segment çipler için test edildiğini ortaya koyuyor. Söz konusu yongaların iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanılması planlanıyor. Peki iPhone işlemci üretimi sürecindeki bu değişim, Apple’ın tedarik zincirini nasıl etkileyecek?

iPhone işlemci üretimi için Intel 18A-P süreci devrede

Intel’in 18A-P olarak adlandırdığı üretim süreci, teknik nitelikler bakımından Apple’ın A18 Pro çipinde tercih ettiği TSMC teknolojisine eşdeğer bir yapı sunuyor. Analist Kuo, bu üretim hattında hazırlanan çiplerin yaklaşık %80’inin iPhone modelleri için ayrıldığını belirtiyor. ABD topraklarında üretilecek olan bu parçalar, Apple’ın yerel üretim kapasitesini artırma hedefini destekliyor.

Apple ve Intel arasındaki bu çalışma şu aşamada küçük ölçekli testlerle sınırlı görünüyor. Mevcut yıl boyunca devam edecek olan deneme süreçlerinin ardından, 2027 ve 2028 yıllarında üretim hacminin artırılması planlanıyor. Stratejik planlamaya göre, 2029 yılı itibarıyla bu üretim kapasitesinin kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor. Ayrıca şirketlerin, Intel’in daha ileri düzey süreçlerini de değerlendirme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen, Apple’ın ana çip tedarikçisinin uzun bir süre daha TSMC kalacağı tahmin ediliyor. Tüm Apple Silicon çiplerinin yaklaşık %90’lık payının hâlâ TSMC tarafından karşılanmaya devam edeceği vurgulanıyor. Bu durum, Apple’ın tedarikçilerini çeşitlendirse de mevcut ortaklık yapısını korumaya odaklandığını gösteriyor.

Apple Silicon nedir?

Apple Silicon, Apple tarafından tasarlanan, yüksek enerji verimliliği ve performans odaklı özel çip mimarilerini ifade eder. Şirketin Mac ve iOS cihazlarında kullandığı bu çipler, işlemci, grafik birimi ve yapay zeka çekirdeklerini tek bir çatı altında birleştirerek sistemin daha hızlı çalışmasını sağlar.

