Kripto Para
Bitcoin 10 Gün Sonra Yeniden 50,000 Dolar Barajını Test Ediyor
Bitcoin’in fiyatı bugün 50,000 dolar sınırını aştı ve kripto para piyasası genel olarak pozitife döndü. Bitcoin 10 gün önce 50,000 dolar barajını test etmiş, ancak aşmakta başarısız olmuştu.
Dünyanın ilk ve en büyük kripto parası Bitcoin, bugün itibariyle kendisini yeniden 50,000 dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı başardı. Bitcoin bu seviyeye en son 23 Ağustos tarihinde görmüş ama bu seviyeyi onaylamayarak 46,000 dolarlı seviyelere geri çekilmişti.
Son olarak dün 46,500 dolar seviyesine çekilen Bitcoin, oradan aldığı ivmeyle %8.2 artış göstererek bugün 50,300 seviyelerine kadar geldi. Coinmarketcap.com kaynaklı verilere göre Bitcoin market baskınlığını %42’li seviyelere çıkardı ve Bitcoin’deki toplam hacim de 950 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Toplam kripto para piyasası hacmi de 2.3 trilyon dolar seviyelerini gördü.
Bitcoin tarihine bakıldığında Eylül ayı genel olarak Bitcoin boğaları için kötü bir ay olarak geçse de yeni ayın ilk günlerinde yaşanan bu yükseliş ayın geri kalanı için de umut verdi.
Bybt.com verilerine göre Eylül ayı, yatırımcılar için son 4 senedir arka arkaya negatif geçiyor. En kötü olarak 2014 yılında Eylül ayını negatif %19 ile kapatan Bitcoin, 2016’daki en iyi yılında ise pozitif %6 yaşadı. 2016’dan bu yana da Bitcoin Eylül aylarında pozitif fiyatlanma göremiyor.
Bitcoin’in ardından gelen en büyük ikinci kripto para konumunda olan Ethereum da Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. 2 gün önce 3200 dolar seviyelerinde fiyatlanan Ethereum, %20 artış ile 3800 dolar seviyelerine ulaştı.
Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülen ve en son geçen ay üçüncü sıraya tırmanan Cardano (ADA) da önemli bir artış yaşadı. Dün 2.7 dolar seviyesini gören ADA, %15 artışla 3.1 dolar seviyesine ulaştı. Cardano da projesiyle dikkat çeken kripto paralardan bir tanesi. Akıllı kontratlar alanında önemli adımlar atan Cardano, bu alana daha fazla fonksiyonellik katacak olan Alonzo hard forkuna hazırlanıyor.
Akıllı kontratlar, yapılması gereken emirleri ve yönergeleri önceden kararlaştırılmış durumlar altında kendi kendine yerine getiren kod parçalarından oluşuyor. Bu konuyu daha iyi açıklamak için genellikle, istediğiniz yiyecek veya içeceği seçerek girdiğiniz koda ve ödediğiniz ücrete göre size seçtiğiniz ürünü veren otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor.
So there we have it. Since c. 20:20 UTC today, the #Cardano Testnet now officially supports #Plutus #smartcontracts. Final testing & integrations ahead. SPOs will now upgrade their mainnet nodes. Then next stop… mainnet upgrade. Still on track for 12 September. Onward! $ADA pic.twitter.com/Wl5CUpRB4L
— Input Output (@InputOutputHK) September 1, 2021
Bitcoin an itibariyle 49,900 dolar ve Ethereum 3740 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Son 24 saatin en çok kazananları da %24 ile FTX Token (FTT), %15 ile IOTA (MIOTA), %12 ile Kusama (KSM) oluyor.
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Kripto Para
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.
Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.
#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021
Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
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Kripto Para
Tenis Yıldızı Naomi Osaka’nın Kripto ve NFT Macerası Dogecoin ile Başlamış
NFT koleksiyonlarına sahip olan ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, kripto para yatırımlarına da başlamayı düşündüğünü söyledi. Kripto ve NFT serüveninin Dogecoin sayesinde başladığının da altını çizdi.
Tenis dünyasını hali hazırda domine eden ve tekli kadınlarda dünyanın en iyisi olmak için mücadele veren Naomi Osaka artık başka alanlarda da başarı arıyor. Kripto para yatırımcılığı da bu alanların başında geliyor.
Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Osaka, kripto paralara yatırım yapmayı gözden geçirdiğini söyledi ve bu ilgisinin popüler meme coin olan Dogecoin ile başladığını belirtti. Hikayesine göre Osaka’nın menejeri ilk olarak kendisine kripto paralara yatırım yapması fikrini iletti. Ancak kendisi daha önceden sosyal medyadaki Dogecoin muhabbetlerine zaten tanık oluyormuş. Osaka’nın ise şu anda yatırım yapmak için kripto para dünyasını araştırdığı belirtildi.
Osaka zaten NFT koleksiyonları aracılığıyla bir şekilde kripto para dünyasına girmiş durumda. NFT aslında dijital bir eşyanın sahipliğini gösteren bir token olarak kullanılıyor. 2021’in ilk yarısında NFT pazarının ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı. Hatta o tarihlerden beri NFT piyasası çok daha büyümüş durumda. NFT pazar yerlerinden biri konumunda olan OpenSea tek başına yalnızca Ağustos ayında 3 milyar dolarlık hacmi geçmiş durumda.
Nisan ayında Osaka, kardeşi eski profesyonel tenis oyuncusu Mari Osaka tarafından hazırlanmış bir NFT koleksiyon serisini çıkartmıştı. Satışlar, Naomi Osaka’nın Oyun Akademi Vakfı için 600,000 dolarlık bir gelir oluşturdu. Ve çekilişle 5 dolar karşılığında kazanılan NFT’lerden bir tanesi, yakın bir zaman önce bir diğer pazar yerinde 200,000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) ünlü oyun kurucusu Tom Brady tarafından spor merkezli bir NFT start-up’ı olarak kurulan Autograph.io, geçen hafta DraftKings pazar yeri aracılığıyla Naomi Osaka’nın yeni NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. NFT koleksiyonları 12 dolar ile 1500 dolar arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. 1500 dolara satılan NFT’ler şu anda 350,000 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.
Don’t miss out on the chance to grab one of my first NFTs Autograph Premier Preseason Access Passes drop today at 3PM ET: https://t.co/xO2J34D5Gu pic.twitter.com/HppYN63775
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 25, 2021
Osaka’nın Autograph NFT koleksiyon serisi bir yanda tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından birisi olan 2021 ABD Açık gerçekleşirken piyasaya çıktı. ABD Açık da VaynerNFT partnerliğiyle kendi NFT koleksiyonunu da satışa çıkardı. NFT’ler genel olarak Venus Williams ve Andy Roddick gibi turnuvanın eski şampiyonlarından ilham alıyor.
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