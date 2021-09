Bitcoin 10 Gün Sonra Yeniden 50,000 Dolar Barajını Test Ediyor

Bitcoin’in fiyatı bugün 50,000 dolar sınırını aştı ve kripto para piyasası genel olarak pozitife döndü. Bitcoin 10 gün önce 50,000 dolar barajını test etmiş, ancak aşmakta başarısız olmuştu.

Dünyanın ilk ve en büyük kripto parası Bitcoin, bugün itibariyle kendisini yeniden 50,000 dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı başardı. Bitcoin bu seviyeye en son 23 Ağustos tarihinde görmüş ama bu seviyeyi onaylamayarak 46,000 dolarlı seviyelere geri çekilmişti.

Son olarak dün 46,500 dolar seviyesine çekilen Bitcoin, oradan aldığı ivmeyle %8.2 artış göstererek bugün 50,300 seviyelerine kadar geldi. Coinmarketcap.com kaynaklı verilere göre Bitcoin market baskınlığını %42’li seviyelere çıkardı ve Bitcoin’deki toplam hacim de 950 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Toplam kripto para piyasası hacmi de 2.3 trilyon dolar seviyelerini gördü.

Bitcoin tarihine bakıldığında Eylül ayı genel olarak Bitcoin boğaları için kötü bir ay olarak geçse de yeni ayın ilk günlerinde yaşanan bu yükseliş ayın geri kalanı için de umut verdi.

Bybt.com verilerine göre Eylül ayı, yatırımcılar için son 4 senedir arka arkaya negatif geçiyor. En kötü olarak 2014 yılında Eylül ayını negatif %19 ile kapatan Bitcoin, 2016’daki en iyi yılında ise pozitif %6 yaşadı. 2016’dan bu yana da Bitcoin Eylül aylarında pozitif fiyatlanma göremiyor.

Bitcoin’in ardından gelen en büyük ikinci kripto para konumunda olan Ethereum da Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. 2 gün önce 3200 dolar seviyelerinde fiyatlanan Ethereum, %20 artış ile 3800 dolar seviyelerine ulaştı.

Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülen ve en son geçen ay üçüncü sıraya tırmanan Cardano (ADA) da önemli bir artış yaşadı. Dün 2.7 dolar seviyesini gören ADA, %15 artışla 3.1 dolar seviyesine ulaştı. Cardano da projesiyle dikkat çeken kripto paralardan bir tanesi. Akıllı kontratlar alanında önemli adımlar atan Cardano, bu alana daha fazla fonksiyonellik katacak olan Alonzo hard forkuna hazırlanıyor.

Akıllı kontratlar, yapılması gereken emirleri ve yönergeleri önceden kararlaştırılmış durumlar altında kendi kendine yerine getiren kod parçalarından oluşuyor. Bu konuyu daha iyi açıklamak için genellikle, istediğiniz yiyecek veya içeceği seçerek girdiğiniz koda ve ödediğiniz ücrete göre size seçtiğiniz ürünü veren otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor.

So there we have it. Since c. 20:20 UTC today, the #Cardano Testnet now officially supports #Plutus #smartcontracts. Final testing & integrations ahead. SPOs will now upgrade their mainnet nodes. Then next stop… mainnet upgrade. Still on track for 12 September. Onward! $ADA pic.twitter.com/Wl5CUpRB4L

— Input Output (@InputOutputHK) September 1, 2021